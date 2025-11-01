Imperium EA

• 3명의 트레이더와 2명의 개발자가 개발 — 효율적이고, 현실적이며 투명합니다.

• 🌐 웹사이트 | 💬 문의하기

• Imperium EA는 성능과 안전성을 제공하는 차세대 전문가 자문(Expert Advisor)입니다. "기적의 로봇"과 달리 안정성, 투명성, 리스크 관리를 우선시합니다. 공격적 그리드나 숨겨진 마틴게일 없음 — 테스트된 논리만 사용하며, 사용자 프로필에 맞게 조정 가능.

✅ 안전 우선

• 최대 드로우다운: 4.6% (저위험만), 2020–2025 기간.

• 자동화된 리스크 관리, 파괴적 전략 없음.

📊 현실적인 성과

• 보수적 모드: 연간 약 +40%.

• 공격적 모드: 선택한 위험 수준에 따라 +13,000% 이상.

⚙️ 간단하고 빠름

• 설치 1분 미만: EA를 원하는 차트에 첨부하고, 프리셋을 불러오면 시작.

⚡ 기술적 세부사항

• 기본 매개변수는 EURUSD 에 대해 모든 타임프레임에서 최적화됨.

• 대부분 브로커에서 작동하지만, 저스프레드 ECN 브로커 권장.

• 백테스트 결과가 표시와 다를 경우, 문의하여 브로커에 맞는 설정 받기.

• 적절한 설정으로 모든 주요 시장(주식, 외환, 암호화폐)에서 사용 가능.

💼 이용 가능

• Imperium EA는 월 30€부터 대여 가능.

• 평생 사용 가능한 전체 버전도 제공.

🤝 맞춤 지원

• 구매 후 반드시 문의하여 목표를 설정하고 EA를 조정하는 것이 권장됨.

• 모든 투자자는 개별적 — Imperium을 리스크 허용도와 목표에 맞게 조정.