Imperium
- Asesores Expertos
- Hugo Garcia
- Versión: 1.15
- Actualizado: 24 noviembre 2025
- Activaciones: 10
• Desarrollado por 3 traders y 2 desarrolladores — eficiente, realista y transparente.
• Imperium EA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para ofrecer rendimiento y seguridad. A diferencia de los robots "milagro", prioriza estabilidad, transparencia y control del riesgo. Sin grid agresivo, sin martingala oculta — solo lógica probada y adaptable a tu perfil.
✅ Seguridad ante todo
• Máximo drawdown observado: 4,6% (solo bajo riesgo) del 2020–2025.
• Gestión de riesgo automatizada y sin estrategias destructivas.
📊 Rendimiento realista
• Modo conservador: alrededor de +40% por año.
• Modo agresivo: más de +13,000% según el perfil de riesgo elegido.
⚙️ Simple y rápido
• Instalación en menos de un minuto: adjunte el EA al gráfico deseado, cargue el preset y comience.
⚡ Detalles técnicos
• Parámetros por defecto optimizados para EURUSD en cualquier timeframe.
• Funciona con la mayoría de brokers, pero se recomienda un broker ECN de bajo spread.
• Si tus backtests no coinciden con los resultados presentados, contáctanos para obtener ajustes adaptados.
• Con los parámetros correctos, el EA puede usarse en todos los mercados principales (acciones, divisas, criptos...).
💼 Disponibilidad
• Imperium EA está disponible para alquiler desde 30€ al mes.
• También existe una versión completa para uso de por vida.
🤝 Soporte personalizado
• Se recomienda encarecidamente contactarnos después de la compra para definir tus objetivos y adaptar el EA a tu perfil.
• Cada inversor es único — ajustamos Imperium a tu tolerancia al riesgo y objetivos.
• Nuestro equipo está disponible 7 días a la semana para responder tus preguntas y ayudarte a obtener los mejores resultados.
🔎 Transparencia total
• Más del 80% de compradores de robots MT5 sufren pérdidas en condiciones reales. ¿Por qué? Backtests poco realistas, IA falsa, sobre-optimización.
• En Imperium ofrecemos resultados realistas, riesgo controlado y visión a largo plazo. Sin números inflados: solo rigor y fiabilidad para estar en el 20% superior de los mejores.
