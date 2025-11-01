Imperium
- Uzman Danışmanlar
- Hugo Garcia
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
• 3 trader ve 2 geliştirici tarafından geliştirilmiştir — verimli, gerçekçi ve şeffaf.
• Imperium EA, performans ve güvenlik sağlamak üzere tasarlanmış bir sonraki nesil Expert Advisor’dır. "Mucize" robotların aksine, istikrar, şeffaflık ve risk yönetimini ön planda tutar. Agresif grid yok, gizli martingale yok — yalnızca test edilmiş, profilinize uyarlanabilir mantık.
✅ Öncelik güvenlik
• Maksimum düşüş: %4,6 (sadece düşük risk), 2020–2025 dönemi.
• Otomatik risk yönetimi, yıkıcı strateji yok.
📊 Gerçekçi performans
• Konservatif mod: yıllık yaklaşık %40.
• Agresif mod: seçilen risk profiline bağlı olarak %13.000’ten fazla.
⚙️ Basit ve hızlı
• Kurulum bir dakikadan kısa: EA’yı istediğiniz grafiğe ekleyin, preset’i yükleyin ve başlatın.
⚡ Teknik detaylar
• Varsayılan parametreler EURUSD için herhangi bir zaman diliminde optimize edilmiştir.
• Çoğu broker ile çalışır, ancak düşük spread ECN broker önerilir.
• Backtest sonuçlarınız sunulanla uyuşmuyorsa, bizimle iletişime geçin.
• Doğru parametrelerle, EA tüm ana piyasalarda kullanılabilir (hisse senetleri, döviz, kripto...).
💼 Kullanılabilirlik
• Imperium EA, aylık 30€’dan kiralanabilir.
• Ömür boyu kullanım için tam sürüm de mevcuttur.
🤝 Kişiselleştirilmiş destek
• Satın aldıktan sonra bizimle iletişime geçmeniz ve hedeflerinizi belirleyip EA’yı profilinize göre uyarlamanız şiddetle tavsiye edilir.
• Her yatırımcı benzersizdir — Imperium risk toleransınıza ve hedeflerinize göre ayarlanır.
• Ekibimiz haftanın 7 günü sorularınızı yanıtlamak ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için hazırdır.
🔎 Tam şeffaflık
• MT5 robot alıcılarının %80’den fazlası gerçek koşullarda kayıp yaşar. Neden? Gerçekçi olmayan backtestler, sahte AI, aşırı optimizasyon.
• Imperium, gerçekçi sonuçlar, kontrol edilen risk ve uzun vadeli perspektif sunar. Abartılı rakam yok: yalnızca disiplin ve güvenilirlik ile en iyi %20’ye dahil olun.
