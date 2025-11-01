Imperium EA

• Разработано 3 трейдерами и 2 разработчиками — эффективно, реалистично и прозрачно.

• 🌐 Веб-сайт | 💬 Связаться с нами

• Imperium EA — это экспертный советник нового поколения, разработанный для обеспечения производительности и безопасности. В отличие от "чудо-роботов", он делает ставку на стабильность, прозрачность и контроль риска. Никаких агрессивных сеток, никакой скрытой мартингейлы — только проверенная логика, адаптируемая под ваш профиль.

✅ Безопасность прежде всего

• Максимальная просадка: 4,6% (только low risk) за период 2020–2025.

• Автоматическое управление риском, без разрушительных стратегий.

📊 Реалистичная производительность

• Консервативный режим: около +40% в год.

• Агрессивный режим: более +13 000% в зависимости от выбранного уровня риска.

⚙️ Просто и быстро

• Установка менее чем за минуту: прикрепите EA к нужному графику, загрузите пресет и начните работу.

⚡ Технические детали

• Параметры по умолчанию оптимизированы для EURUSD на любом таймфрейме.

• Работает с большинством брокеров, рекомендуется ECN брокер с низким спредом.

• Если ваши бэктесты не соответствуют представленным результатам, свяжитесь с нами для настройки под ваш брокер.

• С правильными параметрами EA можно использовать на всех основных рынках (акции, форекс, криптовалюты...).

💼 Доступность

• Imperium EA доступен для аренды от 30€ в месяц.

• Также доступна полная версия для пожизненного использования.

🤝 Персонализированная поддержка

• Рекомендуется связаться с нами после покупки, чтобы определить ваши цели и адаптировать EA под ваш профиль.

• Каждый инвестор уникален — мы настраиваем Imperium в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями.

• Наша команда доступна 7 дней в неделю, чтобы отвечать на вопросы и помогать достигать лучших результатов.

🔎 Полная прозрачность

• Более 80% покупателей роботов MT5 терпят убытки в реальных условиях. Почему? Нереалистичные бэктесты, фиктивный AI, чрезмерная оптимизация.

• В Imperium мы предлагаем реальные результаты, контролируемый риск и долгосрочную стратегию. Без завышенных цифр: только строгость и надежность для попадания в 20% лучших.

• 🌐 Веб-сайт | 💬 Контакт |

© Imperium — 2025