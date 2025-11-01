Imperium
- Experts
- Hugo Garcia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
• Sviluppato da 3 trader e 2 sviluppatori — efficiente, realistico e trasparente.
• Imperium EA è un Expert Advisor di nuova generazione progettato per offrire performance e sicurezza. A differenza dei robot "miracolosi", privilegia stabilità, trasparenza e controllo del rischio. Nessuna grid aggressiva, nessuna martingala nascosta — solo logica testata e adattabile al tuo profilo.
✅ Sicurezza prima di tutto
• Drawdown massimo osservato: 4,6% (solo low risk) nel periodo 2020–2025.
• Gestione del rischio automatizzata, senza strategie distruttive.
📊 Performance realistiche
• Modalità conservativa: circa +40% annuo.
• Modalità aggressiva: oltre +13 000% a seconda del rischio scelto.
⚙️ Semplice e veloce
• Installazione in meno di un minuto: collega l’EA al grafico desiderato, carica il preset e avvia.
⚡ Dettagli tecnici
• Parametri predefiniti ottimizzati per EURUSD su qualsiasi timeframe.
• Funziona con la maggior parte dei broker, ma si consiglia un broker ECN a basso spread.
• Se i tuoi backtest non riflettono i risultati mostrati, contattaci per una configurazione adatta al tuo broker.
• Con i parametri corretti, l’EA può essere utilizzato su tutti i principali mercati (azioni, forex, crypto...).
💼 Disponibilità
• Imperium EA è disponibile a noleggio a partire da 30€ al mese.
• Disponibile anche la versione completa per uso a vita.
🤝 Supporto personalizzato
• È fortemente consigliato contattarci dopo l’acquisto per definire obiettivi e adattare l’EA al tuo profilo.
• Ogni investitore è unico — Imperium viene regolato in base alla tua tolleranza al rischio e ai tuoi obiettivi.
• Il nostro team è disponibile 7 giorni su 7 per rispondere a domande e aiutarti a ottenere i migliori risultati.
🔎 Massima trasparenza
• Oltre il 80% degli acquirenti di robot MT5 subisce perdite in condizioni reali. Perché? Backtest irrealistici, AI fittizia, ottimizzazione eccessiva.
• Con Imperium offriamo risultati realistici, rischio controllato e visione a lungo termine. Nessun numero gonfiato: solo rigore e affidabilità per far parte del 20% più performante.
• 🌐 Sito Web | 💬 Contatto |
© Imperium — 2025