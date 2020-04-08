Mystic Pulse

Mystic Pulse V2.0 es un indicador de fuerza de tendencia basado en el Sistema de Movimiento Direccional (DI+ / DI-). Cuenta cuántas velas consecutivas muestran un impulso alcista o bajista creciente. El aumento de DI+ genera un recuento positivo (presión alcista), mientras que el aumento de DI- genera un recuento negativo (presión bajista). Estos recuentos se restablecen cuando el impulso se debilita, dando una visión clara de la persistencia de la tendencia y las inversiones potenciales.

Esta versión MQL5 es una conversión del script TradingView original de chervolino:


