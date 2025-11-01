Imperium

Imperium EA

• Desarrollado por 3 traders y 2 desarrolladores — eficiente, realista y transparente.

Imperium EA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para ofrecer rendimiento y seguridad. A diferencia de los robots "milagro", prioriza estabilidad, transparencia y control del riesgo. Sin grid agresivo, sin martingala oculta — solo lógica probada y adaptable a tu perfil.

✅ Seguridad ante todo

• Máximo drawdown observado: 4,6% (solo bajo riesgo) del 2020–2025.

• Gestión de riesgo automatizada y sin estrategias destructivas.

📊 Rendimiento realista

• Modo conservador: alrededor de +40% por año.

• Modo agresivo: más de +13,000% según el perfil de riesgo elegido.

⚙️ Simple y rápido

• Instalación en menos de un minuto: adjunte el EA al gráfico deseado, cargue el preset y comience.

⚡ Detalles técnicos

• Parámetros por defecto optimizados para EURUSD en cualquier timeframe.

• Funciona con la mayoría de brokers, pero se recomienda un broker ECN de bajo spread.

• Si tus backtests no coinciden con los resultados presentados, contáctanos para obtener ajustes adaptados.

• Con los parámetros correctos, el EA puede usarse en todos los mercados principales (acciones, divisas, criptos...).

💼 Disponibilidad

• Imperium EA está disponible para alquiler desde 30€ al mes.

• También existe una versión completa para uso de por vida.

🤝 Soporte personalizado

• Se recomienda encarecidamente contactarnos después de la compra para definir tus objetivos y adaptar el EA a tu perfil.

• Cada inversor es único — ajustamos Imperium a tu tolerancia al riesgo y objetivos.

• Nuestro equipo está disponible 7 días a la semana para responder tus preguntas y ayudarte a obtener los mejores resultados.

🔎 Transparencia total

• Más del 80% de compradores de robots MT5 sufren pérdidas en condiciones reales. ¿Por qué? Backtests poco realistas, IA falsa, sobre-optimización.

• En Imperium ofrecemos resultados realistas, riesgo controlado y visión a largo plazo. Sin números inflados: solo rigor y fiabilidad para estar en el 20% superior de los mejores.

