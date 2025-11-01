Imperium EA

• Imperium EA は、パフォーマンスと安全性を提供する次世代エキスパートアドバイザーです。「奇跡のロボット」とは異なり、安定性、透明性、リスク管理を優先します。アグレッシブグリッドや隠れマーチンゲールは一切なし — テスト済みのロジックのみで、あなたのプロファイルに合わせて調整可能です。

✅ 安全第一

• 最大ドローダウン: 4.6％（低リスクのみ） 2020–2025年。

• 自動リスク管理、破壊的な戦略なし。

📊 現実的なパフォーマンス

• 保守モード: 年間約 +40%。

• アグレッシブモード: 選択したリスクに応じて +13,000％以上。

⚙️ 簡単かつ迅速

• インストールは1分未満：EAを希望のチャートに添付し、プリセットを読み込み、開始。

⚡ 技術的詳細

• デフォルト設定は EURUSD 用に 任意のタイムフレームで最適化。

• ほとんどのブローカーで動作しますが、低スプレッドのECNブローカー推奨。

• バックテスト結果が表示と異なる場合は、お問い合わせください。

• 適切な設定で、すべての主要市場（株式、FX、暗号など）で使用可能。

💼 利用可能性

• Imperium EA は 月額30€からレンタル可能。

• 生涯利用可能なフルバージョンも用意。

🤝 個別サポート

• 購入後に 必ずお問い合わせ いただき、目標を設定しEAを調整することを推奨。

• 投資家はそれぞれユニーク — Imperiumをリスク許容度と目標に合わせて調整します。

• チームは 週7日対応、質問に答え、最高の結果をサポート。

🔎 完全透明

• MT5ロボット購入者の80％以上が実際の取引で損失。なぜ？非現実的なバックテスト、偽AI、過剰最適化。

• Imperiumでは、現実的な結果、リスク管理、長期的視野を提供。数字の誇張なし：トップ20％に入るための厳格さと信頼性。

