Royko Gold Scalper

Royko Gold Scalper — это высокоэффективный автоматизированный торговый робот, разработанный для работы на рынке золота по стратегии пробойного скальпинга на таймфрейме 5 минут. Он специально оптимизирован для динамичных рыночных условий, когда цена демонстрирует резкие движения, и позволяет быстро захватывать краткосрочные торговые возможности.

Ключевые особенности:

  • 5M ICmarkets Сет Клик
  • Чат  - MQL5 Messages
  • Пробойная стратегия: Робот ориентирован на выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления, используя анализ пробития этих уровней для входа в рынок. При возникновении сильного импульса цена, как правило, пробивает зону консолидации, что и служит сигналом для открытия позиции.
  • Скальпинг: Благодаря быстрому исполнению сделок на таймфрейме 5 минут, Royko Gold Scalper идеально подходит для коротких, но многочисленных сделок, извлекая прибыль из минимальных движений цены.
  • Автоматизация и скорость: Робот автоматически анализирует рыночную ситуацию, мгновенно реагируя на изменения и открывая/закрывая сделки в считанные секунды, что особенно важно при работе с волатильными инструментами, как золото.
  • Управление рисками: Встроенные алгоритмы управления капиталом и риск-менеджмента позволяют минимизировать возможные потери, устанавливая оптимальные уровни стоп-лоссов и тейк-профитов для каждой сделки.
  • Технический анализ: Royko Gold Scalper использует комплексные индикаторы и модели ценового поведения, что помогает обеспечить высокую точность входов и выходов из позиций.

Преимущества:

  • Быстрая адаптация: Робот эффективно работает как в условиях тренда, так и в период флэта, быстро подстраиваясь под изменения рыночной динамики.
  • Интуитивно понятный интерфейс: Несмотря на сложность алгоритмов, интерфейс робота прост в настройке и использовании, что позволяет трейдерам быстро освоить его функционал.
  • Надежность: Протестированные алгоритмы и оптимизированные стратегии делают Royko Gold Scalper надежным помощником для ежедневной торговли на рынке золота.

Для кого подходит:

Этот трейдинг робот будет полезен как для опытных трейдеров, стремящихся автоматизировать процесс скальпинга, так и для тех, кто только начинает осваивать динамичные стратегии торговли на рынке золота. Его эффективность в условиях пробойного скальпинга позволяет получать стабильные результаты даже в периоды повышенной волатильности.

Важно: Несмотря на все преимущества автоматизации, рекомендуется периодически контролировать работу робота и проводить регулярное тестирование стратегий, адаптируя настройки под текущие рыночные условия. Всегда учитывайте риск-менеджмент и не инвестируйте средства, потеря которых может существенно повлиять на ваш капитал.


