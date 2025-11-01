Imperium EA

• 由 3 位交易员 和 2 位开发者 开发 — 高效、真实且透明。

• 🌐 网站 | 💬 联系我们

• Imperium EA 是下一代专家顾问，旨在提供性能和安全性。与“奇迹”机器人不同，它优先考虑稳定性、透明性和风险控制。没有 激进网格，没有 隐藏马丁 — 只有经过测试、可适应您交易风格的逻辑。

✅ 安全第一

• 最大回撤：4.6%（仅低风险），2020–2025 年期间。

• 自动风险管理，无破坏性策略。

📊 真实绩效

• 保守模式：约 每年 +40%。

• 激进模式：根据选择的风险等级，高达 +13,000%。

⚙️ 简单快速

• 安装不到一分钟：将 EA 附加到所选图表，加载预设，开始运行。

⚡ 技术细节

• 默认参数已针对 EURUSD 在 任意时间框架 优化。

• 适用于大多数经纪商，但建议使用 低点差 ECN 经纪商。

• 如果回测结果与展示不符，请 联系我们 获取适配参数。

• 使用正确参数，EA 可用于所有主要市场（股票、外汇、加密货币…）。

💼 可用性

• Imperium EA 可供 每月 €30 起租用。

• 也提供终身使用的完整版本。

🤝 个性化支持

• 强烈建议购买后 联系我们，以确定目标并调整 EA 以符合您的交易风格。

• 每位投资者都是独特的 — 我们会根据您的风险承受能力和目标调整 Imperium。

• 我们团队 每周 7 天可用，随时回答您的问题，帮助您获得最佳结果。

🔎 完全透明

• 超过 80% 的 MT5 机器人买家在实际条件下亏损。为什么？不现实的回测、虚假 AI、过度优化。

• 在 Imperium，我们提供真实结果、可控风险和长期视角。没有夸大的数字：只有严格和可靠性，让您成为表现最好的 20%。

• 🌐 网站 | 💬 联系 |

© Imperium — 2025