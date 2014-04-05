SMC Larry Williams Structure
O SMC Larry Williams Structure é um indicador para analisar estruturas de gráficos de preços que constrói e liga os pontos de oscilação mais importantes utilizando o método do famoso trader Larry Williams do seu best-seller “Long-Term Secrets of Short-Term Trading”, criando uma base sólida para adaptar a estrutura do mercado e analisar as áreas de interesse dos grandes participantes utilizando o conceito Smart Money.
A base para construção dos swings é uma lógica simples e clara — identificar os extremos locais chave onde a barra do meio, de três barras consecutivas, se torna um máximo ou mínimo evidente em comparação com as barras vizinhas. A característica distintiva do método de Larry Williams, ao contrário dos fractais clássicos de Bill Williams, é a regra adicional: se a vela central forma um máximo local (seu High é maior que o High das velas vizinhas), então seu Low também deve ser maior que o Low das velas vizinhas — formando um “fundo” no lado oposto. De modo similar, para um mínimo local — o Low da vela central é menor que os Lows das vizinhas, e o High maior que os Highs vizinhos. Essa condição dá uma identificação mais clara e inequívoca dos swings significativos, reduzindo sinais falsos e aumentando a confiabilidade da estrutura construída.
Especial atenção é dada ao trabalho com barras internas e externas: o indicador ignora barras internas (inside bars), excluindo-as da formação dos swings chaves para evitar extremos “ruidosos”, e foca nas barras significativas ligadas à atividade dos participantes que realmente movimentam o mercado. Essa abordagem é necessária para análise da estrutura do mercado e consideração das zonas de acumulação/distribuição.
O uso dessa técnica oferece aos traders:
- Uma base estrutural transparente e rigorosa para marcação posterior de blocos de ordens, zonas de liquidez, níveis chave de oferta e demanda, assim como quaisquer outros elementos do conceito Smart Money atualmente mais popular
- Confiança na objetividade dos extremos destacados, pois são formados segundo regra testada e rigorosa
- Marcação automática, libertando o trader do trabalho rotineiro e evitando erros na marcação manual
- Universalidade do método, aplicável a diferentes timeframes e instrumentos
- Configurações flexíveis de parâmetros para profundidade histórica e filtros que permitem ajustar o indicador a diferentes condições de mercado e estilos de trading
SMC Larry Williams Structure é uma ponte entre a análise clássica de swings e modelos modernos dentro do framework SMC. O indicador tenta ajudar o trader a reconhecer a estrutura do mercado “com os olhos” dos grandes jogadores, usando um método matematicamente fundamentado e limpo para destacar extremos locais, aumentando a qualidade das decisões de trading e livrando o trader de parte do trabalho rotineiro de marcação.
O indicador conta com a possibilidade de destacar visualmente pontos pivôs chave com linhas de tendência, que são mostradas diretamente no gráfico de preços.
Modo ativável (Mode):
- Standard — a cor reflete a direção das linhas individuais para cima ou para baixo em cada segmento.
- Structural — as linhas são construídas segundo a definição clássica de tendência, onde máximos e mínimos são sucessivamente mais altos ou mais baixos. Isso enfatiza a estrutura ondulatória do preço e seus ciclos de impulsos e correções de acordo com a análise técnica clássica.
- Disable — desativa a marcação gráfica.
Além disso, o indicador mostra visualmente os tamanhos das ondas de preço entre os pontos pivôs chave usando etiquetas de texto. Essas etiquetas são posicionadas automaticamente próximas aos extremos (máximos e mínimos), mostrando a magnitude do movimento de preço entre swings adjacentes em pontos. Isso ajuda os traders a avaliar rapidamente a amplitude das ondas e considerar essa avaliação na identificação de níveis relevantes e zonas de interesse, como blocos de ordens ou áreas de acumulação/distribuição, algo especialmente importante na análise segundo o conceito Smart Money.
Para maior conveniência, foram adicionados dois modos de alerta:
- BoS (ruptura de estrutura)
- ChoCH (mudança de carácter)
- Ruptura de qualquer último extremo unilateral
- Mudança de direção da linha
Se forem necessários outros alertas com lógicas diferentes, escreva para mim e adicionarei nas próximas atualizações.
Parâmetros do indicador:
|Configuração
|Descrição
|Maximum number of bars to analyze
|Número máximo de barras para análise
| Inside bar search radius
| Ativação do modo de busca por barra interna
|Radius size (in bars)
|Tamanho do raio (em barras)
|Number of graphic lines
|Número de linhas gráficas
|Mode of graphical line rendering
|Modo de exibição das linhas gráficas
|Color for lines up
|Cor para linhas de alta
|Color for lines down
|Cor para linhas de baixa
|Width of lines up
|Largura das linhas para alta
|Show size labels
|Mostrar etiquetas de tamanho
|Font size
|Tamanho da fonte
|Font color
|Cor da fonte
|Maximum number of labels to display
|Número máximo de etiquetas para exibir
|Show AVG
|Mostrar valor médio
|Show MED
|Mostrar mediana
|Number of lines for calculation
|Número de linhas para cálculo
|Font size (AVG)
|Tamanho da fonte (média)
|Text color (AVG)
|Cor do texto (média)
|Font size (MED)
|Tamanho da fonte (mediana)
|Text color (MED)
|Cor do texto (mediana)
|Alert when line reverses
|Alerta ao inverter a linha
|Alert of breaking through the last extremum
|Alerta ao romper o último extremo
|Push
|Notificações push no app MT no celular
|Sound
|Alerta sonoro
|Sound file
|Arquivo de som
|Mail subject
|Assunto do email
|Delete objects when indicator is removed
|Limpar gráfico ao remover o indicador
Versão para MT4