Рекомендуем также
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Эксперты
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Jardin MT5 — автоматизированная торговая система на основе рыночных закономерностей Jardin MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник, использующий ключевые рыночные закономерности, такие как возврат цены после резкого движения в любом направлении. Он работает в автоматическом режиме и требует минимального вмешательства. Как использовать: установите советник на график валютной пары AUDCAD . Остальные валюты активируются автоматически, обеспечивая мультивалютную торговлю. Внимание!
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Эксперты
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Mean Reversion Monster MT5
Scott Fredeman
Эксперты
MEAN REVERSION MONSTER  This Expert will open trades at a specified distance from the moving average and close trades either when the price reach back to the moving average or at a set Virtual Pips value in the settings. In order to Maximize potential profits additional grid trades are open as the price moves further away from the specified distance in pips from the moving average. There are 3 Grid Levels that can be set to reduce your overall drawdown.  Defaults settings were optimized from
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Эксперты
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Эксперты
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT5 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $2
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Эксперты
Important: Do not use default , please refer to comments for recmmended settings ADVANCED ORBS EA - Professional Breakout Trading System specialized for GOLD & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY   Recomended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ;                                            https://icmarkets.com/?camp=76649                                              THE NEXT G
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Эксперты
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Эксперты
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Эксперты
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Эксперты
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Эксперты
Полностью автоматизированный не использующий сеточные стратегии, мартингейла, усреднения позиций, пережидания убытка и т.п. Замысел не сложный, при флете устанавливаются 2 лимитных ордера при использовании   USE_LIMIT_ORDERS = true, иначе торгует по рынку. При срабатывании  ордера, позиция закрывается по TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT в неудачной ситуации по STOP_LOSS_VIRTUAL. Либо ордера удаляются. После закрытия позиции эксперт смотрит как закрылась позиция, при профитной добавляетс
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Double 7 with a twist
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
Adapted from the award winning international best seller (Short Term Strategies That Work) by Larry Connors and Cesar Alverez in 2008, this concept was retested 10 years after the book published and that will give you an idea of the concept if it still works.  Take the last 10 years as walk forward and this strategy is added with a twist to risk management with arbitrary 5% stop loss and exit day counted as calender days instead of trading day. This EA works on dual mode, Long and Short.  Origin
LVL Creator Pro
LVL Invest
Эксперты
Build your own trading strategy using the combination of indicators you want from those offered (each indicator can be used up to 2 times) in addition to a few personal touches: Average True Range Bollinger Bands Ichimoku Kumo Breakout Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC) MACD MFI Mobile Average RSI SAR Stochastic Double Mobile Average Triple Mobile Average Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it wi
Project One Day MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует стратегию основанную на торговли в дневном промежутке графика с использованием таймфрейма М5,М15,М30. Советники вычисляет сигнал с использование технических индикаторов и только на дневном отрезки времени.  Советник использует умный алгоритм частичного закрытия ордера в прибыли, тем самым минимизирует объем лота и в случае разворота цены убыток будет небольшим. Каждая позиция строго защищена стоп лоссом. Советник мультивалютный торгует на 26 валютных пар. Используйте мультив
Forex Martingale M5
Kenneth Parling
Эксперты
Введение Эксперт Forex Martingale M5 — это именно то, что следует из названия: система мартингейла, которую вы можете использовать с любым основным/второстепенным символом Форекс. Отличие от многих других продуктов заключается в том, что вы сами определяете его настройки и риски, на которые готовы пойти, другими словами, вы можете установить/оптимизировать желаемые настройки в свою пользу. Однако экспертные настройки, входящие в его комплектацию, не гарантируют, что они будут работать со всеми
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
TradeGhost
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Эксперты
Советник Aurum Trader mt5 сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем
Correlator MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
This system combines the power of correlation trading with an algorithm that manages open trades, enhancing both the signal detection and the trade resolution in the direction desired by the trader. The system detects the divergence of two pairs, in this case EURUSD and GBPUSD, and exploits this imbalance. The system can work with any two pairs that have a strong correlation, but it is optimized for EURUSD and GBPUSD. The system uses multiple orders and lots, but its algorithm optimizes the bala
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Эксперты
Основные характеристики   Vineski HFT Gold Scalper MT5   : 1. Сверхбыстрый анализ рынка: Робот обладает мощным алгоритмическим движком, способным мгновенно анализировать и интерпретировать рыночные данные. Это позволяет принимать решения в режиме реального времени и реагировать на изменения на рынке мгновенно. 2. Автоматическое выполнение сделок: Робот способен автоматически выполнять сделки на основе предварительно заданных стратегий и критериев. Это исключает эмоциональные аспекты торговли и
