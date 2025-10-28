Magic Trend Candle - SuperTrendボラティリティバンドをRSIモメンタムとMACDトレンドフィルターと組み合わせて高確率取引機会を識別する洗練されたトレンド確認システム。インジケーターは3重確認に基づいてローソク足を再着色します - SuperTrendが強気でかつRSIが50を超えかつMACDがプラスのときに緑のローソク足が表示され、赤のローソク足は3つすべての弱気確認を同時に必要とします。

シグナルロジック - システムはATRベースのSuperTrendバンドを使用して主要なトレンド方向を識別し、その後RSI（デフォルト51期間）とMACD（51/101/21期間）を通じてシグナルをフィルタリングして確認します。灰色のローソク足は、3つのインジケーターすべてが一致しない中立的な条件を示し、統合または弱いトレンド中の早期エントリーを防ぎます。価格行動の下の点線のトレンドラインは、視覚的なトレーリングストップリファレンスを提供します。

主な機能 - 3重確認システムは、ボラティリティ、モメンタム、トレンドインジケーター間の整合性を要求することで、荒れた市場での誤ったシグナルを排除します。マルチアラートシステムは、リアルタイムシグナル配信のための音声通知、電子メールアラート、モバイルプッシュ通知をサポートします。アラートは確認されたバークローズ時にのみトリガーされ（現在のバーではない）、多くのトレンドインジケーターを悩ませるリペイント問題のない信頼性の高いシグナルを保証します。

ベストプラクティス - SuperTrendライン下にストップロスを置いてロングエントリーには緑のローソク足を使用し、ライン上にストップを置いてショートエントリーには赤のローソク足を使用してください。ローソク足が灰色に変わったら、完全なトレンド反転が発生する前に3重確認の喪失を示すポジションを終了してください。市場のボラティリティに基づいてATR乗数（デフォルト5.0）を調整してください - 低い値はスキャルピング用のタイトなストップを提供し、高い値はより広い価格変動でのスイングトレーディングに適しています。