SMC Larry Williams Structure

SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다.

스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명확하고 일관되게 식별하여 잘못된 신호를 줄이고 구조의 신뢰성을 높입니다.

내부봉(inside bars)과 외부봉 처리에 특별히 주의를 기울여, 내부봉은 주요 스윙 형성에서 제외하여 '노이즈' 극점을 방지하며, 시장을 움직이는 참여자 활동과 연관된 의미 있는 봉에 집중합니다. 이는 시장 구조 분석 및 축적/분배 구역 고려에 필수적인 접근법입니다.

이 기법을 사용하면 트레이더는 다음과 같은 혜택을 얻습니다:

  1. 주문 블록, 유동성 구역, 주요 수요/공급 레벨 등 현재 가장 인기 있는 스마트 머니 개념 요소들의 엄격하고 투명한 구조적 기초 제공
  2. 검증된 엄격한 규칙에 따라 형성된 극점들의 객관성에 대한 신뢰 확보
  3. 수동 표기 오류를 방지해 트레이더의 반복 작업을 줄여주는 자동 표기 기능
  4. 다양한 타임프레임과 상품에 적용 가능한 범용성
  5. 시장 상황과 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있는 유연한 히스토리 깊이 및 필터 설정

SMC Larry Williams Structure는 고전 스윙 분석과 현대 스마트 머니 모델의 가교 역할을 합니다. 수학적으로 근거 있고 명확한 방법으로 로컬 극점을 식별하여 대형 참여자의 시각에서 시장 구조를 인식하도록 돕고, 거래 결정의 질을 향상시키며 표기 작업의 일부를 줄여줍니다.

지표는 주요 스윙 포인트를 트렌드 라인으로 시각적으로 강조하는 기능을 포함하며, 가격 차트에 직접 표시됩니다.

모드(Mode):

  • Standard — 각 구간에서 단일 선의 방향(상승/하락)을 색상으로 표시합니다.
  • Structural — 고점과 저점이 차례로 상승 또는 하락하는 전통적인 추세 정의에 따라 선을 그리며, 가격의 파동 구조와 임펄스 및 조정 주기를 고전 기술 분석 관점에서 강조합니다.
  • Disable — 그래픽 표기를 비활성화합니다.

또한, 주요 스윙 포인트 간의 가격 파동 크기를 텍스트 라벨로 시각화합니다. 이 라벨은 극점 근처에 자동 배치되어 인접 스윙 간 가격 움직임의 크기를 포인트 단위로 보여줍니다. 이를 통해 트레이더는 파동의 진폭을 빠르게 평가하고, 주문 블록 또는 축적/분배 영역과 같은 유의 레벨 및 관심 구역 식별에 활용할 수 있습니다. 이는 스마트 머니 개념 분석에 특히 중요합니다.

편의를 위해 두 가지 알림 모드를 추가했습니다:

  1. BoS (구조의 붕괴)
  2. ChoCH (성격의 변화)
  3. 마지막 일방적인 극단의 돌파
  4. 선의 방향 변화

다른 논리의 알림이 필요하면 연락 주시면 추후 업데이트에서 추가하겠습니다.

지표 매개변수:

설정 설명
 Maximum number of bars to analyze  분석할 최대 봉 수
 Inside bar search radius  내부 봉 검색 모드 활성화
 Radius size (in bars)  반경 크기 (봉 단위)
 Number of graphic lines  그래픽 선 수
 Mode of graphical line rendering  그래픽 선 표시 모드
 Color for lines up  상승선 색상
 Color for lines down  하락선 색상
 Width of lines up  상승선 두께
 Show size labels  크기 라벨 표시 여부
 Font size  글꼴 크기
 Font color  글꼴 색상
 Maximum number of labels to display  표시할 최대 라벨 수
 Show AVG  평균값 표시
 Show MED  중앙값 표시
 Number of lines for calculation  계산용 선 개수
 Font size (AVG)  평균값 글꼴 크기
 Text color (AVG)  평균값 글자 색상
 Font size (MED)  중앙값 글꼴 크기
 Text color (MED)  중앙값 글자 색상
 Alert when line reverses  라인 전환 알림
 Alert of breaking through the last extremum  최근 극점 돌파 알림
 Push  모바일 MT 앱 푸시 알림
 Sound  사운드 알림
 Sound file  사운드 파일
 Mail  이메일 알림
 Mail subject  이메일 제목
 Delete objects when indicator is removed   지표 제거 시 그래프 오브젝트 삭제


MT4 버전

트레이딩 시스템 보조 도구로   SMC Venom Model BPR를 사용하세요.