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Эксперты
GOLD EP — это эксперт-советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M15. Он анализирует ценовое движение и автоматически открывает, сопровождает и закрывает сделки, используя заранее заданные уровни стоп-лосса и тейк-профита. Основная идея робота заключается в поиске краткосрочных ценовых импульсов на 15-минутных графиках золота. При возникновении торгового сигнала советник выставляет ордера, учитывая заданные параметры для контроля рисков (уровни стоп-лосса) и фикса
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Эксперты
"Universal US100 HFT" — это высокочастотный скальпинговый бот, разработанный для работы с индексом NASDAQ 100 (US100). Робот ориентирован на краткосрочные сделки, используя малейшие колебания рынка для получения прибыли. Бот не применяет рискованные стратегии, такие как сетка или мартингейл, что делает его более безопасным и устойчивым к рыночным изменениям. Основные особенности: Высокочастотный скальпинг:   Бот ориентирован на быстрые сделки с минимальным временем удержания позиций, что позволя
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Эксперты
Gold Prop Breaker – это инновационный автоматизированный торговый робот, созданный специально для прохождения любых проп трейдинговых челленджей. Он сфокусирован на торговле золотом, используя тщательно разработанную стратегию, оптимизированную для таймфреймов 15 минут и 1 час. Основные особенности: Универсальность в челленджах: Робот разработан с учётом самых строгих требований проп трейдинговых программ, что позволяет ему успешно справляться с любыми тестовыми условиями и демонстрировать стаби
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Индикаторы
"Trend Arrow Reaper"   — это мощный трендовый индикатор, который помогает трейдерам определять моменты входа в рынок с помощью четких сигнальных стрелок. Индикатор анализирует ценовое движение и выявляет разворотные точки, генерируя визуальные стрелки   на покупку (BUY)   и   на продажу (SELL)   прямо на графике. Ключевые особенности: Стрелочные сигналы   — четкие указания на вход в рынок:  Синяя стрелка вверх   — сигнал на покупку (потенциальный разворот вверх).  Красная стрелка вниз   — сигнал
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Эксперты
Этот торговый робот предназначен для автоматической торговли на рынке золота (XAU) и ключевых валютных пар. Он анализирует рыночные тенденции, корреляции активов и макроэкономические факторы, чтобы находить оптимальные точки входа и выхода. Основная цель робота — минимизация рисков и максимизация прибыли за счет динамической ребалансировки портфеля. Основные функции робота Анализ рынка в режиме реального времени Робот отслеживает котировки золота и валют, анализирует их движение и выявляет зако
FREE
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Эксперты
Hetzer News Trading – это интеллектуальный торговый робот, специально разработанный для работы во время выхода ключевых новостей. Он позволяет заранее планировать торговлю, устанавливая точные временные интервалы для входа в рынок в моменты публикации важных экономических и финансовых данных. Основные преимущества Hetzer News Trading: Гибкость настройки: Заранее задавайте расписание торговли, исходя из новостного календаря. Например, если известно, что завтра важные новости выйдут в 16:00 и 17:0
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Эксперты
Crystal Prop Passer — торговый робот для золота (XAU/USD) на 5-минутном таймфрейме, разработанный для уверенного прохождения проп-фирменных челленджей Crystal Prop Passer — это интеллектуальный торговый алгоритм, созданный специально для автоматического прохождения испытаний в проп-компаниях. Робот торгует исключительно на инструменте золото (XAU/USD) и использует 5-минутный таймфрейм для высокочастотных и точных входов в рынок. Алгоритм учитывает ключевые условия большинства популярных проп-фир
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Эксперты
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Индикаторы
Индикатор ICT Zone Arrow Indicator   представляет собой инновационный инструмент, разработанный на основе принципов ICT . Он обеспечивает простоту и эффективность в определении ключевых торговых зон на рынке. Основан на концепции 'killzone', этот индикатор предоставляет трейдерам важные уровни поддержки и сопротивления, обнаруживая места, где потенциально могут происходить сильные изменения направления цен. Индикатор ICT Zone Arrow Indicator предоставляет наглядные графические отметки, которые п
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Эксперты
Добро пожаловать в мир трейдинга с Trend Candle Pumper – вашим надежным напарником на финансовых рынках! Trend Candle Pumper – это умный трейдинговый бот, разработанный для тех, кто хочет погрузиться в мир инвестиций, не обладая глубокими знаниями о трейдинге. Как это работает: Trend Candle Pumper использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для анализа трендов на финансовых рынках. Но что такое тренд? Простыми словами, тренд – это общее направление движения цены актива. Наш бот след
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Эксперты
Новейшая эра автоматизации торговли уже здесь с Nemiga Prop Scalper! Наш робот - это не просто программное обеспечение, это мощный инструмент для прохождения Проп фирм, и который ставит вашу стратегию торговли на новый уровень эффективности и результативности. Требования Торговые пары EURUSD,XAUUSD Таймфрейм 1H Минимальный депозит  $100 Кредитное плечо 1:200 Брокеры PRO,ECN,LOW spread   Особенности: Продвинутые алгоритмы торговли: Nemiga Prop Scalper оснащен передовыми алгоритмами, которые а
Krembo Action
Murad Nagiev
Эксперты
Описание: Krembo Action Trading Robot - это инновационный торговый ассистент, разработанный для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле на финансовых рынках. Названный в честь легендарного израильского десерта, этот робот сочетает в себе смелость и надежность, обеспечивая трейдерам мощный инструмент для достижения финансовых целей. Особенности: Price Action и RSI стратегии: Krembo Action основан на эффективном сочетании Price Action и RSI стратегий. Анализ ценовых движени
