• Entwickelt von 3 Tradern und 2 Entwicklern — effizient, realistisch und transparent.
• Imperium EA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Leistung und Sicherheit. Anders als "Wunder"-Roboter setzt er auf Stabilität, Transparenz und Risikokontrolle. Kein aggressives Grid, keine versteckte Martingale — nur getestete Logik, anpassbar an Ihr Profil.
✅ Sicherheit zuerst
• Maximaler Drawdown: 4,6% (nur Low Risk) im Zeitraum 2020–2025.
• Automatisiertes Risikomanagement, keine zerstörerischen Strategien.
📊 Realistische Performance
• Konservativer Modus: ca. +40% pro Jahr.
• Aggressiver Modus: bis zu +13 000% je nach gewähltem Risiko.
⚙️ Einfach & schnell
• Installation in unter einer Minute: EA an den gewünschten Chart anhängen, Preset laden, starten.
⚡ Technische Details
• Standardparameter optimiert für EURUSD auf jedem Timeframe.
• Funktioniert mit den meisten Brokern, empfohlen wird ein ECN-Broker mit niedrigem Spread.
• Wenn Ihre Backtests die gezeigten Ergebnisse nicht widerspiegeln, kontaktieren Sie uns für angepasste Einstellungen.
• Mit den richtigen Parametern kann das EA auf allen wichtigen Märkten eingesetzt werden (Aktien, Forex, Kryptowährungen...).
💼 Verfügbarkeit
• Imperium EA ist ab 30€ pro Monat mietbar.
• Eine Vollversion für lebenslange Nutzung ist ebenfalls verfügbar.
🤝 Persönlicher Support
• Es wird stark empfohlen, uns nach dem Kauf zu kontaktieren, um Ihre Ziele festzulegen und das EA anzupassen.
• Jeder Investor ist einzigartig — wir passen Imperium an Ihre Risikotoleranz und Ziele an.
• Unser Team ist 7 Tage die Woche verfügbar, um Fragen zu beantworten und die besten Ergebnisse zu erzielen.
🔎 Volle Transparenz
• Mehr als 80% der MT5-Roboterkäufer erleiden reale Verluste. Warum? Unrealistische Backtests, gefälschte KI, Überoptimierung.
• Bei Imperium liefern wir realistische Ergebnisse, kontrolliertes Risiko und langfristige Perspektive. Keine aufgeblähten Zahlen: nur Strenge und Zuverlässigkeit, um zu den besten 20% zu gehören.
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!