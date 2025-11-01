Imperium
- Эксперты
- Hugo Garcia
- Версия: 1.15
- Обновлено: 24 ноября 2025
- Активации: 10
• Разработано 3 трейдерами и 2 разработчиками — эффективно, реалистично и прозрачно.
• Imperium EA — это экспертный советник нового поколения, разработанный для обеспечения производительности и безопасности. В отличие от "чудо-роботов", он делает ставку на стабильность, прозрачность и контроль риска. Никаких агрессивных сеток, никакой скрытой мартингейлы — только проверенная логика, адаптируемая под ваш профиль.
✅ Безопасность прежде всего
• Максимальная просадка: 4,6% (только low risk) за период 2020–2025.
• Автоматическое управление риском, без разрушительных стратегий.
📊 Реалистичная производительность
• Консервативный режим: около +40% в год.
• Агрессивный режим: более +13 000% в зависимости от выбранного уровня риска.
⚙️ Просто и быстро
• Установка менее чем за минуту: прикрепите EA к нужному графику, загрузите пресет и начните работу.
⚡ Технические детали
• Параметры по умолчанию оптимизированы для EURUSD на любом таймфрейме.
• Работает с большинством брокеров, рекомендуется ECN брокер с низким спредом.
• Если ваши бэктесты не соответствуют представленным результатам, свяжитесь с нами для настройки под ваш брокер.
• С правильными параметрами EA можно использовать на всех основных рынках (акции, форекс, криптовалюты...).
💼 Доступность
• Imperium EA доступен для аренды от 30€ в месяц.
• Также доступна полная версия для пожизненного использования.
🤝 Персонализированная поддержка
• Рекомендуется связаться с нами после покупки, чтобы определить ваши цели и адаптировать EA под ваш профиль.
• Каждый инвестор уникален — мы настраиваем Imperium в соответствии с вашей толерантностью к риску и целями.
• Наша команда доступна 7 дней в неделю, чтобы отвечать на вопросы и помогать достигать лучших результатов.
🔎 Полная прозрачность
• Более 80% покупателей роботов MT5 терпят убытки в реальных условиях. Почему? Нереалистичные бэктесты, фиктивный AI, чрезмерная оптимизация.
• В Imperium мы предлагаем реальные результаты, контролируемый риск и долгосрочную стратегию. Без завышенных цифр: только строгость и надежность для попадания в 20% лучших.
Пользователь не оставил комментарий к оценке
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!