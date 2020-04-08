Magic Trend Candle - 一个复杂的趋势确认系统，结合SuperTrend波动率带与RSI动量和MACD趋势过滤器来识别高概率交易机会。该指标根据三重确认重新着色蜡烛 - 当SuperTrend看涨且RSI高于50且MACD为正时出现绿色蜡烛，而红色蜡烛需要同时满足所有三个看跌确认。

信号逻辑 - 系统使用基于ATR的SuperTrend带来识别主要趋势方向，然后通过RSI（默认51周期）和MACD（51/101/21周期）过滤信号进行确认。灰色蜡烛表示中性条件，即并非所有三个指标都一致，防止在盘整或弱趋势期间过早进场。价格行动下方的虚线趋势线提供了视觉跟踪止损参考。

主要特点 - 三重确认系统通过要求波动率、动量和趋势指标之间的一致性来消除震荡市场中的虚假信号。多重警报系统支持声音通知、电子邮件警报和移动推送通知以实现实时信号传递。警报仅在确认的柱收盘时触发（而非当前柱），确保可靠的信号，没有困扰许多趋势指标的重绘问题。

最佳实践 - 使用绿色蜡烛进行多头进场，止损位于SuperTrend线下方，使用红色蜡烛进行空头进场，止损位于线上方。当蜡烛变为灰色时退出头寸，表明在完全趋势反转发生之前失去了三重确认。根据市场波动率调整ATR乘数（默认5.0） - 较低的值为剥头皮提供更紧的止损，较高的值适合具有更大价格波动的波段交易。