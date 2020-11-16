не устанавливается эксперт
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- VPS сервер в МТ4
- Обсуждение статьи "Как купить торгового робота на MQL5 Маркете?"
Добрый день, вопрос такой , арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему?
Установите Internet Explorer 11. В некоторых случаях помогает даже принудительная переустановка IE11. Кстати, что пишется в лог-файле во вкладке "Журнал"?
Установите Internet Explorer 11. В некоторых случаях помогает даже принудительная переустановка IE11. Кстати, что пишется в лог-файле во вкладке "Журнал"?
установлен Internet Explorer 11, ничего не происходит , установка не идет
установлен Internet Explorer 11, ничего не происходит , установка не идет
Попробуйте установить этот же продукт, только на ПК для настольной версии Windows. Получится установка?
Попробуйте установить этот же продукт, только на ПК для настольной версии Windows. Получится установка?
мне нужно чтобы он работал на фпс, и тем более есть вероятность если установлю на настольную, уже не смогу поставить фпс
мне нужно чтобы он работал на фпс, и тем более есть вероятность если установлю на настольную, уже не смогу постваитьна фпс
В таком случае обратитесь в поддержку стороннего сервиса VPS по поводу закрытых сетевых портов.
В таком случае обратитесь в поддержку стороннего сервиса VPS по поводу закрытых сетевых портов.
можно подробнее, что значит закрытых портов?
можно подробнее, что значит закрытых портов?
Эти вопросы Вы должны задавать техническим специалистам стороннего VPS сервера.
Добрый день, вопрос такой , арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему?
В этом посте (#5) я собрал как мне кажется весь список того, почему может не устанавливаться.
Пройдитесь по каждому пункту (у меня тоже один раз не устанавливалось, поэтому там и мой личный опыт есть).
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PS:
- Когда будете читать пост, то имейте в виду, что там речь шла о МТ4 билд 1260, а у меня уже 1280 (и, наверное, это последний).
- Я переустанавливал Internet Explorer 11 заново, и настройки Internet Explorer тоже имеют большое значение (в VPS'ах иногда по умолчанию там самые жесткие).
- Логин на вкладке Сообщество - нужно не имейлом логиниться, а своим форумным логином (у вас это - maximalpari), и иногда придется ждать до часа для того, чтобы ваш компьютер с Метатрейдером "приняли" залогинивание (если у вас VPS).
- Иногда помогает просто деинсталлировать МТ4 и заново его инсталлировать (об этом писалось два раза), но мне лично помогла полная переустановка Internet Explorer и пришлось разбираться там в его настройках.
- 2020.02.21
- www.mql5.com
подскажите, у меня во вкладе маркет не хватает надписей "эксперты,индикаторы,библиотека"
как их восстановить?
подскажите, у меня во вкладе маркет не хватает надписей "эксперты,индикаторы,библиотека"
как их восстановить?
Вот моя вкладка Маркет -
Видите баланс 28.73?
У меня такой же в профиле. То есть - я правильно залогинился во вкладке Сообщество.
А вот сама эта вкладка (с моим логином):
А как узнать, действительно ли правильно залогинился во вкладке Сообщество?
Про логам, вот тут написано - что я залогинился (и тот же баланс как у меня в профиле на форуме, то есть):
А это баланс у меня в профиле:
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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем #5 (по всем пунктам в посте #5 ).
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