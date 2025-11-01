Imperium EA

• Sviluppato da 3 trader e 2 sviluppatori — efficiente, realistico e trasparente.

• Imperium EA è un Expert Advisor di nuova generazione progettato per offrire performance e sicurezza. A differenza dei robot "miracolosi", privilegia stabilità, trasparenza e controllo del rischio. Nessuna grid aggressiva, nessuna martingala nascosta — solo logica testata e adattabile al tuo profilo.

✅ Sicurezza prima di tutto

• Drawdown massimo osservato: 4,6% (solo low risk) nel periodo 2020–2025.

• Gestione del rischio automatizzata, senza strategie distruttive.

📊 Performance realistiche

• Modalità conservativa: circa +40% annuo.

• Modalità aggressiva: oltre +13 000% a seconda del rischio scelto.

⚙️ Semplice e veloce

• Installazione in meno di un minuto: collega l’EA al grafico desiderato, carica il preset e avvia.

⚡ Dettagli tecnici

• Parametri predefiniti ottimizzati per EURUSD su qualsiasi timeframe.

• Funziona con la maggior parte dei broker, ma si consiglia un broker ECN a basso spread.

• Se i tuoi backtest non riflettono i risultati mostrati, contattaci per una configurazione adatta al tuo broker.

• Con i parametri corretti, l’EA può essere utilizzato su tutti i principali mercati (azioni, forex, crypto...).

💼 Disponibilità

• Imperium EA è disponibile a noleggio a partire da 30€ al mese.

• Disponibile anche la versione completa per uso a vita.

🤝 Supporto personalizzato

• È fortemente consigliato contattarci dopo l’acquisto per definire obiettivi e adattare l’EA al tuo profilo.

• Ogni investitore è unico — Imperium viene regolato in base alla tua tolleranza al rischio e ai tuoi obiettivi.

• Il nostro team è disponibile 7 giorni su 7 per rispondere a domande e aiutarti a ottenere i migliori risultati.

🔎 Massima trasparenza

• Oltre il 80% degli acquirenti di robot MT5 subisce perdite in condizioni reali. Perché? Backtest irrealistici, AI fittizia, ottimizzazione eccessiva.

• Con Imperium offriamo risultati realistici, rischio controllato e visione a lungo termine. Nessun numero gonfiato: solo rigore e affidabilità per far parte del 20% più performante.

