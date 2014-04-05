SMC Larry Williams Structure

O SMC Larry Williams Structure é um indicador para analisar estruturas de gráficos de preços que constrói e liga os pontos de oscilação mais importantes utilizando o método do famoso trader Larry Williams do seu best-seller “Long-Term Secrets of Short-Term Trading”, criando uma base sólida para adaptar a estrutura do mercado e analisar as áreas de interesse dos grandes participantes utilizando o conceito Smart Money.

A base para construção dos swings é uma lógica simples e clara — identificar os extremos locais chave onde a barra do meio, de três barras consecutivas, se torna um máximo ou mínimo evidente em comparação com as barras vizinhas. A característica distintiva do método de Larry Williams, ao contrário dos fractais clássicos de Bill Williams, é a regra adicional: se a vela central forma um máximo local (seu High é maior que o High das velas vizinhas), então seu Low também deve ser maior que o Low das velas vizinhas — formando um “fundo” no lado oposto. De modo similar, para um mínimo local — o Low da vela central é menor que os Lows das vizinhas, e o High maior que os Highs vizinhos. Essa condição dá uma identificação mais clara e inequívoca dos swings significativos, reduzindo sinais falsos e aumentando a confiabilidade da estrutura construída.

Especial atenção é dada ao trabalho com barras internas e externas: o indicador ignora barras internas (inside bars), excluindo-as da formação dos swings chaves para evitar extremos “ruidosos”, e foca nas barras significativas ligadas à atividade dos participantes que realmente movimentam o mercado. Essa abordagem é necessária para análise da estrutura do mercado e consideração das zonas de acumulação/distribuição.

O uso dessa técnica oferece aos traders:

  1. Uma base estrutural transparente e rigorosa para marcação posterior de blocos de ordens, zonas de liquidez, níveis chave de oferta e demanda, assim como quaisquer outros elementos do conceito Smart Money atualmente mais popular
  2. Confiança na objetividade dos extremos destacados, pois são formados segundo regra testada e rigorosa
  3. Marcação automática, libertando o trader do trabalho rotineiro e evitando erros na marcação manual
  4. Universalidade do método, aplicável a diferentes timeframes e instrumentos
  5. Configurações flexíveis de parâmetros para profundidade histórica e filtros que permitem ajustar o indicador a diferentes condições de mercado e estilos de trading

SMC Larry Williams Structure é uma ponte entre a análise clássica de swings e modelos modernos dentro do framework SMC. O indicador tenta ajudar o trader a reconhecer a estrutura do mercado “com os olhos” dos grandes jogadores, usando um método matematicamente fundamentado e limpo para destacar extremos locais, aumentando a qualidade das decisões de trading e livrando o trader de parte do trabalho rotineiro de marcação.

O indicador conta com a possibilidade de destacar visualmente pontos pivôs chave com linhas de tendência, que são mostradas diretamente no gráfico de preços.

Modo ativável (Mode):

  • Standard — a cor reflete a direção das linhas individuais para cima ou para baixo em cada segmento.
  • Structural — as linhas são construídas segundo a definição clássica de tendência, onde máximos e mínimos são sucessivamente mais altos ou mais baixos. Isso enfatiza a estrutura ondulatória do preço e seus ciclos de impulsos e correções de acordo com a análise técnica clássica.
  • Disable — desativa a marcação gráfica.

Além disso, o indicador mostra visualmente os tamanhos das ondas de preço entre os pontos pivôs chave usando etiquetas de texto. Essas etiquetas são posicionadas automaticamente próximas aos extremos (máximos e mínimos), mostrando a magnitude do movimento de preço entre swings adjacentes em pontos. Isso ajuda os traders a avaliar rapidamente a amplitude das ondas e considerar essa avaliação na identificação de níveis relevantes e zonas de interesse, como blocos de ordens ou áreas de acumulação/distribuição, algo especialmente importante na análise segundo o conceito Smart Money.

Para maior conveniência, foram adicionados dois modos de alerta:

  1. BoS (ruptura de estrutura)
  2. ChoCH (mudança de carácter)
  3. Ruptura de qualquer último extremo unilateral
  4. Mudança de direção da linha

Se forem necessários outros alertas com lógicas diferentes, escreva para mim e adicionarei nas próximas atualizações.

Parâmetros do indicador:

Configuração Descrição
 Maximum number of bars to analyze  Número máximo de barras para análise
 Inside bar search radius
  Ativação do modo de busca por barra interna
 Radius size (in bars)  Tamanho do raio (em barras)
 Number of graphic lines  Número de linhas gráficas
 Mode of graphical line rendering  Modo de exibição das linhas gráficas
 Color for lines up  Cor para linhas de alta
 Color for lines down  Cor para linhas de baixa
 Width of lines up  Largura das linhas para alta
 Show size labels  Mostrar etiquetas de tamanho
 Font size  Tamanho da fonte
 Font color  Cor da fonte
 Maximum number of labels to display  Número máximo de etiquetas para exibir
 Show AVG  Mostrar valor médio
 Show MED  Mostrar mediana
 Number of lines for calculation  Número de linhas para cálculo
 Font size (AVG)  Tamanho da fonte (média)
 Text color (AVG)  Cor do texto (média)
 Font size (MED)  Tamanho da fonte (mediana)
 Text color (MED)  Cor do texto (mediana)
 Alert when line reverses  Alerta ao inverter a linha
 Alert of breaking through the last extremum  Alerta ao romper o último extremo
 Push  Notificações push no app MT no celular
 Sound  Alerta sonoro
 Sound file  Arquivo de som
 Mail  Email
 Mail subject  Assunto do email
 Delete objects when indicator is removed   Limpar gráfico ao remover o indicador


Versão para MT4

Use o indicador   SMC Venom Model BPR como complemento ao seu sistema de trading

Com cada compra, o preço do indicador aumentará em 10 dólares. Não adie sua compra! ;)

Experimente também outros meus produtos no marketplace https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


Desejo a você grandes lucros em suas negociações!

