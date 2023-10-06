ForexVisibleMT4

Эта утилита-клиент предназначена для размещения в общий доступ и копирования сигналов, а также для мониторинга вашего советника на сайте https://forexvisible.com.

Андроид версию сайта можно скачать здесь

Версию для терминала MT4 можно скачать здесь https://www.mql5.com/ru/market/product/106509

Есть много причин использовать это приложение в своей торговле, и вот какие:

1. Если у вас много торговых советников и много аккаунтов, очень тяжело за ними проследить и мониторить все в одном месте, с этим приложением это будет легко сделать

2. Так как данные на сайте обновляются каждую секунду легко заметить какой из торговых советников перестал работать

3. Вы сможете размещать свои сигналы в свободном доступе для других пользователей

4. Вы можете копировать сигналы других будущих пользователей совершенно бесплатно

5. Вы сможете копировать сразу несколько сигналов на один аккаунт в метатрейдере

6. Вы сможете выбирать лучшие валютные пары для каждого сигнала отдельно

7. Вы сможете выбирать лучшие валютные пары каждого сигнала автоматически через определенные промежутки времени сортируя их например по прибыльности за все время торгов или сортируя по текущей прибыли открытой сделки этой валютной пары

8. Вы сможете копировать сделки внутри ваших аккаунтов в любом порядке с терминала МТ5 -> МТ5, МТ4 -> МТ5, МТ5 -> МТ4, МТ4 -> МТ4 и при этом наглядно мониторить этот процесс у себя на смартфоне

9. Также учтено контролирования пропущенных сделок например из за сбоя интернета, вы не пропустите не одну сделку

Так как я занимаюсь созданием роботов основанных на искусственном интеллекте по умолчанию выставлены бесплатные сигналы 2-х моих лучших роботов. С каждого сигнала есть ссылка на реальный сигнал на сайте myfxbook.com/members/MUSBREATH , как доказательство что эти сигналы реально рабочие.

После регистрации в приложении или на сайте на странице мониторинга мои сигналы пропадут, теперь там будут только ваши сигналы, которые вы сможете легко мониторить с сайта, телефона или планшета

Для использования клиента:

зарегистрируйтесь на сайте и запомните логин и пароль

добавьте ссылку в MetaTrader 5 терминале в разрешенные - Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для следующих URL: -> https://forexvisible.com

ставите клиент как обычный советник на любой доступный или новый открытый график где нет другого советника, указавши в параметрах User и Password ваш логин и пароль регистрации на сайте , по умолчанию при первом запуске утилиты вы находитесь на общем тестовом аккаунте User: Test Password: 123456

Описание параметров: Name - необязательный параметр, название аккаунта или советника, отображается на сайте Url - необязательный параметр, ссылка на сигнал советника если таковой имеется User - обязательный параметр, логин регистрации на сайте Password - обязательный параметр, пароль регистрации на сайте TimeUpdateProfitSec - время обновления баланса, средств, и.т.д, по умолчанию каждые 10 секунду TimeUpdateBalanceSec - время обновления графиков на сайте, по умолчанию каждые 300 секунд. Значение должно быть не меньше 300 секунд, для ограничения нагрузки на сайт, при большом количестве пользователей



