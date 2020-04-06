Atlas EA
- エキスパート
- Sergey Kasirenko
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Atlas EAは、RSIと移動平均線を組み合わせたトレンドフォローシステムで、完全に調整可能です。市場が弱気相場に転じ、矢印が赤に変わるとEAは売り、強気相場に転じ、矢印が青に変わるとEAは買います。このEAは上昇トレンドと下降トレンドの始まりを正確に検知し、TPに達するまでマーチンゲール/グリッドスタイルでオープントレードを制御します。
推奨ペア：eurusd、audusd、gbpusd、nzdusdなどの主要通貨ペアに加え、audcad、nzdcad、eurnzd、eurcad（xauusdを含む）などのマイナーペア（m15時間枠）
設定：
- 開始時間 – EA の開始時間
- 開始分 – EA の開始分
- 終了時間 – EA の終了時間
- 終了分 – EA の終了分
- ロット – 取引を開始する最初のロット
- 可変ロットの使用 – True/False – 資金管理を使用する True/False
- 0.01 ロットごとのフリー マージン – 0.01 ロットごとのフリー マージン
- 乗算 – 1.5 などの乗数
- 最大ロット – 許可される最大ロット
- 利益確定 – ポイントでの利益確定
- ポイントでのストップ ロス (0: 使用しない) – ポイントでのストップ ロス。0 の場合は無効になります
- パーセンテージ グリッド ストップ ロス – すべてのポジションをカットできる合計アカウントのパーセンテージ損失
- オーバーレイ – 合計利益で最初の注文と最後の注文を一緒にクローズ
- X 回の取引後のオーバーレイ – 特定の取引量で最初の注文と最後の注文をクローズ
- オーバーレイ % – 特定のパーセンテージ利益で最初の注文と最後の注文をクローズ
- 利益タグの描画 true/false – チャートに利益タグを描画するかどうか true または false
- 書体名 – フォント名
- フォント サイズ結果 – フォント サイズ
- 書体色 – フォント色
- マジック ナンバー – EA を識別する一意のマジック ナンバー
- グリッド距離 – 注文間の距離
- 可変距離の注文数 – 可変距離を開始する注文の量
- 可変距離開始 – 注文間のどの距離で可変距離を開始するか
- 距離乗算 1.2 – 可変注文の乗数
- 購入を有効にする – true/false – 購入を有効にする、true または false
- 販売を有効にする – true/false – 販売を有効にする、true または false
- 手動注文の制御 – true/false
- ヘッジを許可する – true/false – EA が手動注文を制御するかどうか true または false
- 最大ロング – 許可される最大ロング注文
- 最大ショート – 許可される最大ショート注文
- 取引の説明 – Atlas
- 次のインジケーター設定