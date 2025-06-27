Flash Xbest EA MT5

FlashXbestEA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Williams %R

Революционная DCA Стратегия с Передовым Анализом Рынка

FlashXbestEA представляет следующее поколение автоматизированной сеточной торговли, объединяющее анализ импульса Williams %R с сложными техниками усреднения долларовой стоимости (DCA). Этот EA интеллектуально управляет множественными позициями, используя продвинутые математические модели для максимизации прибыли при защите капитала через умные механизмы восстановления.

Основная Торговая Логика

Стратегия Направления Williams %R

EA использует индикатор Williams %R в качестве основного генератора сигналов. Когда %R растет (бычий импульс), он размещает ордера на покупку. Когда %R падает (медвежий импульс), он размещает ордера на продажу. Этот основанный на импульсе подход обеспечивает соответствие сделок направлению рынка.

Интеллектуальная Сеточная Система

Первый ордер размещается когда Williams %R меняет направление. DCA ордера добавляются когда цена отходит от существующих позиций. Расстояние шагов использует меньшие шаги вначале и большие шаги позже. Прогрессия лотов гарантирует что каждый новый ордер использует больший размер лота для более быстрого восстановления.

Детальные Входные Параметры

Общие Настройки

Начальный размер лота (0.01) - Начальный размер позиции для первого ордера

Магическое число для идентификации (1101) - Уникальный идентификатор для сделок EA

Максимум ордеров на направление (10) - Максимальное количество ордеров на покупку или продажу

Расстояния Шагов

Расстояние Step1 - пункты (110) - Расстояние между первыми несколькими ордерами

Расстояние Step2 - пункты (180) - Расстояние для последующих ордеров с более широким интервалом

Количество ордеров до использования Step2 (5) - Когда переключаться с узкого на широкий интервал

Мультипликатор DCA

Мультипликатор лота (1.17) - Мультипликатор прогрессивного размера лота

1.00 = Фиксированные лоты (без увеличения)

1.17 = Увеличение на 17% на ордер

1.50 = Увеличение на 50% на ордер

Пример с 1.17: Ордер 1 использует 0.01 лот, Ордер 2 использует 0.0117 лот, Ордер 3 использует 0.0137 лот

Режим DCA - Выберите вашу стратегию усреднения:

All DCA: Разрешить усреднение в обоих направлениях

Only DCA+: Усреднять только в прибыльном направлении

Only DCA-: Только усреднение вниз (добавление к убыточным позициям)

Система Восстановления

Тейк-профит одиночного/группового ордера - USD (0.5) - Целевая прибыль отдельной позиции

Порог максимальной отрицательной просадки - USD (5.0) - Уровень просадки активирующий режим восстановления

Целевая прибыль восстановления - USD (5.0) - Целевая общая прибыль для закрытия всех позиций

Фильтр Williams %R

Таймфрейм Williams %R - Таймфрейм графика для расчета %R (M1, M5, M15 и т.д.)

Период расчета Williams %R (100) - Количество баров для расчета %R

Количество предыдущих баров для подтверждения среднего %R (2) - Баров необходимо для подтверждения сигнала

Верхний порог для избежания шума перекупленности (-30.0) - Игнорировать сигналы выше этого уровня

Нижний порог для избежания шума перепроданности (-70.0) - Игнорировать сигналы ниже этого уровня

Проверка Нового Бара

Таймфрейм для обнаружения нового бара - Когда проверять новые торговые возможности

Базовые Настройки

Включить фильтр торговых часов - Ограничить торговлю определенными часами

Время начала торговли GMT+0 (8:00) - Когда начинать торговлю каждый день

Время окончания торговли GMT+0 (9:00) - Когда останавливать торговлю каждый день

Включить фильтр спреда - Избегать торговли во время высоких спредов

Максимально допустимый спред - пункты (30) - Пропускать торговлю если спред превышает это значение

Максимальное проскальзывание - пункты (15) - Допуск исполнения ордера

Включить детальное логирование - Показывать подробную информацию в логах

Метки Прибыли

Включить метки прибыли на графике - Показывать метки прибыли/убытка на графике

Размер шрифта для меток прибыли (8) - Размер текста прибыли

Часов для хранения меток на графике (36) - Как долго отображать метки

Продвинутые Функции

Технология Фильтрации Шума

EA включает сложную фильтрацию шума для избежания ложных сигналов, игнорируя сигналы %R в экстремальных зонах перекупленности/перепроданности, требуя подтверждения нескольких баров перед размещением ордеров, и предотвращая пилообразные сделки во время изменчивых рынков.

Умный Алгоритм Восстановления

Когда просадка превышает порог максимальной отрицательной просадки, система приостанавливает индивидуальные тейк-профиты, продолжает DCA согласно направлению %R, отслеживает общую прибыль портфеля, закрывает ВСЕ позиции когда достигается цель восстановления, и сбрасывает систему для нового старта.

Адаптивное Управление Позициями

Проверка согласованности DCA гарантирует что новые DCA ордера соответствуют направлению %R. Динамическое определение размера шагов использует большие шаги для последующих ордеров для предотвращения чрезмерной экспозиции. Интеллектуальная прогрессия лотов с экспоненциальным увеличением быстрее восстанавливает убытки.

Торговые Сценарии

Сценарий 1: Трендовый Рынок (ПОКУПКА)

%R становится бычьим на 1850.00, ордер на покупку 1 с 0.01 лотом на 1850.00. Цена поднимается до 1851.50 и берет прибыль $0.50. %R остается бычьим, цена падает до 1848.90, ордер на покупку 2 с 0.0117 лотом на 1848.90. Продолжать до изменения тренда.

Сценарий 2: Режим Восстановления

Просадка портфеля достигает максимальной отрицательной просадки -$5.00. Система входит в режим восстановления, приостанавливает индивидуальные TP, продолжает DCA согласно сигналам %R, и закрывает все когда достигается цель восстановления +$5.00.

Руководство по Оптимальным Настройкам

Консервативный (Начинающие) - Начальный лот: 0.01, Мультипликатор: 1.10, Step1/Step2: 150/250 пунктов, Макс. просадка: 3.0 USD

Агрессивный (Опытные) - Начальный лот: 0.02, Мультипликатор: 1.25, Step1/Step2: 80/120 пунктов, Макс. просадка: 10.0 USD

Сбалансированный (Рекомендуемый) - Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальное соотношение риск/доходность, подходит для счетов $500+ с ожидаемой месячной доходностью 5-15%

Профессиональные Функции

Поддержка мультивалютной торговли работает со всеми валютными парами, металлами и индексами. Совместимость с VPS для круглосуточной работы. Низкая задержка с оптимизированным минимальным использованием ресурсов. Нейтральность к брокеру работает со всеми MT5 брокерами. Дружественность к бэктестингу с комплексной поддержкой исторического тестирования.

Минимальные Требования

Платформа MT5, счет $100+ (рекомендуется $500+), стабильное интернет-соединение, базовое понимание сеточной торговли.

Технические Характеристики

Платформа: MetaTrader 5 | Стратегия: Сетка Williams %R с DCA | Управление Позициями: Интеллектуальная сеточная система с режимом восстановления | Подход к Риску: Прогрессивный размер лота с защитой от просадки

Преобразите вашу торговлю с этим EA институционального уровня.