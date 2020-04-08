Magic Trend Candle - Un sofisticado sistema de confirmación de tendencias que combina bandas de volatilidad SuperTrend con filtros de impulso RSI y tendencia MACD para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. El indicador recolorea velas basándose en triple confirmación - las velas verdes aparecen cuando SuperTrend es alcista Y RSI está por encima de 50 Y MACD es positivo, mientras que las velas rojas requieren las tres confirmaciones bajistas simultáneamente.

Lógica de Señales - El sistema usa bandas SuperTrend basadas en ATR para identificar la dirección de tendencia primaria, luego filtra señales a través de RSI (período predeterminado 51) y MACD (períodos 51/101/21) para confirmación. Las velas grises indican condiciones neutrales donde no todos los tres indicadores están de acuerdo, previniendo entradas prematuras durante consolidación o tendencias débiles. La línea de tendencia punteada debajo de la acción del precio proporciona una referencia visual de stop trailing.

Características Clave - El sistema de triple confirmación elimina señales falsas durante mercados agitados al requerir alineación entre indicadores de volatilidad, impulso y tendencia. El sistema de alertas múltiples soporta notificaciones sonoras, alertas por correo electrónico y notificaciones push móviles para entrega de señales en tiempo real. Las alertas se activan solo al cierre de barra confirmado (no barra actual), asegurando señales confiables sin problemas de repintado que afectan a muchos indicadores de tendencia.

Mejor Práctica - Use velas verdes para entradas largas con stop loss debajo de la línea SuperTrend, y velas rojas para entradas cortas con stops por encima de la línea. Salga de posiciones cuando las velas se vuelvan grises, señalando pérdida de triple confirmación antes de que ocurra la reversión completa de tendencia. Ajuste el multiplicador ATR (predeterminado 5.0) según la volatilidad del mercado - valores más bajos proporcionan stops más ajustados para scalping, valores más altos se adaptan al swing trading con oscilaciones de precio más amplias.