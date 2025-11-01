Imperium
- Experts
- Hugo Garcia
- Versão: 1.15
- Atualizado: 24 novembro 2025
- Ativações: 10
• Desenvolvido por 3 traders e 2 desenvolvedores — eficiente, realista e transparente.
• Imperium EA é um Expert Advisor de nova geração projetado para fornecer desempenho e segurança. Ao contrário dos robôs "milagrosos", prioriza estabilidade, transparência e controle de risco. Sem grid agressivo, sem martingale oculto — apenas lógica testada e adaptável ao seu perfil.
✅ Segurança em primeiro lugar
• Drawdown máximo observado: 4,6% (apenas low risk) no período 2020–2025.
• Gestão de risco automatizada, sem estratégias destrutivas.
📊 Desempenho realista
• Modo conservador: cerca de +40% ao ano.
• Modo agressivo: mais de +13 000% dependendo do perfil de risco escolhido.
⚙️ Simples e rápido
• Instalação em menos de um minuto: anexe o EA ao gráfico desejado, carregue o preset e comece.
⚡ Detalhes técnicos
• Parâmetros padrão otimizados para EURUSD em qualquer timeframe.
• Funciona com a maioria dos brokers, mas recomenda-se um broker ECN com baixo spread.
• Se seus backtests não refletirem os resultados apresentados, contate-nos para configuração adaptada.
• Com os parâmetros corretos, o EA pode ser usado em todos os principais mercados (ações, forex, cripto...).
💼 Disponibilidade
• Imperium EA está disponível para aluguel a partir de 30€ por mês.
• Uma versão completa também está disponível para uso vitalício.
🤝 Suporte personalizado
• É fortemente recomendado entrar em contato após a compra para definir seus objetivos e adaptar o EA ao seu perfil.
• Cada investidor é único — ajustamos o Imperium à sua tolerância ao risco e metas.
• Nossa equipe está disponível 7 dias por semana para responder perguntas e ajudar a obter os melhores resultados.
🔎 Transparência total
• Mais de 80% dos compradores de robôs MT5 sofrem perdas em condições reais. Por quê? Backtests irreais, IA falsa, otimização excessiva.
• Na Imperium, oferecemos resultados realistas, risco controlado e visão de longo prazo. Nenhum número inflado: apenas rigor e confiabilidade para fazer parte dos 20% melhores.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!