FTU Fibonacci Retrace
- Indicadores
- James Erasmus
- Versão: 1.1
- Ativações: 6
Retraço de Fibonacci FTU Este indicador desenha níveis de Fibonacci para sistemas de entrada do tipo retração Uma versão aprimorada e mais precisa que o MT4 Estude o movimento do preço e use uma estratégia do tipo retração para entrada em níveis de Fibonacci ou próximos a eles Recursos: Múltiplos níveis de Fibonacci ajustáveis Altere a cor e a quantidade de barras do intervalo Uso: Objetivo: estudar ou medir a retração do preço Altere a cor e a quantidade de barras do intervalo. Use em qualquer período, produto/par, sem repintura, carregamento rápido