Imperium

Imperium EA

• Desenvolvido por 3 traders e 2 desenvolvedores — eficiente, realista e transparente.

🌐 Site | 💬 Contate-nos

Imperium EA é um Expert Advisor de nova geração projetado para fornecer desempenho e segurança. Ao contrário dos robôs "milagrosos", prioriza estabilidade, transparência e controle de risco. Sem grid agressivo, sem martingale oculto — apenas lógica testada e adaptável ao seu perfil.

✅ Segurança em primeiro lugar

• Drawdown máximo observado: 4,6% (apenas low risk) no período 2020–2025.

• Gestão de risco automatizada, sem estratégias destrutivas.

📊 Desempenho realista

• Modo conservador: cerca de +40% ao ano.

• Modo agressivo: mais de +13 000% dependendo do perfil de risco escolhido.

⚙️ Simples e rápido

• Instalação em menos de um minuto: anexe o EA ao gráfico desejado, carregue o preset e comece.

⚡ Detalhes técnicos

• Parâmetros padrão otimizados para EURUSD em qualquer timeframe.

• Funciona com a maioria dos brokers, mas recomenda-se um broker ECN com baixo spread.

• Se seus backtests não refletirem os resultados apresentados, contate-nos para configuração adaptada.

• Com os parâmetros corretos, o EA pode ser usado em todos os principais mercados (ações, forex, cripto...).

💼 Disponibilidade

• Imperium EA está disponível para aluguel a partir de 30€ por mês.

• Uma versão completa também está disponível para uso vitalício.

🤝 Suporte personalizado

• É fortemente recomendado entrar em contato após a compra para definir seus objetivos e adaptar o EA ao seu perfil.

• Cada investidor é único — ajustamos o Imperium à sua tolerância ao risco e metas.

• Nossa equipe está disponível 7 dias por semana para responder perguntas e ajudar a obter os melhores resultados.

🔎 Transparência total

• Mais de 80% dos compradores de robôs MT5 sofrem perdas em condições reais. Por quê? Backtests irreais, IA falsa, otimização excessiva.

• Na Imperium, oferecemos resultados realistas, risco controlado e visão de longo prazo. Nenhum número inflado: apenas rigor e confiabilidade para fazer parte dos 20% melhores.

🌐 Site oficial | 💬 Contato |

© Imperium — 2025

Filtro:
jack0002
30
jack0002 2025.11.05 20:46 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Hugo Garcia
1437
Resposta do desenvolvedor Hugo Garcia 2025.11.05 21:00
Thank you so much for your message and for your trust! 🙏
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!
Matisse Garcia
380
Matisse Garcia 2025.11.02 11:07 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Hugo Garcia
1437
Resposta do desenvolvedor Hugo Garcia 2025.11.03 11:23
Thanks for your feedback, It’s always a pleasure to help you.
[Excluído] 2025.11.02 10:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Hugo Garcia
1437
Resposta do desenvolvedor Hugo Garcia 2025.11.02 11:19
Thanks again for your feedback and trust!
It’s always a pleasure to connect with traders like you who know what they’re looking for.
Responder ao comentário