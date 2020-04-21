Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
Если в такой ситуации (только три exe-файла и MQL5.zip) запустить terminal64.exe, то zip-файл будет удален.
Несколько раз так потерял подготовленные данные для воспроизведения трудно-уловимого бага.Строка для поиска: Uluchshenie 006.
DirectX есть, базы данных есть, теперь давайте воткнём в пятёрку окошко с порн-хабом.
Между тем, есть баг, который тянется ооооч давно - это баг именно пятёрки. Если какое-то значение гистограммы в индикаторе
очень мало, оно просто не отображается - на гистограмме пустая дырка, причём это зависит от высоты окна индикатора (дырка моргает при
изменении высоты). Можно проверить на штатном osma. Что интересно, в 4 этого бага нет, любое самое малое значение отображается высотой в 1
пиксель.
MetaQuotes:
Tester: Добавлена возможность задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы получаете еще больше возможностей для моделирования различных торговых условий у брокеров.
Хотелось бы иметь режим "без ограничений". Чтобы не было никаких проверок - ради ускорения. При исследованиях очень востребовано.
Tester: При расчете прибыли в пипсах теперь учитывается размер сделки или позиции. Ранее расчет велся без учета объема — как для одного лота.
Предлагаю учитывать комисиию в этом режиме, если задана кастомная комиссия в пипсах. Это очень удобно. Сейчас приходится отказываться от режима по пипсам, когда нужно учесть комиссию в пипсах.
Tester: Улучшено управление графиком результатов оптимизации. При увеличении масштаба обычного графика оптимизации появилась возможность его прокручивать. Двойной клик на точке графика теперь выделяет соответствующий результат в таблице проходов.
Удобно!
Строка для поиска: Uluchshenie 007.
Эти нововведения дают возможность создавать инфраструктуру для серьезных комплексов торговых стратегий. Впечатляет. Это новый, более высокий уровень платформы.
Очень жаль, что отказано во внедрении R.
Удачи в дальнейшей работе.
Будут ли настройки исполнения отложенных ордеров и TP-уровней? Имеется в виду вопрос скольжений. И проверка исполнения лимитного ордера на том же тике, на котором он установлен.
Сейчас HFT очень трудно тестить.
нововведения хорошие, но нужно как то в справке в одном разделе - тестер? указать, что не будет работать в тестере стратегий
очень много новых возможностей, но найти инфу, что не работает в тестере - сейчас это уже труд
В пятницу 21 февраля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Лучше бы реализовали возможность в любом советнике, с закрытым кодом, подключать любой индикатор с закрытым кодом...
Сейчас не возможно сделать советник в котором можно вывести параметры подключаемого индикатора. А было бы очень хорошо, для всех...
Лучше бы партнерку вернули в маркет, обещали несколько лет назад....
В МетаЕдиторе то же бы неплохо добавить функционала и удобств... Новые возможности добавляете, а работать с ними как в блокноте не всегда удобно...
Ну перевести-то можно было и по-русски:
Внизу кнопки "Импорт" и почему-то "Экспортировать", которое не влезает в кнопку. Тогда уж "Экспорт" - влезет, да и созвучно импорту...
Ну или "Импортировать" и "Экспортировать" и ширину кнопок увеличить.
Надписи в выпадающем меню не помещаются в размер:
Чтобы всё это влезло, нужно растянуть окно шире одного экрана:
по причине, что ширина столбцов не настраивается вручную, а растягивается автоматически пропорционально ширине окна.
А на биржевых данных работает комиссия?
Ставлю такие настройки, не работает. Кто может подсказать, что не так делаю?
вкладка "Общие"
вкладка "комиссии" без галки
вкладка "комиссии" с галкой
отчет
Ставлю такие настройки, не работает. Кто может подсказать, что не так делаю?
Нулевые поля не заполнены. Зайдите на любой демо-счет с комиссией и посмотрите, чему соответствуют эти поля.
Конечно, их перевод далек от быстрого понимания.
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В пятницу 21 февраля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor:
Как это работает
Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете сразу создать первую таблицу и определить список ее полей.
Создав базу, вы перейдете в новый раздел "Навигатора". Из него происходит вся работа с данными.
В левой части отображаются таблицы базы данных. Для быстрого запроса первой 1 000 записей дважды нажмите на имя таблицы. Здесь же вы можете создавать и открывать другие базы, а также работать с таблицами.
В основной части редактора происходит работа с базой: заполняйте таблицу данными, делайте поиск и выборки, вводите SQL-запросы и т.д.
Более подробно о работе с базами данных в MetaTrader 5 читайте в статье "SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5".
Для запуска скрипта в редакторе нажмите "Компилировать":
Для работы с Python не забудьте указать путь к нему в разделе "Настройки / Компиляторы" в MetaEditor. А для работы с библиотекой MetaTrader 5 установите ее командой:
Новое именование команд
Имеющиеся команды были переименованы:
MT5Shutdown -> shutdown
MT5TerminalInfo -> terminal_info
MT5Version -> version
MT5CopyRatesFrom -> copy_rates_from
MT5CopyRatesFromPos -> copy_rates_from_pos
MT5CopyRatesRange -> copy_rates_range
MT5CopyTicksFrom -> copy_ticks_from
MT5CopyTicksRange -> copy_tick_range
Новые команды
Список поддерживаемых команд значительно расширен. Добавлены функции торговли и работы с торговой историей, получения информации о финансовых инструментах и текущем счете.
Запуск скриптов Python на графиках
Теперь скрипты на Python можно запускать прямо на графиках в платформе, аналогично обычным MQL5-программам. В "Навигаторе" они будут отображаться специальными иконками.
Сообщения скрипта будут выводиться в раздел "Инструменты / Эксперты". Если в скрипте используется библиотека MetaTrader 5, то он сможет получать информацию об инструменте, счете и торговать.
Python-скрипты можно запускать на одном и том же графике параллельно с другими MQL5-скриптами и советниками. Для остановки скрипта, если его исполнение зациклено, просто удалите его с графика.
Дополнительная защита
Чтобы дополнительно защитить ваши счета при использовании сторонних библиотек Python, в настройки терминала добавлена опция "Отключить автоматическую торговлю через внешний Python API".
Скриптам на Python будут разрешены торговые операции только при явном отключении этой опции.
DatabaseImport
Импортирует в таблицу данные из файла.
DatabaseExport
Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл. Файл создается в кодировке UTF-8.
DatabasePrint
Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов.
Новая функция позволит реализовать удобное взаимодействие пользователя с MQL5-программой.
Общие настройки
В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.
Маржа
Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:
Комиссия
В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.