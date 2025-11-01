Imperium

Imperium EA

• Entwickelt von 3 Tradern und 2 Entwicklern — effizient, realistisch und transparent.

Imperium EA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Leistung und Sicherheit. Anders als "Wunder"-Roboter setzt er auf Stabilität, Transparenz und Risikokontrolle. Kein aggressives Grid, keine versteckte Martingale — nur getestete Logik, anpassbar an Ihr Profil.

✅ Sicherheit zuerst

• Maximaler Drawdown: 4,6% (nur Low Risk) im Zeitraum 2020–2025.

• Automatisiertes Risikomanagement, keine zerstörerischen Strategien.

📊 Realistische Performance

• Konservativer Modus: ca. +40% pro Jahr.

• Aggressiver Modus: bis zu +13 000% je nach gewähltem Risiko.

⚙️ Einfach & schnell

• Installation in unter einer Minute: EA an den gewünschten Chart anhängen, Preset laden, starten.

⚡ Technische Details

• Standardparameter optimiert für EURUSD auf jedem Timeframe.

• Funktioniert mit den meisten Brokern, empfohlen wird ein ECN-Broker mit niedrigem Spread.

• Wenn Ihre Backtests die gezeigten Ergebnisse nicht widerspiegeln, kontaktieren Sie uns für angepasste Einstellungen.

• Mit den richtigen Parametern kann das EA auf allen wichtigen Märkten eingesetzt werden (Aktien, Forex, Kryptowährungen...).

💼 Verfügbarkeit

• Imperium EA ist ab 30€ pro Monat mietbar.

• Eine Vollversion für lebenslange Nutzung ist ebenfalls verfügbar.

🤝 Persönlicher Support

• Es wird stark empfohlen, uns nach dem Kauf zu kontaktieren, um Ihre Ziele festzulegen und das EA anzupassen.

• Jeder Investor ist einzigartig — wir passen Imperium an Ihre Risikotoleranz und Ziele an.

• Unser Team ist 7 Tage die Woche verfügbar, um Fragen zu beantworten und die besten Ergebnisse zu erzielen.

🔎 Volle Transparenz

• Mehr als 80% der MT5-Roboterkäufer erleiden reale Verluste. Warum? Unrealistische Backtests, gefälschte KI, Überoptimierung.

• Bei Imperium liefern wir realistische Ergebnisse, kontrolliertes Risiko und langfristige Perspektive. Keine aufgeblähten Zahlen: nur Strenge und Zuverlässigkeit, um zu den besten 20% zu gehören.

© Imperium — 2025

Auswahl:
jack0002
30
jack0002 2025.11.05 20:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hugo Garcia
1438
Antwort vom Entwickler Hugo Garcia 2025.11.05 21:00
Thank you so much for your message and for your trust! 🙏
It was a real pleasure talking with you these past few days and explaining how Imperium works.
Welcome to the Imperium family 👑, we hope it brings you strong and consistent results.
Of course, our team is always here if you need any help or have questions along the way!
Matisse Garcia
381
Matisse Garcia 2025.11.02 11:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hugo Garcia
1438
Antwort vom Entwickler Hugo Garcia 2025.11.03 11:23
Thanks for your feedback, It’s always a pleasure to help you.
[Gelöscht] 2025.11.02 10:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hugo Garcia
1438
Antwort vom Entwickler Hugo Garcia 2025.11.02 11:19
Thanks again for your feedback and trust!
It’s always a pleasure to connect with traders like you who know what they’re looking for.
