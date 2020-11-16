не устанавливается эксперт

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Добрый день, вопрос такой ,  арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему? 
 
Maxim Yscevich:
Добрый день, вопрос такой ,  арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему? 

Установите Internet Explorer 11. В некоторых случаях помогает даже принудительная переустановка IE11. Кстати, что пишется в лог-файле во вкладке "Журнал"?

 
Vladimir Karputov:

Установите Internet Explorer 11. В некоторых случаях помогает даже принудительная переустановка IE11. Кстати, что пишется в лог-файле во вкладке "Журнал"?

установлен  Internet Explorer 11, ничего не происходит , установка не идет 

 
Maxim Yscevich:

установлен  Internet Explorer 11, ничего не происходит , установка не идет 

Попробуйте установить этот же продукт, только на ПК для настольной версии Windows. Получится установка?

 
Vladimir Karputov:

Попробуйте установить этот же продукт, только на ПК для настольной версии Windows. Получится установка?

мне нужно чтобы он работал на фпс, и тем более есть вероятность если установлю на настольную, уже не смогу поставить фпс

 
Maxim Yscevich:

мне нужно чтобы он работал на фпс, и тем более есть вероятность если установлю на настольную, уже не смогу постваитьна фпс

В таком случае обратитесь в поддержку стороннего сервиса VPS по поводу закрытых сетевых портов.

 
Vladimir Karputov:

В таком случае обратитесь в поддержку стороннего сервиса VPS по поводу закрытых сетевых портов.

можно подробнее, что значит закрытых портов? 

 
Maxim Yscevich:

можно подробнее, что значит закрытых портов? 

Эти вопросы Вы должны задавать техническим специалистам стороннего VPS сервера.

 
Maxim Yscevich:
Добрый день, вопрос такой ,  арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему? 

В этом посте () я собрал как мне кажется весь список того, почему может не устанавливаться.
Пройдитесь по каждому пункту (у меня тоже один раз не устанавливалось, поэтому там и мой личный опыт есть).

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PS:

  • Когда будете читать пост, то имейте в виду, что там речь шла о МТ4 билд 1260, а у меня уже 1280 (и, наверное, это последний).
  • Я переустанавливал Internet Explorer 11 заново, и настройки Internet Explorer тоже имеют большое значение (в VPS'ах иногда по умолчанию там самые жесткие).
  • Логин на вкладке Сообщество - нужно не имейлом логиниться, а своим форумным логином (у вас это - maximalpari), и иногда придется ждать до часа для того, чтобы ваш компьютер с Метатрейдером "приняли" залогинивание (если у вас VPS).
  • Иногда помогает просто деинсталлировать МТ4 и заново его инсталлировать (об этом писалось два раза), но мне лично помогла полная переустановка Internet Explorer и пришлось разбираться там в его настройках.
Не устанавливается купленый в магазине советник
Не устанавливается купленый в магазине советник
  • 2020.02.21
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Приобрел робота. Пытаюсь поставить на удаленный VPS сервер. Открываю терминал , перехожу в раздел Маркет-Покупки...
 

подскажите, у меня во вкладе маркет не хватает надписей "эксперты,индикаторы,библиотека"  

как их восстановить? 

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Maxim Yscevich:

подскажите, у меня во вкладе маркет не хватает надписей "эксперты,индикаторы,библиотека"  

как их восстановить? 

Вот моя вкладка Маркет -


Видите баланс 28.73?
У меня такой же в профиле. То есть - я правильно залогинился во вкладке Сообщество.

А вот сама эта вкладка (с моим логином):


А как узнать, действительно ли правильно залогинился во вкладке Сообщество?
Про логам, вот тут написано - что я залогинился (и тот же баланс как у меня в профиле на форуме, то есть):

А это баланс у меня в профиле:

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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем (по всем пунктам в посте ).

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