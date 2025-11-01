Imperium

Imperium EA

3 trader ve 2 geliştirici tarafından geliştirilmiştir — verimli, gerçekçi ve şeffaf.

Imperium EA, performans ve güvenlik sağlamak üzere tasarlanmış bir sonraki nesil Expert Advisor’dır. "Mucize" robotların aksine, istikrar, şeffaflık ve risk yönetimini ön planda tutar. Agresif grid yok, gizli martingale yok — yalnızca test edilmiş, profilinize uyarlanabilir mantık.

✅ Öncelik güvenlik

• Maksimum düşüş: %4,6 (sadece düşük risk), 2020–2025 dönemi.

• Otomatik risk yönetimi, yıkıcı strateji yok.

📊 Gerçekçi performans

• Konservatif mod: yıllık yaklaşık %40.

• Agresif mod: seçilen risk profiline bağlı olarak %13.000’ten fazla.

⚙️ Basit ve hızlı

• Kurulum bir dakikadan kısa: EA’yı istediğiniz grafiğe ekleyin, preset’i yükleyin ve başlatın.

⚡ Teknik detaylar

• Varsayılan parametreler EURUSD için herhangi bir zaman diliminde optimize edilmiştir.

• Çoğu broker ile çalışır, ancak düşük spread ECN broker önerilir.

• Backtest sonuçlarınız sunulanla uyuşmuyorsa, bizimle iletişime geçin.

• Doğru parametrelerle, EA tüm ana piyasalarda kullanılabilir (hisse senetleri, döviz, kripto...).

💼 Kullanılabilirlik

• Imperium EA, aylık 30€’dan kiralanabilir.

• Ömür boyu kullanım için tam sürüm de mevcuttur.

🤝 Kişiselleştirilmiş destek

• Satın aldıktan sonra bizimle iletişime geçmeniz ve hedeflerinizi belirleyip EA’yı profilinize göre uyarlamanız şiddetle tavsiye edilir.

• Her yatırımcı benzersizdir — Imperium risk toleransınıza ve hedeflerinize göre ayarlanır.

• Ekibimiz haftanın 7 günü sorularınızı yanıtlamak ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için hazırdır.

🔎 Tam şeffaflık

• MT5 robot alıcılarının %80’den fazlası gerçek koşullarda kayıp yaşar. Neden? Gerçekçi olmayan backtestler, sahte AI, aşırı optimizasyon.

Imperium, gerçekçi sonuçlar, kontrol edilen risk ve uzun vadeli perspektif sunar. Abartılı rakam yok: yalnızca disiplin ve güvenilirlik ile en iyi %20’ye dahil olun.