구매할 때마다 인디케이터 가격이 10달러씩 인상됩니다. 구매를 미루지 마세요! ;)

마켓플레이스에서 제 다른 제품들도 확인해 보세요 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


트레이딩에서 큰 수익을 기원합니다!

추천 제품
Wave trend channel For MT5
Kaijun Wang
지표
Provide ideas for trend trading. Automatic calculation and generation of trend channels. The channel line, also known as the pipeline line, is to draw a straight line parallel to the trend line in the opposite direction of the trend line, and the straight line crosses the highest or lowest price of the recent period. These two lines run the price in the middle and have obvious pipe or channel shapes. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
지표
Linear Regressions Convergence Divergence is an oscillator indicator of a directional movement plotted as a difference of two linear regressions with lesser and greater periods. This is a further development of the ideas implemented in the standard MACD oscillator. It has a number of advantages due to the use of linear regressions instead of moving averages. The indicator is displayed in a separate window as a histogram. The signal line is a simple average of the histogram. The histogram value a
Perfect Entry planer
Israr Hussain Shah
지표
Key Features Visual Risk/Reward Planning Spawns interactive rectangles on the chart for Buy and Sell setups. Pink Box:   Represents your Risk (Entry to Stop Loss). Green Box:   Represents your Reward (Entry to Take Profit). The Green box automatically adjusts its size based on your preferred Reward Ratio (e.g., 1:2). Auto-Lot Calculation Automatically calculates the correct   Lot Size   based on your Account Balance and defined Risk Percentage. Takes into account the symbol's Tick Value and Cont
Golden Sniper Mt5
Ely Alsedy
1 (1)
지표
Golden Sniper Indicator 를 소개합니다. 이는 트레이더들이 거래 경험을 향상시키고자 하는 강력한 MQL5 도구입니다. 6년 이상의 경험을 가진 팀에 의해 개발되었으며, 이 인디케이터는 뛰어난 정확성으로 거래 기회를 식별하는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 주요 기능 : 알림 및 시그널 화살표 : Golden Sniper Indicator는 적시에 알림과 시각적인 시그널 화살표를 제공하여 트렌드 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다. 리스크 관리 : Risk-Reward Ratio (RRR)를 기반으로 적절한 이익 실현 및 손실 제한 수준을 제안합니다. 적응성 : 초보자든 전문 트레이더든 이 인디케이터는 스윙 트레이딩과 스캘핑을 포함한 다양한 거래 스타일에 적응됩니다. 사용자 정의 가능한 설정 : 인디케이터를 사용자의 선호에 맞게 조정할 수 있습니다. 추천 사항 : 타임프레임 : Golden Sniper Indicator는 모든 타임프레임에서 잘 작동합니다. 스캘핑
SMC setup 2 Mitigated Major OB Proof
Minh Truong Pham
지표
Introduction "Smart money" is money invested by knowledgeable individuals at the right time, and this investment can yield the highest returns. The concept we focus on in this indicator is whether the market is in an uptrend or downtrend. The market briefly takes a weak and reversal trend with "Minor BoS" without being able to break the major pivot. In the next step, it returns to its main trend with a strong bullish move and continues its trend with a "Major BoS". The "order block" beh
Three Channel 5
Kourosh Hossein Davallou
지표
The Price Channel pattern trading strategy is one of the smartest ways to make money trading. The Price Channel pattern represents two trend lines positioned above (channel resistance) and below (channel support) the price. The price action is contained between these two parallel trendlines. The separation between the two trendlines needs to be wide enough if you want to trade inside the Price Channel Pattern. If this is the case, you can buy at the channel support level and sell at the channel
Pick Trend
Nadiya Mirosh
지표
Pick Trend is a reliable indicator without redrawing that will not leave any trader indifferent. Pick Trend tool, which, based on mathematical calculations, analyze all five aspects: opening price, high, low, closing price and volume. Using the Pick Trend Forex indicator algorithm, you can quickly understand what trend is currently developing in the market. As a result of the calculations, the Pick Trend technical indicator is plotted on the chart in the form of a set of points for easy interp
Enhanced Heiken Ashi Window Version
David Ben Svaiter
지표
HAshi-E is an enhanced way to analyze Heiken-Ashi signals. Briefing: Heiken-Ashi is particularly valued for its ability to filter out short-term volatility, making it a preferred tool for identifying and following trends, helps in decision-making regarding entry and exit points, and assists in distinguishing between false signals and genuine trend reversals. Unlike traditional candlestick charts, Heiken-Ashi candles are calculated using average values of previous bars, creating a smoother, mo
Trend Complete
Oleksii Ferbei
지표
The Trend Complete indicator is a signal indicator and has interesting properties. It should be taken into account that this indicator reflects extremes and should be used as an additional one, and another instrument should be used for the entry point. Searches for and displays pivot points on the price chart. Trend indicators are one of the main tools for analyzing trends in the Forex market. The indicator is able to transmit all types of signals to the user: messages, E-mail and Push! The go
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
지표
HAshi-E is an enhanced way to analyze Heiken-Ashi signals. Briefing: Heiken-Ashi is particularly valued for its ability to filter out short-term volatility, making it a preferred tool for identifying and following trends, helps in decision-making regarding entry and exit points, and assists in distinguishing between false signals and genuine trend reversals. Unlike traditional candlestick charts, Heiken-Ashi candles are calculated using average values of previous bars, creating a smoother, mo
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Dynamic Trend Analyzer: Your Ultimate Trend Trading Companion Unlock the power of clear, confident trend trading with the Visual Dynamic Trend Analyzer. This meticulously crafted indicator for MetaTrader is designed to eliminate market noise and provide you with precise, easy-to-follow buy and sell signals, transforming your chart into a clear map of market direction. For just $30, gain an indispensable edge in any market condition. The Logic Behind the Edge The Visual Dynamic Trend Anal
Outside Bar Indicator MT5
Christian Galsterer
지표
Outside bars  (Außenstäbe)  are important in professional price action trading and were made popular by Michael Voigt.  Highs and lows of outside bars ( Aussenstäbe ) can be utilized as entry and exit for trades following different strategies. With combining different timeframes you can more easily detect the overall trend of the market, see potential resistance and support levels and also detect change in trend and framing of the market.  Examples for strategies with inside bars (Innenstäbe) an
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
지표
MT4 Version   MA Ribbon MT5 MA Ribbon is an enhanced indicator with 8 moving averages of increasing periods. MA Ribbon is useful to recognize trend direction,  reversals   and continuation points in the market as well as potential entry, partial take profit and exit points. Entry points for long and shorts position can be found when the price entries or leaves the Ribbon, at retest or a defined number of MA crossovers. It offers a good combination with mostly any volume or momentun indicators to
