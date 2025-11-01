Imperium

Imperium EA

• Разработано 3 трейдерами и 2 разработчиками — эффективно, реалистично и прозрачно.

Imperium EA — это экспертный советник нового поколения, разработанный для обеспечения производительности и безопасности. В отличие от "чудо-роботов", он делает ставку на стабильность, прозрачность и контроль риска. Никаких агрессивных сеток, никакой скрытой мартингейлы — только проверенная логика, адаптируемая под ваш профиль.

✅ Безопасность прежде всего

• Максимальная просадка: 4,6% (только low risk) за период 2020–2025.

• Автоматическое управление риском, без разрушительных стратегий.

📊 Реалистичная производительность

• Консервативный режим: около +40% в год.

• Агрессивный режим: более +13 000% в зависимости от выбранного уровня риска.

⚙️ Просто и быстро

• Установка менее чем за минуту: прикрепите EA к нужному графику, загрузите пресет и начните работу.

⚡ Технические детали

• Параметры по умолчанию оптимизированы для EURUSD на любом таймфрейме.

• Работает с большинством брокеров, рекомендуется ECN брокер с низким спредом.

• Если ваши бэктесты не соответствуют представленным результатам, свяжитесь с нами для настройки под ваш брокер.

• С правильными параметрами EA можно использовать на всех основных рынках (акции, форекс, криптовалюты...).

💼 Доступность

• Imperium EA доступен для аренды от 30€ в месяц.

• Также доступна полная версия для пожизненного использования.

🤝 Персонализированная поддержка

• Рекомендуется связаться с нами после покупки, чтобы определить ваши цели и адаптировать EA под ваш профиль.

• Каждый инвестор уникален — мы настраиваем Imperium в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями.

• Наша команда доступна 7 дней в неделю, чтобы отвечать на вопросы и помогать достигать лучших результатов.

🔎 Полная прозрачность

• Более 80% покупателей роботов MT5 терпят убытки в реальных условиях. Почему? Нереалистичные бэктесты, фиктивный AI, чрезмерная оптимизация.

• В Imperium мы предлагаем реальные результаты, контролируемый риск и долгосрочную стратегию. Без завышенных цифр: только строгость и надежность для попадания в 20% лучших.

Фильтр:
jack0002
30
jack0002 2025.11.05 20:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Hugo Garcia
1437
Ответ разработчика Hugo Garcia 2025.11.05 21:00
Thank you so much for your message and for your trust! 🙏
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!
Matisse Garcia
367
Matisse Garcia 2025.11.02 11:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Hugo Garcia
1437
Ответ разработчика Hugo Garcia 2025.11.03 11:23
Thanks for your feedback, It’s always a pleasure to help you.
[Удален] 2025.11.02 10:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Hugo Garcia
1437
Ответ разработчика Hugo Garcia 2025.11.02 11:19
Thanks again for your feedback and trust!
It’s always a pleasure to connect with traders like you who know what they’re looking for.
Ответ на отзыв