Imperium
- エキスパート
- Hugo Garcia
- バージョン: 1.15
- アップデート済み: 24 11月 2025
- アクティベーション: 10
• 3人のトレーダーと2人の開発者によって開発 — 効率的で、現実的かつ透明。
• Imperium EA は、パフォーマンスと安全性を提供する次世代エキスパートアドバイザーです。「奇跡のロボット」とは異なり、安定性、透明性、リスク管理を優先します。アグレッシブグリッドや隠れマーチンゲールは一切なし — テスト済みのロジックのみで、あなたのプロファイルに合わせて調整可能です。
✅ 安全第一
• 最大ドローダウン: 4.6％（低リスクのみ） 2020–2025年。
• 自動リスク管理、破壊的な戦略なし。
📊 現実的なパフォーマンス
• 保守モード: 年間約 +40%。
• アグレッシブモード: 選択したリスクに応じて +13,000％以上。
⚙️ 簡単かつ迅速
• インストールは1分未満：EAを希望のチャートに添付し、プリセットを読み込み、開始。
⚡ 技術的詳細
• デフォルト設定は EURUSD 用に 任意のタイムフレームで最適化。
• ほとんどのブローカーで動作しますが、低スプレッドのECNブローカー推奨。
• バックテスト結果が表示と異なる場合は、お問い合わせください。
• 適切な設定で、すべての主要市場（株式、FX、暗号など）で使用可能。
💼 利用可能性
• Imperium EA は 月額30€からレンタル可能。
• 生涯利用可能なフルバージョンも用意。
🤝 個別サポート
• 購入後に 必ずお問い合わせ いただき、目標を設定しEAを調整することを推奨。
• 投資家はそれぞれユニーク — Imperiumをリスク許容度と目標に合わせて調整します。
• チームは 週7日対応、質問に答え、最高の結果をサポート。
🔎 完全透明
• MT5ロボット購入者の80％以上が実際の取引で損失。なぜ？非現実的なバックテスト、偽AI、過剰最適化。
• Imperiumでは、現実的な結果、リスク管理、長期的視野を提供。数字の誇張なし：トップ20％に入るための厳格さと信頼性。
