Magic Trend Candle - Um sistema sofisticado de confirmação de tendência que combina bandas de volatilidade SuperTrend com filtros de momento RSI e tendência MACD para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. O indicador recolore velas com base em tripla confirmação - velas verdes aparecem quando SuperTrend é altista E RSI está acima de 50 E MACD é positivo, enquanto velas vermelhas requerem todas as três confirmações baixistas simultaneamente.

Lógica de Sinais - O sistema usa bandas SuperTrend baseadas em ATR para identificar a direção principal da tendência, depois filtra sinais através de RSI (período padrão 51) e MACD (períodos 51/101/21) para confirmação. Velas cinzas indicam condições neutras onde nem todos os três indicadores concordam, prevenindo entradas prematuras durante consolidação ou tendências fracas. A linha de tendência pontilhada abaixo da ação do preço fornece uma referência visual de stop trailing.

Características Principais - Sistema de tripla confirmação elimina sinais falsos durante mercados agitados ao exigir alinhamento entre indicadores de volatilidade, momento e tendência. Sistema de alertas múltiplos suporta notificações sonoras, alertas por e-mail e notificações push móveis para entrega de sinais em tempo real. Alertas disparam apenas no fechamento de barra confirmado (não barra atual), garantindo sinais confiáveis sem problemas de repintura que afetam muitos indicadores de tendência.

Melhor Prática - Use velas verdes para entradas longas com stop loss abaixo da linha SuperTrend, e velas vermelhas para entradas curtas com stops acima da linha. Saia de posições quando velas ficarem cinzas, sinalizando perda de tripla confirmação antes da reversão completa da tendência ocorrer. Ajuste o multiplicador ATR (padrão 5.0) com base na volatilidade do mercado - valores mais baixos fornecem stops mais apertados para scalping, valores mais altos se adequam ao swing trading com oscilações de preço mais amplas.