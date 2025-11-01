Imperium EA

• 3 trader ve 2 geliştirici tarafından geliştirilmiştir — verimli, gerçekçi ve şeffaf.

• 🌐 Web Sitesi | 💬 İletişim

• Imperium EA, performans ve güvenlik sağlamak üzere tasarlanmış bir sonraki nesil Expert Advisor’dır. "Mucize" robotların aksine, istikrar, şeffaflık ve risk yönetimini ön planda tutar. Agresif grid yok, gizli martingale yok — yalnızca test edilmiş, profilinize uyarlanabilir mantık.

✅ Öncelik güvenlik

• Maksimum düşüş: %4,6 (sadece düşük risk), 2020–2025 dönemi.

• Otomatik risk yönetimi, yıkıcı strateji yok.

📊 Gerçekçi performans

• Konservatif mod: yıllık yaklaşık %40.

• Agresif mod: seçilen risk profiline bağlı olarak %13.000’ten fazla.

⚙️ Basit ve hızlı

• Kurulum bir dakikadan kısa: EA’yı istediğiniz grafiğe ekleyin, preset’i yükleyin ve başlatın.

⚡ Teknik detaylar

• Varsayılan parametreler EURUSD için herhangi bir zaman diliminde optimize edilmiştir.

• Çoğu broker ile çalışır, ancak düşük spread ECN broker önerilir.

• Backtest sonuçlarınız sunulanla uyuşmuyorsa, bizimle iletişime geçin.

• Doğru parametrelerle, EA tüm ana piyasalarda kullanılabilir (hisse senetleri, döviz, kripto...).

💼 Kullanılabilirlik

• Imperium EA, aylık 30€’dan kiralanabilir.

• Ömür boyu kullanım için tam sürüm de mevcuttur.

🤝 Kişiselleştirilmiş destek

• Satın aldıktan sonra bizimle iletişime geçmeniz ve hedeflerinizi belirleyip EA’yı profilinize göre uyarlamanız şiddetle tavsiye edilir.

• Her yatırımcı benzersizdir — Imperium risk toleransınıza ve hedeflerinize göre ayarlanır.

• Ekibimiz haftanın 7 günü sorularınızı yanıtlamak ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için hazırdır.

🔎 Tam şeffaflık

• MT5 robot alıcılarının %80’den fazlası gerçek koşullarda kayıp yaşar. Neden? Gerçekçi olmayan backtestler, sahte AI, aşırı optimizasyon.

• Imperium, gerçekçi sonuçlar, kontrol edilen risk ve uzun vadeli perspektif sunar. Abartılı rakam yok: yalnızca disiplin ve güvenilirlik ile en iyi %20’ye dahil olun.

• 🌐 Web Sitesi | 💬 İletişim |

© Imperium — 2025