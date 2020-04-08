Mystic Pulse V2.0 是一款专注于捕捉市场趋势强度与动能变化的技术指标，它基于方向性动能系统（Directional Movement System），主要依赖 DI+ 与 DI− 的变化来判断市场中多头与空头力量的增强或减弱。指标的核心思想是：市场趋势的真正力量来自“连续性”。也就是说，不仅要看动能是否增强，还要观察这种增强是否能够在多根 K 线中持续出现。

在运行过程中，指标会分别对 看涨动能持续增强 和 看跌动能持续增强 进行计数，形成两个独立的计数序列：

正向计数（Positive Count） 代表多头动能的连续上升，反映上涨压力越来越强。

负向计数（Negative Count） 代表空头动能的连续增强，反映下跌压力不断累积。

一旦 DI+ 的强度超过 DI− 并且持续增强，正向计数便会增加；反之，当 DI− 持续增强并占据优势时，负向计数会递增。当趋势动能减弱或出现反转迹象时，计数器会自动归零，这不仅可以帮助交易者识别趋势延续，也能提示潜在的反转时机。通过可视化的柱状显示，用户可以直观地看到趋势力量是否在持续积累，或是否已经出现衰退。

Mystic Pulse V2.0 的意义在于，它并非只告诉你趋势方向，而是让你了解到“趋势是否强大且稳定”，从而帮助交易者避免在弱趋势中追单，也能辅助捕捉重要的趋势拐点。

此 MQL5 版本为原始 TradingView 脚本的转换，原作者为 chervolino：

