• Développé par 3 traders et 2 développeurs — performant, réaliste et transparent.

• Imperium EA est un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour fournir performance et sécurité. Contrairement aux robots "miracles", il privilégie la stabilité, la transparence et la maîtrise du risque. Aucun grid agressif, aucune martingale cachée — uniquement une logique testée et adaptable à votre profil.

✅ Sécurité avant tout

• Drawdown maximum observé : 4,6% (en low risk uniquement) sur la période 2020–2025.

• Gestion du risque automatisée et aucune stratégie destructrice.

📊 Performances réalistes

• Mode conservateur : environ +40% par an.

• Mode agressif : plus de +13 000% selon le profil de risque choisi.

⚙️ Simple et rapide

• Installation en moins d’une minute : attachez l’EA au graphique souhaité, chargez le preset, et démarrez.

⚡ Détails techniques

• Paramètres par défaut optimisés pour l'EURUSD sur n’importe quel timeframe.

• Fonctionne avec la plupart des brokers, mais un broker ECN à faible spread est recommandé.

• Si vos backtests ne reflètent pas les résultats présentés, contactez-nous pour un paramétrage adapté à votre broker.

• Avec de bons paramètres, l'EA peut être utilisé sur tous les marchés principaux (actions, devises, cryptos...).

💼 Disponibilité

• Imperium EA est disponible à la location dès 30€ par mois.

• Une version complète est également disponible pour utilisation à vie.

🤝 Accompagnement personnalisé

• Il est fortement recommandé de nous contacter après achat pour définir vos objectifs et adapter l’EA à votre profil.

• Chaque investisseur est unique — nous ajustons Imperium à votre tolérance au risque et vos ambitions.

• Notre équipe reste disponible 7j/7 pour répondre à vos questions et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.

🔎 Transparence totale

• Plus de 80% des acheteurs de robots MT5 subissent des pertes en conditions réelles. Pourquoi ? Backtests irréalistes, IA fictives, optimisations excessives.

• Chez Imperium, nous proposons des résultats réalistes, un risque maîtrisé et une vision long terme. Aucun chiffre gonflé : seulement de la rigueur et de la fiabilité pour faire partie des 20% performants.

