title : "CurrencyMeter Pro - Профессиональный Мультирыночный Анализатор Силы" ,

overview : "Обзор" ,

overviewText : "CurrencyMeter Pro — это мощный анализатор импульса в реальном времени, который отслеживает силу валют, криптовалют, индексов, металлов и энергетических рынков с одного взгляда. Принимайте более разумные торговые решения, мгновенно определяя самые сильные и слабые инструменты по нескольким классам активов.



Независимо от того, являетесь ли вы трейдером форекс, ищущим сильные валюты против слабых, или трейдером нескольких активов, ищущим подтверждение импульса, CurrencyMeter Pro даст вам необходимое преимущество." ,

keyFeatures : "Ключевые Функции" ,

realTimeMomentum : "Анализ Импульса в Реальном Времени" ,

realTimeMomentumText : "• Рассчитывает импульс на каждом тике с использованием адаптивной нормализации скользящего минимума/максимума

• Встроенное сглаживание EMA устраняет шум и ложные сигналы

• Шкала от -15 до +15 для легкой интерпретации

• Цветовая кодировка баров: Зеленый = бычий импульс, Красный = медвежий импульс" ,

accurateDXY : "Точный Индекс Доллара США (DXY)" ,

accurateDXYText : "• Рассчитывает DXY по официальной формуле ICE с правильными весами валют

• Отслеживание истинной силы доллара наряду с отдельными парами

• Опция отображения DXY вверху или внизу списка" ,

displayModes : "Два Режима Отображения (Включены)" ,

displayModesText : "Этот продукт включает ДВА файла индикатора на ваш выбор:



1. CurrencyMeter_Pro.mq4 (Версия на графике)

• Отображается непосредственно на ценовом графике как наложение

• Позиционирование в любом месте: Верхний-Левый, Верхний-Правый, Нижний-Левый или Нижний-Правый

• Идеально для трейдеров, которые хотят видеть все на одном экране



2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4 (Версия подокна)

• Отображается в отдельной панели под графиком

• Горизонтальный макет для компактного просмотра

• Идеально для трейдеров, предпочитающих чистый график с индикаторами в отдельных панелях" ,

customizable : "Полностью Настраиваемое Отображение" ,

customizableText : "• Регулируемое положение (смещение X/Y в пикселях)

• Настраиваемая ширина, высота и интервал баров

• Выбор цветов для положительного, отрицательного и нейтрального импульса

• Фиксированный или динамический цвет текста (соответствует цвету бара или остается фиксированным)

• Регулируемый размер и стиль шрифта" ,

brokerCompat : "Универсальная Совместимость с Брокерами" ,

brokerCompatText : "• Опции префикса/суффикса символов работают с ЛЮБЫМ соглашением об именовании брокеров

• Поддержка форматов: EURUSD, EURUSDm, EUR/USD, EURUSD.pro, m.EURUSD

• Автоматическое определение: Отображает только инструменты, предлагаемые вашим брокером" ,

eaIntegration : "Готовность к Интеграции с EA" ,

eaIntegrationText : "• Экспортирует все значения импульса через GlobalVariables

• Доступ к данным силы в реальном времени в ваших Expert Advisors

• Формат переменных: Momentum_EURUSD, Momentum_DXY и т.д." ,

supportedInstruments : "Поддерживаемые Инструменты (100+)" ,

forexMajors : "Основные Пары Форекс (7): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD" ,

forexCrossesEUR : "Кроссы Форекс - EUR (18): EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHKD, EURHUF, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR" ,

forexCrossesGBP : "Кроссы Форекс - GBP (16): GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPCZK, GBPDKK, GBPHKD, GBPHUF, GBPJPY, GBPMXN, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPTRY, GBPZAR" ,

forexCrossesOther : "Кроссы Форекс - AUD/NZD/CAD/CHF (11): AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD" ,

forexExotics : "Экзотические Пары Форекс - USD (13): USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR" ,

otherForex : "Другие Форекс (1): NOKSEK" ,

preciousMetals : "Драгоценные Металлы (4): XAUUSD (Золото/USD), XAGUSD (Серебро/USD), XAUAUD (Золото/AUD), XAGAUD (Серебро/AUD)" ,

oilEnergy : "Нефть и Энергия (3): USOUSD (Нефть WTI), UKOUSD (Нефть Brent), XNGUSD (Природный Газ)" ,

crypto : "Криптовалюты (5): BTCUSD (Биткоин), ETHUSD (Эфириум), LTCUSD (Лайткоин), XRPUSD (Рипл), BCCUSD (Биткоин Кэш)" ,

indicesUS : "Индексы - США (3): U30USD (Dow Jones 30), SPXUSD (S&P 500), NASUSD (Nasdaq 100)" ,

indicesEurope : "Индексы - Европа (5): 100GBP (UK FTSE 100), D30EUR (Germany DAX 30), F40EUR (France CAC 40), E50EUR (Euro Stoxx 50), E35EUR (Spain IBEX 35)" ,

indicesAsia : "Индексы - Азиатско-Тихоокеанский регион (4): 225JPY (Japan Nikkei 225), 200AUD (Australia S&P 200), H33HKD (Hong Kong Hang Seng), H50HKD (Hong Kong 50)" ,

customSymbols : "Пользовательские Символы (10 Слотов): Добавляйте ЛЮБОЙ символ, предлагаемый вашим брокером, используя 10 полей ввода пользовательских символов" ,

inputParams : "Входные Параметры" ,

calcSettings : "Настройки Расчета" ,

calcSettingsText : "• Rolling Bars - Период просмотра для расчета мин/макс - По умолчанию: 10

• Smoothing Factor - Интенсивность сглаживания EMA (0.01-0.5) - По умолчанию: 0.1

• Calculation Timeframe - Таймфрейм для ценовых данных - По умолчанию: M1" ,

displaySettings : "Настройки Отображения" ,

displaySettingsText : "• Display Corner - Угол графика для позиционирования (версия на графике) - По умолчанию: Left Upper

• X Offset - Горизонтальное расстояние от угла (пиксели) - По умолчанию: 10

• Y Offset - Вертикальное расстояние от угла (пиксели) - По умолчанию: 50

• Bar Max Width - Максимальная ширина баров импульса (пиксели) - По умолчанию: 150

• Bar Height - Высота каждого бара (пиксели) - По умолчанию: 18

• Spacing Between Bars - Вертикальный интервал между метрами (пиксели) - По умолчанию: 28

• Font Size - Размер текста - По умолчанию: 10

• Font Name - Шрифт текста - По умолчанию: Arial Bold

• Positive Momentum Color - Цвет бычьего импульса - По умолчанию: Lime

• Negative Momentum Color - Цвет медвежьего импульса - По умолчанию: Red

• Neutral/Background Color - Цвет фона бара - По умолчанию: Gray

• Text Color - Цвет метки (при фиксированном) - По умолчанию: White

• Use Fixed Text Color - True=фиксированный цвет, False=динамический (соответствует бару) - По умолчанию: False

• Horizontal Layout - Отображение бок о бок (только версия подокна) - По умолчанию: True" ,

brokerSettings : "Настройки Брокера" ,

brokerSettingsText : "• Symbol Prefix - Добавляется перед именем символа (например, \"m.\") - По умолчанию: Пусто

• Symbol Suffix - Добавляется после имени символа (например, \".pro\" или \"m\") - По умолчанию: Пусто" ,

dxySettings : "Настройки DXY" ,

dxySettingsText : "• Show DXY - Отображать рассчитанный индекс доллара - По умолчанию: True

• DXY At Bottom - Показывать DXY внизу списка (против верха) - По умолчанию: True" ,

howToUse : "Как Использовать" ,

installation : "Установка" ,

installationText : "1. Скопируйте оба файла .ex4 в папку Indicators MT4

2. Перезапустите MT4 или обновите панель Navigator

3. Перетащите предпочтительную версию на график" ,

quickStart : "Быстрый Старт" ,

quickStartText : "1. Включите инструменты, которые хотите отслеживать, во вкладке Inputs

2. Настройте параметры отображения по своему усмотрению

3. Если символы не появляются, проверьте соглашение об именовании вашего брокера и установите соответствующий префикс/суффикс" ,

tradingApps : "Торговые Применения" ,

tradingAppsText : "• Сочетание Сильных против Слабых: Когда EUR показывает +12, а JPY показывает -10, рассмотрите длинную позицию EURJPY

• Подтверждение Трендов: Используйте направление импульса для подтверждения технического анализа

• Мультиактивное Сканирование: Быстро определите, какие рынки движутся

• Корреляция с Долларом: Сравните DXY с парами USD для корреляционных сделок" ,

importantNotes : "Важные Примечания" ,

calibrationPeriod : "Начальный Период Калибровки" ,

calibrationPeriodText : "Индикатору требуется примерно 20-30 секунд для калибровки расчетов скользящего мин/макс при первой загрузке на график. Значения импульса стабилизируются и будут отображаться точно после этого короткого периода инициализации. Это нормальное поведение, необходимое для точного адаптивного масштабирования." ,

chartWindowSize : "Размер Окна Графика" ,

chartWindowSizeText : "Для оптимальной производительности при включении новых инструментов убедитесь, что окно графика имеет разумный размер. Если некоторые метры не появляются на меньших окнах графика, просто увеличьте окно графика и перезагрузите индикатор. После загрузки вы можете изменить размер графика по желанию, и все метры останутся видимыми." ,

symbolAvailability : "Доступность Символов" ,

symbolAvailabilityText : "Индикатор автоматически определяет, какие символы предлагает ваш брокер. Если вы включаете инструмент, который ваш брокер не предоставляет, он просто не появится на дисплее. Используйте слоты пользовательских символов для добавления любых специфических символов брокера, не входящих в предустановленный список." ,

whyChoose : "Почему CurrencyMeter Pro?" ,

whyChooseText : "✓ Мультиактивное Покрытие - Форекс, Крипто, Индексы, Металлы, Энергия - все в одном индикаторе

✓ Профессиональная Точность - Официальная формула DXY, сглаживание EMA, адаптивная нормализация

✓ Два Режима Отображения - Наложение на график ИЛИ отдельная панель подокна

✓ Универсальная Совместимость - Работает с любым соглашением об именовании символов брокера

✓ Полная Настройка - Цвета, размеры, позиции и более 100 инструментов на выбор

✓ Готовность к EA - Вывод GlobalVariable для автоматизированной торговой интеграции

✓ 10 Пользовательских Слотов - Добавляйте любой символ, предлагаемый вашим брокером" ,

whatsIncluded : "Что Включено" ,

whatsIncludedText : "• CurrencyMeter_Pro.ex4 (Версия на графике)

• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4 (Версия подокна)

• Руководство пользователя (этот документ)" ,

support : "Поддержка" ,

supportText : "Если у вас есть вопросы или нужна помощь, пожалуйста, оставьте комментарий или отправьте сообщение. Я стремлюсь обеспечить вам максимальную отдачу от CurrencyMeter Pro." ,

closingLine : "Торгуйте умнее, зная, какие рынки сильнее. Загрузите CurrencyMeter Pro сегодня." ,

soundAlertTitle : "Добавлены Функции Звуковых Оповещений" ,

soundAlertNewSettings : "Новый Раздел Настроек" ,

soundAlertSettingsList : "• Enable Sound Alerts - Главный переключатель вкл/выкл - По умолчанию: false

• Alert on Zero Crossing - Звук при смене импульса положительный↔отрицательный - По умолчанию: true

• Alert on Threshold - Звук при пересечении импульсом ±порога - По умолчанию: true

• Threshold Level - Уровень для срабатывания пороговых оповещений - По умолчанию: 10

• Cooldown Between Alerts - Секунды до повторного оповещения того же инструмента - По умолчанию: 5

• Bullish Sound File - .wav файл для положительных пересечений - По умолчанию: alert.wav

• Bearish Sound File - .wav файл для отрицательных пересечений - По умолчанию: alert2.wav" ,

instrumentToggles : "Переключатели Звука Инструментов" ,

instrumentTogglesText : "Предварительно настроенные переключатели для распространенных инструментов:

• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

• XAUUSD (Золото), BTCUSD, ETHUSD

• U30USD (Dow), SPXUSD (S&P), NASUSD (Nasdaq)

• DXY (Индекс Доллара)" ,

customWatchList : "Пользовательский Список Наблюдения" ,

customWatchListText : "4 слота, куда вы можете ввести ЛЮБОЕ имя символа для мониторинга со звуковыми оповещениями." ,

howItWorks : "Как Это Работает" ,

zeroCrossingAlerts : "Оповещения о Пересечении Нуля:" ,

zeroCrossingAlertsText : "• Воспроизводит бычий звук, когда импульс переходит из отрицательного → положительный

• Воспроизводит медвежий звук, когда импульс переходит из положительного → отрицательный" ,

thresholdCrossingAlerts : "Оповещения о Пересечении Порога:" ,

thresholdCrossingAlertsText : "• Воспроизводит бычий звук, когда импульс пересекает выше +10 (или вашего порога)

• Воспроизводит медвежий звук, когда импульс пересекает ниже -10 (или вашего порога)" ,

smartFeatures : "Умные Функции:" ,

smartFeaturesText : "• Автоматический 30-секундный период калибровки (без оповещений во время запуска)

• Задержка предотвращает спам звуков

• Записывает все оповещения во вкладку Experts с деталями" ,

exampleSetup : "Пример Настройки" ,

exampleSetupText : "Для мониторинга EURUSD и DXY для торговли:

1. Enable Sound Alerts = true

2. Sound_EURUSD = true

3. Sound_DXY = true

4. Threshold Level = 10

5. Cooldown = 5 секунд



Вы услышите:

• Оповещение, когда импульс EURUSD пересекает ±10

• Оповещение, когда EURUSD становится бычьим/медвежьим

• Оповещение, когда DXY пересекает ±10 (обратное подтверждение)

• Разные звуки, чтобы знать, какой сработал" ,

availableSounds : "Доступные Звуки MT4" ,