Moon Cycle
Navdeep Singh Kaur
지표
Jean Meeus 천문 알고리즘을 사용하여 거래 차트에 달의 위상을 표시하는 기술적 지표입니다. 전문 천문대와 동등한 과학적 정밀도로 달의 주기를 나타내는 연속 곡선을 제공합니다. MT5의 모든 심볼과 시간대에 호환되며, 외환, 상품, 지수, 주식 거래에서 사용할 수 있습니다. 현재 달의 위상, 조명 백분율, 기술적 분석용 참조 수준을 표시하는 정보 패널을 포함합니다. 색상 및 스타일 설정은 완전히 사용자 정의 가능합니다. 정밀한 천문 계산을 기반으로 실시간 달 위상 데이터를 제공하여, 거래자들이 객관적으로 달의 정보를 시장 분석에 통합할 수 있도록 합니다. 과학적 정밀도와 금융 시장 분석을 결합한 전문가용 도구입니다. ............................................
AIS Lehmer Moving Average MT5
Aleksej Poljakov
지표
레머 평균은 창 함수로 간주할 수 있으며 가중치 계수는 계산에 사용된 변수의 값에 따라 다릅니다. 이 평균은 계산에 지수가 사용되기 때문에 비선형입니다. 표시기의 특성은 두 가지 매개변수에 따라 다릅니다. iPeriod   - 표시기 기간, 유효한 값은 2 이상입니다. iPower   - 지표 값을 계산할 때 사용되는 지수. 유효한 범위는 -32768 ~ 32767입니다. iPower = 0이면 조화 평균을 얻습니다. iPower = 1 - 산술 평균, iPower = 2의 경우 역고조파 평균입니다. 지수가 크면 Lehmer 평균이 시계열의 최대 경계를 강조 표시합니다. 그리고 음수 지수를 사용하면 최소값이 강조됩니다. 이 속성으로 인해 Lehmer 평균은 시계열을 평활화하고 채널을 구성하는 데 모두 사용할 수 있습니다. 첫 번째 그림은 지수가 +500 및 -500인 종가를 사용하여 계산된 채널을 보여줍니다. 두 번째 그림은 iPower = +1000 및 -1000인 동일한 채
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.69 (13)
지표
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
지표
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
Supreme MACD Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
지표
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
지표
QUANTFUSION BTC — PROFESSIONAL SMART MONEY INDICATOR   PREMIUM BITCOIN TRADING SYSTEM — SMART MONEY DETECTION   QuantFusion BTC is an advanced technical indicator, specifically designed and  o ptimized for Bitcoin/USD trading. It integrates institutional Smart Money   Concepts with sophisticated multi‑timeframe analysis to identify high‑probability  trading opportunities.      KEY FEATURES      KURISKO 4‑STOCHASTIC SYSTEM      •
Order Blocks TV
Tran Nhat Minh
지표
Powerful Order Block indicator in Tradingview platform.  Indicator type: Price Action indicator Introduction: The Order Block Indicator - Elevating Your Price Action Analysis. If you're seeking a comprehensive Order Block indicator on the MQL5 platform, look no further. Firstly, according to this indicator, an OB is understood as a zone of pending orders from large institutions that haven't been fully executed, revealing themselves in the market through subtle signs. Prices react strongly when
Advanced ZigZag with Fibo TL and Swing info
Petr Nosek
3 (1)
지표
Description The base of this indicator is an ZigZag algorithm based on ATR and Fibo retracement. The ZigZag can be drawn like a classic ZigZag or like Arrows or needn't be drawn at all. This indicator is not redrawing in sense that the ZigZag's last shoulder is formed right after the appropriate conditions occur on the market. The shoulder doesn't change its direction afterwards (can only continue). There are some other possibilities to show advanced information in this indicator: Auto Fibo on
Channel FTF MT5
Pavel Verveyko
지표
The Envelopes indicator determines the presence of a trend or flat. It has 3 types of signals, shows the probable retracement levels and levels of the possible targets. The Fibonacci coefficients are used in the indicator's calculations. Signals   (generated when touching the lines or rebounding from lines): Trend   - the middle line of the Envelopes has a distinct inclination; the lines below the channel's middle line are used for buy trades, the lines above the middle line and the middle line
Renko System
Marco Montemari
지표
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
지표
ShiftedPriceDensity   — Professional Price Density Indicator with Shifted Historical Levels Input parameters Depth 100 Starting depth   TopLevelsToShow 1 Levels in each set   NumberOfShifts 10 Number of sets   ShiftSpacing 20 Shift step between sets   PriceStep 0.0001 Minimum price difference between levels   PriceSource PRICE_CLOSE Source price type   LevelColor clrDodgerBlue Level line color   LevelWidth 2 Level line thickness   Prefix "" Object prefix for naming   ShiftedPriceDensity   is an
Point Trend Point
Ivan Simonika
지표
The Point Trend Point indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side, thanks to it you will know when this happens, it will notify you with the appearance of a blue dot to buy red to sell. This is a fundamental technical indicator that allows you to assess the current market situation in order to enter the market of the selected currency pair in a trend and w
Triple EMA Indicator
Tahir Hussain
지표
An customize Indicator by which you can have Triple moving averages at close prices and send push notification on each crossing.  This indicator is especially useful when you are doing manual trading. Notes: Cation: forex trading is a very risky business,...              don't invest the money you cannot bear to lose.             the probability of losing is high ... more high aaaand exponentially high.... something like EMA enjoy losing with us...
Fibonacci Moving Bars 5
Leonid Basis
지표
This indicator is based on the same idea as https://www.mql5.com/en/market/product/2565 , but instead of Average Bars it uses series or Fibonacci sequence. When the previous Price Close is above the previous indicator Bar, the probability to go Long is very high. When the previous Price Close is under the previous indicator Bar, the probability to go Short is very high.
Bull Bear Power Indicator
Hasan Aksoy
지표
Enhanced Bull-Bear Power Indicator Description The Enhanced Bull-Bear Power Indicator is a custom technical analysis tool designed for MetaTrader 5. It provides a visual representation of the relative strength between bullish and bearish market forces over a user-defined period. By calculating the average percentage change for bullish and bearish bars, the indicator computes a strength ratio that helps traders identify prevailing market sentiment. Features User-adjustable period for calculatio
Crisis Trading
PEYMAN MEMARINAMIN
지표
An indicator to fetch the market shocks from the economic events directly to the chart. It indicates the surprise factor (actual published data minus the expected value) exactly on the right candlestick! The bigger the value of the indicator, the higher price gap will be. The indicator's value and sign gives a great opportunity to forecast the amount and direction of the price gap. Do not miss any opportunity by setting an Expert Advisor to place buy or sell orders based on this indicator's valu
Morning and Evening Star patterns MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "Morning Star and Evening Star pattern", 리페인트 및 지연 없음. - "Morning Star and Evening Star pattern" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 Morning Star와 Evening Star 패턴을 감지합니다. - 상승 모닝 스타 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 하락 모닝 스타 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림 기능 제공. - "Morning Star and Evening Star pattern" 지표는 지지/저항선과 함께 사용하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은   고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함 EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공),
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
지표
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
지표
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
제작자의 제품 더 보기
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
지표
SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다. 스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로 Fractals Dynamic 표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로   Fractals Dynamic   표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
지표
이전 버전의 인디케이터 개발 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 표준 ZigZag 인디케이터를 수정하여 포인트, 레벨 및 다양한 경고 로직에 대한 정보 추가 일반적인 개선 사항: MetaTrader 5 코드 적응 그래픽 객체 작업 최적화 새로운 기능: 극점에서의 수평 수준 수준 유형 선택: 수평/광선/세그먼트 유동성 수준 필터 (가격에 의해 돌파되지 않음) 돌파 버퍼: 거짓 돌파에 대한 민감도 설정 레이블 및 기능 설정: 수량, 외관, 오래된 레이블 삭제 구조 돌파 알림 (BoS) 움직임 성격 변경 알림 (ChoCH) 최적화: 극값 업데이트 로직 수정 새로운 객체의 동적 업데이트 바 출현 시 하중 감소 레이블의 중앙 집중 시스템 수정 사항: 배열 범위 초과 수정 레이블의 정확한 위치 지정 중복 파라미터 제거 ZigZag WaveSize 인디케이터를 귀하의 트레이딩 시스템의 보완재로 사용하세요   또한 시장에서의 나의 다른 제품도 시도해 보세요 
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
지표
ZigZag WaveSize - 파장에 대한 정보를 포인트로 추가한 수정된 표준 ZigZag 지표입니다. 특징: 최적화된 온라인 구성 로직: 레이블은 각 틱에서 처음부터 다시 그려지지 않고, 주 계산과 병렬로 작동하며, ZigZag가 새로운 선을 그리거나 업데이트할 때 마지막 레이블만 그립니다. 포인트의 또 다른 계산 모드가 추가되었습니다. 설정에서 지정된 포인트 수를 초과하면 라인이 구축됩니다. 수동 및 자동(미세 조정을 위한 계수가 있는 ATR에 의해) 가장 최근의 것부터 시작하여 색상과 두께에 따라 모든 지그재그 선을 강조 표시하는 추세선이 추가되었습니다. 2가지 색상 렌더링 모드가 추가되었습니다: 1) 표준(상단선 - 한 가지 색상, 하단선 - 다른 색상); 2) 구조적(동시에 상승 또는 하락 극단을 갖는 고전적 추세 - 단일 색상) 알림 모드 2개가 추가되었습니다: 1) 새로운 지그재그 선이 나타납니다. 2) 현재 지그재그 라인에 의한 마지막 극단의 돌파 평균 라인 크기
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
MinMax Levels
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요
Palantir
Ivan Butko
지표
Palantir 지표는 사용자가 설정에서 지정한 포인트 수에 따라 가격 반전을 예측합니다. 관심 있는 추세의 크기를 선택하면 지표는 가격이 가장 가까운 극단에서 지정된 포인트 수의 반대 방향으로 움직일 확률을 예측합니다. 지표의 작동은 과거 추세의 통계적 계산을 기반으로 합니다. Palantir는 설정에 지정된 크기로 기록의 추세를 분석하고 통계를 수집하며 이를 기반으로 결과를 생성합니다. 예를 들어 추세 크기를 500핍으로 설정했습니다. 이 지표는 수정이 500핍을 초과하지 않은 추세를 분석합니다. 그런 다음 최신(현재) 추세와 과거 추세를 비교하고 현재 추세가 역사상 어느 위치를 차지하고 있는지 보여줍니다. 지표 수치가 50%를 초과하면 현재 추세가 과거 추세의 절반보다 크다는 것을 의미하며 그 반대도 마찬가지입니다. 또한 50% 수준은 추세 반전이 가장 자주 발생하는 중앙값입니다. 70/80/90% 이상의 수치는 또한 높은 추세 강도를 나타냅니다. 최근 300개의 과거 동향
MultiFractal
Ivan Butko
지표
MultiFractal 은 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기로, 시간 프레임을 변경하는 것과 유사하게 크기 차이가 4인 고차 프랙탈로 보완됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 정보 내용 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 이제 MultiFractal 지표를 기반으로 하거나 기반으로 하는 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다. 또한, 아시다시피 프랙탈은 지지선과 저항선의 역할을 할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 표시합니다. 거래에서 큰 이익을 얻으시기 바랍니다.
Market Noise
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
지표
Currency Strength Dynamic 통화 강도 동적(Currency Strength Dynamic)은 통화 강도를 나타내는 지표입니다. 통화 강도는 해당 통화가 속한 대부분 또는 모든 통화 쌍의 추세 방향을 나타냅니다. 이 지표는 MACD 지표와 유사하게 가장 인기 있는 28개 통화쌍(주요 통화쌍과 보조 통화쌍)의 이동 평균 간의 차이를 판독한 것을 기반으로 합니다. 장점 독특한 진동 계산 방법 특정 통화 라인을 비활성화하거나 활성화하는 버튼의 가용성 정보 테이블 2가지 유형의 경고: 표시 선이 교차할 때와 선이 지정된 수준을 교차할 때. 그려지는 막대 수는 선택 사항입니다. 각 사항을 자세히 살펴보겠습니다. 고유한 진동 계산 방법을 사용하면 지표가 오랫동안 최대값에 머물지 않고 미리 종료할 수 있습니다. 이는 발산 및 수렴의 친숙한 효과와 유사합니다. 이 방법에는 지정된 계산 기간과 판독값의 평활화 수준도 포함되어 있어 판독값이 더 매끄러워집니다. 계산에는 불필요
MultiFractal Levels
Ivan Butko
지표
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 는 레벨이 추가된 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기입니다. 프랙탈은 설정에서 허용되는 모든 TF에서 구축됩니다. 레벨은 아직 가격 테스트를 거치지 않은 최신 프랙탈을 기반으로만 구성됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 유익성 최신 레벨 맞춤형 프랙탈 맞춤형 레벨 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 사용자 정의 프랙탈은 양면에서 변경할 수 있습니다. 왼쪽과 오른쪽의 막대 수는 설정에서 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 수준은 변경할 수 있습니다. 극단에 따라 그려지거나 신호의 그림자(중앙 캔들)에 따라 영역으로 그려집니다. 따라서 이전 TF의 프랙탈에 큰
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변