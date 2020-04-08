Mystic Pulse

Mystic Pulse V2.0 — это индикатор силы тренда, основанный на системе направленного движения (DI+ / DI−). Он подсчитывает, сколько последовательных свечей показывают усиление бычьего или медвежьего импульса. Рост DI+ увеличивает позитивный счётчик (давление на рост), а рост DI− увеличивает негативный счётчик (давление на падение). При ослаблении импульса счётчики сбрасываются, что даёт ясное визуальное представление о силе тренда и возможных точках разворота.

Эта версия MQL5 является конверсией оригинального скрипта TradingView от chervolino:


