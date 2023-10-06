ForexVisibleMT4

Эта утилита-клиент предназначена для размещения в общий доступ и копирования сигналов, а также для мониторинга вашего советника на сайте https://forexvisible.com.

Андроид версию сайта можно скачать здесь

Версию для терминала  MT4 можно скачать здесь https://www.mql5.com/ru/market/product/106509

Есть много причин использовать это приложение в своей торговле, и вот какие:

1. Если у вас много торговых советников и много аккаунтов, очень тяжело за ними проследить и мониторить все в одном месте, с этим приложением это будет легко сделать

2. Так как данные на сайте обновляются каждую секунду легко заметить какой из торговых советников перестал работать

3. Вы сможете размещать свои сигналы в свободном доступе для других пользователей 

4. Вы можете копировать сигналы других будущих пользователей совершенно бесплатно

5. Вы сможете копировать сразу несколько сигналов на один аккаунт в метатрейдере

6. Вы сможете выбирать лучшие валютные пары для каждого сигнала отдельно

7. Вы сможете выбирать лучшие валютные пары каждого сигнала автоматически через определенные промежутки времени сортируя их например по прибыльности за все время торгов или сортируя по текущей прибыли открытой сделки этой валютной пары

8. Вы сможете копировать сделки внутри ваших аккаунтов в любом порядке с терминала МТ5 -> МТ5, МТ4 -> МТ5, МТ5 -> МТ4, МТ4 -> МТ4 и при этом наглядно мониторить этот процесс у себя на смартфоне

9. Также учтено контролирования пропущенных сделок например из за сбоя интернета, вы не пропустите не одну сделку

Так как я занимаюсь созданием роботов основанных на искусственном интеллекте по умолчанию выставлены бесплатные сигналы 2-х моих лучших роботов. С каждого сигнала есть ссылка на реальный сигнал на сайте  myfxbook.com/members/MUSBREATH , как доказательство что эти сигналы реально рабочие.

После регистрации в приложении или на сайте на странице мониторинга мои сигналы пропадут, теперь там будут только ваши сигналы, которые вы сможете легко мониторить с сайта, телефона или планшета

Для использования клиента:

  • зарегистрируйтесь на сайте и запомните логин и пароль
  • добавьте ссылку в MetaTrader 5 терминале в разрешенные - Настройки -> Советники -> Разрешить WebRequest для следующих URL: -> https://forexvisible.com
  • ставите клиент как обычный советник на любой доступный или новый открытый график где нет другого советника, указавши в параметрах User и Password ваш логин и пароль регистрации на сайте , по умолчанию при первом запуске утилиты вы находитесь на общем тестовом аккаунте User: Test Password: 123456

Описание параметров:

  • Name - необязательный параметр, название аккаунта или советника, отображается на сайте
  • Url -   необязательный параметр, ссылка на сигнал советника если таковой имеется
  • User - обязательный параметр, логин регистрации на сайте
  • Password -  обязательный параметр, пароль регистрации на сайте
  • TimeUpdateProfitSec - время обновления баланса, средств, и.т.д, по умолчанию каждые 10 секунду
  • TimeUpdateBalanceSec -  время обновления графиков на сайте, по умолчанию каждые 300 секунд. Значение должно быть не меньше 300 секунд, для ограничения нагрузки на сайт, при большом количестве пользователей


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Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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Yevhen Chystiukhin
5 (1)
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Эта утилита-клиент предназначена для размещения в общий доступ и копирования сигналов, а также для мониторинга вашего советника на сайте  https://forexvisible.com . Андроид версию сайта можно скачать здесь Версию для терминала  MT4 можно скачать здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/106509 Есть много причин использовать это приложение в своей торговле, и вот какие: 1. Если у вас много торговых советников и много аккаунтов, очень тяжело за ними проследить и мониторить все в одном месте, с
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Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Прогнозы основаны на двух индикаторах: Bollinger Bands и DEMA. Настройки для MultiBolbands Советник работает с программой MultiBolbandsTrainer, написанной мной для быстроты оптимизации советника, которую можно скачать тут же Настройки по умолчанию предназначены для валютной пары EURUSD H1 Algorithm1.  Оптимизация с 2016 года Перед тестированием в тестере стратегий или установки эксперте на график если хотите ускорить процесс тестирования ус
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Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует модели обученные по алгоритму машинного обучения в языковой среде питон. Все сигналы данного советника в реальном времени и настройки к нему можно скачать с моего сайта forexvisible.com - скопируйте и вставьте в браузер Советник может работать с двумя временными интервалами H1 и H2 вместе или по отдельности параметры в группе Use Time Intervals Прибыльность валютных пар можно посмотреть в тестере стратегий
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Yevhen Chystiukhin
Эксперты
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5 (3)
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