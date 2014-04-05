SMC Larry Williams Structure

SMC ラリー・ウィリアムズ構造は、有名トレーダーのラリー・ウィリアムズのベストセラー「短期取引の長期秘密」の手法を使用して最も重要なスイングポイントを構築および接続する価格チャート構造を分析するためのインジケーターです。これにより、市場構造を適応させ、スマートマネーコンセプトを使用して大規模な参加者の関心領域を分析するための強固な基盤が作成されます。

スイング構築の基礎は単純かつ明確なロジックにあり、連続する3つのバーの中央のバーが近隣より明確な高値または安値となる局所的な極値を捉えます。ラリー・ウィリアムズの手法の特徴は、ビル・ウィリアムズの古典的なフラクタルとは異なり、追加ルールがあることです。もし中央のローソク足が局所的な高値を形成し（そのHighが隣接足のHighより高い場合）、そのLowも隣接足のLowより高くなければならず、反対側に「底」が形成されます。同様に局所的な安値は、中央足のLowが隣足のLowより低く、Highが隣足のHighより高いことです。これにより重要なスイングをより明確かつ一義的に特定し、誤ったシグナルを減らし、構造の信頼性を高めます。

特に内側足（inside bars）と外側足の取り扱いに注意を払っており、内側足は重要なスイング形成から除外してノイズとなる極値を避け、大口市場参加者の活動に基づく重要なバーに焦点を合わせています。これは市場構造の分析と蓄積・分配ゾーン考慮に不可欠なアプローチです。

この手法を使用することによりトレーダーは以下を得られます：

  1. 注文ブロック、流動性ゾーン、重要な需給レベルなど、現在最も人気のあるスマートマネーコンセプトの要素のための、透明で厳密な構造的基盤
  2. 検出された極値が厳密に検証されたルールに従って形成されることへの確信
  3. トレーダーを手動マーキングのミスから解放する自動マーキング機能
  4. 異なるタイムフレームや銘柄に対応可能な普遍的な手法
  5. 市場状況やトレーディングスタイルに合わせた柔軟な履歴深度・フィルター設定

SMC Larry Williams Structureは古典的なスイング分析と現代のスマートマネーモデルの橋渡しを行います。数学的に根拠のある明確な方法で局所極値を特定し、大口参加者の視点から市場構造を認識するのを支援し、トレーダーの意思決定の質を向上させ、マーキングのルーティン作業を軽減します。

トレンドラインで主要なスイングポイントを明示的にハイライトする機能があり、価格チャート上に直接表示されます。

モード（Mode）:

  • Standard — 各セグメントの単一ラインが上向きか下向きかに応じて色で表示されます。
  • Structural — 伝統的なトレンド定義に基づき、最高値と最安値が連続的に切り上がるまたは切り下がる線を描き、価格の波動構造やインパルスと修正サイクルを強調します。
  • Disable — グラフィカルマーキングを非表示にします。

さらに、主要スイングポイント間の価格の波動サイズをテキストラベルで視覚的に表示します。これらのラベルは極値付近に自動配置され、隣接するスイング間のポイントでの価格変動の大きさを示します。トレーダーは波動の振幅を迅速に評価し、注文ブロックや蓄積/分配エリアなどの重要ゾーンの特定に役立てることができます。これはSmart Money Conceptの分析に特に有用です。

使いやすさのために以下の2種類のアラートモードを搭載しています：

  1. BoS（構造の崩壊）
  2. ChoCH（性格の変化）
  3. 片側的な極端な状況の打破
  4. 路線の方向転換

異なるロジックのアラートが必要な場合はご連絡ください。将来のアップデートで追加可能です。

インジケーターのパラメーター:

設定 説明
 Maximum number of bars to analyze  分析する最大バー数
 Inside bar search radius
  インサイドバー検索モードの有効化
 Radius size (in bars)  検索半径（バー数）
 Number of graphic lines  グラフィックラインの数
 Mode of graphical line rendering  グラフィックライン表示モード
 Color for lines up  上昇ラインの色
 Color for lines down  下降ラインの色
 Width of lines up  上昇ラインの幅
 Show size labels  サイズラベルを表示
 Font size  フォントサイズ
 Font color  フォントカラー
 Maximum number of labels to display  表示最大ラベル数
 Show AVG  平均値を表示
 Show MED  中央値を表示
 Number of lines for calculation  計算用ライン数
 Font size (AVG)  平均値フォントサイズ
 Text color (AVG)  平均値テキストカラー
 Font size (MED)  中央値フォントサイズ
 Text color (MED)  中央値テキストカラー
 Alert when line reverses  ライン反転時アラート
 Alert of breaking through the last extremum  直近極値突破時アラート
 Push  モバイルMTアプリへのプッシュ通知
 Sound  サウンドアラート
 Sound file  サウンドファイル
 Mail  メール通知
 Mail subject  メール件名
 Delete objects when indicator is removed   インジケーター削除時にオブジェクト削除


MT4バージョン

トレーディングシステムの補助ツールとして  SMC Venom Model BPRをお使いください。

トレードで大きな利益を！

