• Entwickelt von 3 Tradern und 2 Entwicklern — effizient, realistisch und transparent.

• Imperium EA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Leistung und Sicherheit. Anders als "Wunder"-Roboter setzt er auf Stabilität, Transparenz und Risikokontrolle. Kein aggressives Grid, keine versteckte Martingale — nur getestete Logik, anpassbar an Ihr Profil.

✅ Sicherheit zuerst

• Maximaler Drawdown: 4,6% (nur Low Risk) im Zeitraum 2020–2025.

• Automatisiertes Risikomanagement, keine zerstörerischen Strategien.

📊 Realistische Performance

• Konservativer Modus: ca. +40% pro Jahr.

• Aggressiver Modus: bis zu +13 000% je nach gewähltem Risiko.

⚙️ Einfach & schnell

• Installation in unter einer Minute: EA an den gewünschten Chart anhängen, Preset laden, starten.

⚡ Technische Details

• Standardparameter optimiert für EURUSD auf jedem Timeframe.

• Funktioniert mit den meisten Brokern, empfohlen wird ein ECN-Broker mit niedrigem Spread.

• Wenn Ihre Backtests die gezeigten Ergebnisse nicht widerspiegeln, kontaktieren Sie uns für angepasste Einstellungen.

• Mit den richtigen Parametern kann das EA auf allen wichtigen Märkten eingesetzt werden (Aktien, Forex, Kryptowährungen...).

💼 Verfügbarkeit

• Imperium EA ist ab 30€ pro Monat mietbar.

• Eine Vollversion für lebenslange Nutzung ist ebenfalls verfügbar.

🤝 Persönlicher Support

• Es wird stark empfohlen, uns nach dem Kauf zu kontaktieren, um Ihre Ziele festzulegen und das EA anzupassen.

• Jeder Investor ist einzigartig — wir passen Imperium an Ihre Risikotoleranz und Ziele an.

• Unser Team ist 7 Tage die Woche verfügbar, um Fragen zu beantworten und die besten Ergebnisse zu erzielen.

🔎 Volle Transparenz

• Mehr als 80% der MT5-Roboterkäufer erleiden reale Verluste. Warum? Unrealistische Backtests, gefälschte KI, Überoptimierung.

• Bei Imperium liefern wir realistische Ergebnisse, kontrolliertes Risiko und langfristige Perspektive. Keine aufgeblähten Zahlen: nur Strenge und Zuverlässigkeit, um zu den besten 20% zu gehören.

