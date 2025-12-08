Atlas EA est un système de suivi de tendance basé sur une combinaison des indicateurs RSI et de moyenne mobile, entièrement personnalisable. Si le marché devient baissier et que les flèches deviennent rouges, l'EA vend ; s'il devient haussier et que les flèches deviennent bleues, l'EA achète. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières et baissières et gère les positions ouvertes selon une stratégie de type martingale/grille jusqu'à l'atteinte du Take Profit.