Lamar Gray
Murad Nagiev
Эксперты
MT5 Версия -  ( Ссылка ) Lamar Gray: Торговый Робот для Форекс-Трейдинга Lamar Gray - ваш надежный партнер в мире форекс-торговли. Этот торговый робот специализируется на стратегии свинг-торговли на валютных парах, предлагая надежное и эффективное решение для вашего портфеля. Особенности: Стратегия свинг-торговли: Lamar Gray основан на стратегии свинг-торговли, что позволяет ему принимать уверенные решения на основе анализа долгосрочных трендов и паттернов на рынке. Аварийный способ: В случае в
Space Cake
Murad Nagiev
Эксперты
Представляем вам уникальное предложение — инновационный продукт   Space Cake , который изменит ваш подход к торговле на рынке! Этот продукт разработан специально для опытных трейдеров и инвесторов, которые хотят повысить свою эффективность и снизить риски. Благодаря своим уникальным функциям и особенностям, он станет незаменимым помощником в вашей торговой деятельности. Без мартингейла , сеток, и других высокорисковых стратегий! MT5 Версия - Click Основные преимущества продукта: 1 - Торговля т
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Эксперты
Добро пожаловать в мир трейдинга с Trend Candle Pumper – вашим надежным напарником на финансовых рынках! Trend Candle Pumper – это умный трейдинговый бот, разработанный для тех, кто хочет погрузиться в мир инвестиций, не обладая глубокими знаниями о трейдинге. Как это работает: Trend Candle Pumper использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для анализа трендов на финансовых рынках. Но что такое тренд? Простыми словами, тренд – это общее направление движения цены актива. Наш бот след
Lamarius AI
Murad Nagiev
Эксперты
Lamarius AI  — это высокочастотный скальпирующий робот, созданный для молниеносной торговли золотом (XAUUSD) на основе продвинутых алгоритмов и анализа микроволатильности. Робот ориентирован на совершение сотен сделок в день, фиксируя прибыль на минимальных ценовых колебаниях, характерных для рынка золота. Благодаря интеграции технологий машинного обучения и адаптивным стратегиям, он обеспечивает прецизионные входы/выходы даже в условиях высокой рыночной турбулентности. Особенности робота: Высо
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Эксперты
MT4 Версия - ( Ссылка ) Lamar Gray: Торговый Робот для Форекс-Трейдинга Lamar Gray   - ваш надежный партнер в мире форекс-торговли. Этот торговый робот специализируется на стратегии свинг-торговли на валютных парах, предлагая надежное и эффективное решение для вашего портфеля. Особенности: Стратегия свинг-торговли:   Lamar Gray основан на стратегии свинг-торговли, что позволяет ему принимать уверенные решения на основе анализа долгосрочных трендов и паттернов на рынке. Аварийный способ:   В слу
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Эксперты
Представляем вам уникальное предложение — инновационный продукт Space Cake , который изменит ваш подход к торговле на рынке! Этот продукт разработан специально для опытных трейдеров и инвесторов, которые хотят повысить свою эффективность и снизить риски. Благодаря своим уникальным функциям и особенностям, он станет незаменимым помощником в вашей торговой деятельности. Без мартингейла , сеток, и других высокорисковых стратегий! MT4 Версия - Click Основные преимущества продукта: 1 - Торговля тол
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Индикаторы
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Индикаторы
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
Эксперты
Lamar XL   — это продвинутый торговый робот, разработанный для автоматизированной торговли на финансовых рынках. Робот сочетает в себе высокоэффективные алгоритмы анализа рынка и уникальный режим восстановления баланса (Recovery Bot), что делает его идеальным инструментом для трейдеров, стремящихся минимизировать риски и максимизировать прибыль на долгосрочной перспективе. Ключевые особенности: Режим Recovery Bot : Встроенный алгоритм восстановления баланса, который автоматически корректирует т
VendoBot
Murad Nagiev
Эксперты
Наш Swing‑робот на основе Price Action для торговли валютными парами на часовом таймфрейме сочетает в себе проверенные принципы анализа рыночного поведения и современную автоматизацию. Основные характеристики и преимущества: Стратегия Price Action Анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления по методологии «свечных паттернов». Выявление и подтверждение разворотных и продолжительных формаций (пин‑бары, поглощения, внутренние свечи). Торговля исключительно по чистому движению цены без использ
Cobra G
Murad Nagiev
Эксперты
Cobra G — это продвинутый полностью автоматизированный робот для торговли золотом, созданный для точного, быстрого и надёжного навигации по сложному рынку жёлтого металла. Разработанный как для начинающих инвесторов, так и для опытных профессионалов, Cobra G использует передовые алгоритмы, анализ в реальном времени и адаптивные методы машинного обучения, чтобы выявлять и использовать краткосрочные ценовые неэффективности, а также долгосрочные тренды. Основные функции Анализ высокой частоты : Cob
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Эксперты
US30 NovaBid Scalper — это автоматизированный торговый инструмент для индексных инструментов, сфокусированный на краткосрочных спекуляциях и быстрой фиксации прибыли. Он сочетает в себе следующие ключевые идеи: Динамический размер позиции Робот самостоятельно рассчитывает оптимальный объём сделок в зависимости от текущей волатильности и доступного баланса, что позволяет гибко масштабировать риск и избегать чрезмерной экспозиции. Комбинация фиксированных и адаптивных стоп‑уровней При открытии с
Hyper Volt
Murad Nagiev
Эксперты
Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt — это торговая система нового поколения, созданная для максимальной скорости, стабильности и точности исполнения. Она предназначена для трейдеров, которые ценят надёжность, контроль рисков и реальный проверяемый результат. Система построена на многопоточном движке с интеллектуальной логикой исполнения. Hyper Volt анализирует рынок в реальном времени, оценивает волатильность, динамику спредов и уровни ликвидности, входя в рынок с вы
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв