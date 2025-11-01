Imperium
- 专家
- Hugo Garcia
- 版本: 1.15
- 更新: 24 十一月 2025
- 激活: 10
• 由 3 位交易员 和 2 位开发者 开发 — 高效、真实且透明。
• Imperium EA 是下一代专家顾问，旨在提供性能和安全性。与“奇迹”机器人不同，它优先考虑稳定性、透明性和风险控制。没有 激进网格，没有 隐藏马丁 — 只有经过测试、可适应您交易风格的逻辑。
✅ 安全第一
• 最大回撤：4.6%（仅低风险），2020–2025 年期间。
• 自动风险管理，无破坏性策略。
📊 真实绩效
• 保守模式：约 每年 +40%。
• 激进模式：根据选择的风险等级，高达 +13,000%。
⚙️ 简单快速
• 安装不到一分钟：将 EA 附加到所选图表，加载预设，开始运行。
⚡ 技术细节
• 默认参数已针对 EURUSD 在 任意时间框架 优化。
• 适用于大多数经纪商，但建议使用 低点差 ECN 经纪商。
• 如果回测结果与展示不符，请 联系我们 获取适配参数。
• 使用正确参数，EA 可用于所有主要市场（股票、外汇、加密货币…）。
💼 可用性
• Imperium EA 可供 每月 €30 起租用。
• 也提供终身使用的完整版本。
🤝 个性化支持
• 强烈建议购买后 联系我们，以确定目标并调整 EA 以符合您的交易风格。
• 每位投资者都是独特的 — 我们会根据您的风险承受能力和目标调整 Imperium。
• 我们团队 每周 7 天可用，随时回答您的问题，帮助您获得最佳结果。
🔎 完全透明
• 超过 80% 的 MT5 机器人买家在实际条件下亏损。为什么？不现实的回测、虚假 AI、过度优化。
• 在 Imperium，我们提供真实结果、可控风险和长期视角。没有夸大的数字：只有严格和可靠性，让您成为表现最好的 20%。
© Imperium — 2025
