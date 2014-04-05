SMC Larry Williams Structure è un indicatore per l'analisi delle strutture dei grafici dei prezzi che costruisce e collega i punti di oscillazione più importanti utilizzando il metodo del famoso trader Larry Williams tratto dal suo bestseller "I segreti a lungo termine del trading a breve termine", creando una solida base per adattare la struttura del mercato e analizzare le aree di interesse dei grandi partecipanti utilizzando il concetto di Smart Money.

La base per costruire gli swing è una logica semplice e chiara — identificare gli estremi locali chiave dove la barra centrale di tre barre consecutive diventa un massimo o un minimo evidente rispetto alle barre vicine. La caratteristica distintiva del metodo di Larry Williams, a differenza dei classici fractal di Bill Williams, è la regola aggiuntiva: se la candela centrale forma un massimo locale (il suo High è più alto degli High delle candele vicine), allora anche il suo Low deve essere più alto dei Low delle candele vicine — formando un «fondo» sul lato opposto. Analogamente, per un minimo locale — il Low della candela centrale è più basso dei Low vicini, mentre l’High è più alto degli High vicini. Questa condizione permette un’identificazione più chiara e univoca degli swing significativi, riducendo i falsi segnali e aumentando l’affidabilità della struttura costruita.

Si presta particolare attenzione al lavoro con barre interne ed esterne: l’indicatore ignora le barre interne (inside bars), escludendole dalla formazione degli swing chiave per evitare estremi “rumorosi”, e si concentra sulle barre significative legate all’attività dei partecipanti che muovono realmente il mercato. Questo approccio è necessario per analizzare la struttura del mercato e tenere conto delle zone di accumulazione/distribuzione.

L’uso di questa tecnica offre ai trader:



Una base strutturale trasparente e rigorosa per la successiva marcatura di blocchi di ordini, zone di liquidità, livelli chiave di domanda e offerta, nonché di altri elementi del concetto Smart Money attualmente più popolare Fiducia nell’obiettività degli estremi identificati, poiché formati secondo una regola verificata e rigorosa Marcatura automatica, liberando il trader dal lavoro routinario e prevenendo errori nella marcatura manuale Universalità del metodo, applicabile a diversi timeframe e strumenti Parametri flessibili per la profondità storica e filtri che permettono di adattare l’indicatore a diverse condizioni di mercato e stili di trading

SMC Larry Williams Structure è un ponte tra l’analisi classica degli swing e i modelli moderni nel quadro del concetto Smart Money. L’indicatore cerca di aiutare il trader a riconoscere la struttura del mercato “con gli occhi” dei grandi giocatori, usando un metodo matematicamente fondato e chiaro per individuare gli estremi locali, migliorando la qualità delle decisioni di trading e liberando il trader da parte del lavoro routinario di marcatura.

L’indicatore include la possibilità di evidenziare visivamente i punti di swing chiave con linee di tendenza, che vengono mostrate direttamente sul grafico dei prezzi.



Modalità attivabili (Mode):

Standard — il colore riflette la direzione delle singole linee verso l’alto o verso il basso in ogni segmento.

— il colore riflette la direzione delle singole linee verso l’alto o verso il basso in ogni segmento. Structural — le linee vengono costruite secondo la definizione classica di trend, dove massimi e minimi aumentano o diminuiscono successivamente. Questo evidenzia la struttura ondulatoria del prezzo e i suoi cicli di impulsi e correzioni secondo l’analisi tecnica classica.

— le linee vengono costruite secondo la definizione classica di trend, dove massimi e minimi aumentano o diminuiscono successivamente. Questo evidenzia la struttura ondulatoria del prezzo e i suoi cicli di impulsi e correzioni secondo l’analisi tecnica classica. Disable — disattiva la marcatura grafica.

Inoltre, l’indicatore mostra visivamente la dimensione delle onde di prezzo tra i punti di swing chiave usando etichette di testo. Queste etichette sono automaticamente posizionate vicino agli estremi (massimi e minimi), mostrando l’ampiezza del movimento di prezzo tra swing adiacenti in punti. Ciò aiuta i trader a valutare rapidamente l’ampiezza delle onde e a considerare questa valutazione nell’identificazione di livelli e zone di interesse, come blocchi di ordini o aree di accumulazione/distribuzione, particolarmente importante nell’analisi secondo il concetto Smart Money.

Per comodità, sono stati aggiunti due modalità di alert:



BoS (crollo della struttura) ChoCH (cambiamento di carattere) Rottura di qualsiasi ultimo estremo unilaterale Cambio di direzione della linea

Se sono necessari altri alert con logiche diverse, contattatemi e li aggiungerò nei prossimi aggiornamenti. Parametri dell’indicatore:



Impostazione Descrizione

Maximum number of bars to analyze Numero massimo di barre da analizzare Inside bar search radius

Attivazione della modalità di ricerca delle barre interne

Radius size (in bars) Dimensione del raggio (in barre) Number of graphic lines Numero di linee grafiche Mode of graphical line rendering Modalità di visualizzazione delle linee grafiche Color for lines up Colore per le linee verso l’alto Color for lines down Colore per le linee verso il basso Width of lines up Larghezza delle linee verso l’alto Show size labels Mostra etichette dimensioni Font size Dimensione del font Font color Colore del font Maximum number of labels to display Numero massimo di etichette da visualizzare Show AVG Mostra valore medio Show MED Mostra mediana Number of lines for calculation Numero di linee per il calcolo Font size (AVG) Dimensione font (media) Text color (AVG) Colore testo (media) Font size (MED) Dimensione font (mediana) Text color (MED) Colore testo (mediana) Alert when line reverses Allarme al cambio linea Alert of breaking through the last extremum Allarme al superamento ultimo estremo Push Notifiche push nell’app MT sul cellulare Sound Allarme sonoro Sound file File audio Mail Email Mail subject Oggetto email Delete objects when indicator is removed Pulizia grafico alla rimozione dell’indicatore





