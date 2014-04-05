SMC Larry Williams Structure

SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다.

스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명확하고 일관되게 식별하여 잘못된 신호를 줄이고 구조의 신뢰성을 높입니다.

내부봉(inside bars)과 외부봉 처리에 특별히 주의를 기울여, 내부봉은 주요 스윙 형성에서 제외하여 '노이즈' 극점을 방지하며, 시장을 움직이는 참여자 활동과 연관된 의미 있는 봉에 집중합니다. 이는 시장 구조 분석 및 축적/분배 구역 고려에 필수적인 접근법입니다.

이 기법을 사용하면 트레이더는 다음과 같은 혜택을 얻습니다:



주문 블록, 유동성 구역, 주요 수요/공급 레벨 등 현재 가장 인기 있는 스마트 머니 개념 요소들의 엄격하고 투명한 구조적 기초 제공 검증된 엄격한 규칙에 따라 형성된 극점들의 객관성에 대한 신뢰 확보 수동 표기 오류를 방지해 트레이더의 반복 작업을 줄여주는 자동 표기 기능 다양한 타임프레임과 상품에 적용 가능한 범용성 시장 상황과 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있는 유연한 히스토리 깊이 및 필터 설정

SMC Larry Williams Structure는 고전 스윙 분석과 현대 스마트 머니 모델의 가교 역할을 합니다. 수학적으로 근거 있고 명확한 방법으로 로컬 극점을 식별하여 대형 참여자의 시각에서 시장 구조를 인식하도록 돕고, 거래 결정의 질을 향상시키며 표기 작업의 일부를 줄여줍니다.

지표는 주요 스윙 포인트를 트렌드 라인으로 시각적으로 강조하는 기능을 포함하며, 가격 차트에 직접 표시됩니다.



모드(Mode):

Standard — 각 구간에서 단일 선의 방향(상승/하락)을 색상으로 표시합니다.

— 각 구간에서 단일 선의 방향(상승/하락)을 색상으로 표시합니다. Structural — 고점과 저점이 차례로 상승 또는 하락하는 전통적인 추세 정의에 따라 선을 그리며, 가격의 파동 구조와 임펄스 및 조정 주기를 고전 기술 분석 관점에서 강조합니다.

— 고점과 저점이 차례로 상승 또는 하락하는 전통적인 추세 정의에 따라 선을 그리며, 가격의 파동 구조와 임펄스 및 조정 주기를 고전 기술 분석 관점에서 강조합니다. Disable — 그래픽 표기를 비활성화합니다.

또한, 주요 스윙 포인트 간의 가격 파동 크기를 텍스트 라벨로 시각화합니다. 이 라벨은 극점 근처에 자동 배치되어 인접 스윙 간 가격 움직임의 크기를 포인트 단위로 보여줍니다. 이를 통해 트레이더는 파동의 진폭을 빠르게 평가하고, 주문 블록 또는 축적/분배 영역과 같은 유의 레벨 및 관심 구역 식별에 활용할 수 있습니다. 이는 스마트 머니 개념 분석에 특히 중요합니다.

편의를 위해 두 가지 알림 모드를 추가했습니다:



BoS (구조의 붕괴) ChoCH (성격의 변화) 마지막 일방적인 극단의 돌파 선의 방향 변화

다른 논리의 알림이 필요하면 연락 주시면 추후 업데이트에서 추가하겠습니다. 지표 매개변수:



설정 설명

Maximum number of bars to analyze 분석할 최대 봉 수 Inside bar search radius 내부 봉 검색 모드 활성화 Radius size (in bars) 반경 크기 (봉 단위) Number of graphic lines 그래픽 선 수 Mode of graphical line rendering 그래픽 선 표시 모드 Color for lines up 상승선 색상 Color for lines down 하락선 색상 Width of lines up 상승선 두께 Show size labels 크기 라벨 표시 여부 Font size 글꼴 크기 Font color 글꼴 색상 Maximum number of labels to display 표시할 최대 라벨 수 Show AVG 평균값 표시 Show MED 중앙값 표시 Number of lines for calculation 계산용 선 개수 Font size (AVG) 평균값 글꼴 크기 Text color (AVG) 평균값 글자 색상 Font size (MED) 중앙값 글꼴 크기 Text color (MED) 중앙값 글자 색상 Alert when line reverses 라인 전환 알림 Alert of breaking through the last extremum 최근 극점 돌파 알림 Push 모바일 MT 앱 푸시 알림 Sound 사운드 알림 Sound file 사운드 파일 Mail 이메일 알림 Mail subject 이메일 제목 Delete objects when indicator is removed 지표 제거 시 그래프 오브젝트 삭제





트레이딩 시스템 보조 도구로 SMC Venom Model BPR를 사용하세요. 구매할 때마다 인디케이터 가격이 10달러씩 인상됩니다. 구매를 미루지 마세요! ;)



마켓플레이스에서 제 다른 제품들도 확인해 보세요 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller

