Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 16
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И это всё описание проблемы? Где детали? Как можно воспроизвести?
Профилировщик работает и с Вашим индикатором тоже. После нажатия кнопки стоп кое-что происходит
Может проблема в этом ???
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Ошибки, баги, вопросы
Sergey Dzyublik, 2020.03.04 23:25Баг МТ5 (build 2345) долго не мог понять почему профайлер запускается, отрабатывает, но результаты ни где не отображаются.
Оказывается, профайлер для проекта скрипта отображает результат только в случаи выключенной оптимизации, если оптимизация включена - все запустится, отработает, но без какого-либо результата.
Может проблема в этом ???
Нет. Для профилировки готовится специальный ex5, его компиляция никак не зависит от флага оптимизации в ini-файле.
У меня вообще никак не установлен этот флаг (то есть, по умолчанию оптимизация кода включена)
Или под оптимизацией Вы понимаете что-то другое?
В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):
В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):
Никогда не пользовался проектами. Эта настройка влияет на производительность советников, по сравнению с классической компиляцией mq5?
В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):
Индикатор был представлен в виде одного исходника mq5. То есть, при обычной компиляции при отсутствии файла проекта и при отсутствии флага в metaeditor.ini - максимальная оптимизация.
Но повторяю, при компиляции профайловой версии программы этот флаг игнорируется, просто не опрашивается и не принимается в расчёт. Так как готовится специальная версия ex5
Никогда не пользовался проектами. Эта настройка влияет на производительность советников, по сравнению с классической компиляцией mq5?
Если "Maximum optimization" выключен, то компиляция будет происходить аналогично наличию Optimaze=0 из ini файла.
И это всё описание проблемы? Где детали? Как можно воспроизвести?
Профилировщик работает и с Вашим индикатором тоже. После нажатия кнопки стоп кое-что происходит
Мистика... сегодня запустилось. Предыдущие два дня после нажатия кнопки стоп ничего не происходило абсолютно. Профилирование заканчивалось, окно профайлера в тулбоксе не открывалось, линий строках редактора не появлялось.
Причем проверял также на стардартном индикатора (ama вроде) - все было норм.
Но повторяю, при компиляции профайловой версии программы этот флаг игнорируется, просто не опрашивается и не принимается в расчёт. Так как готовится специальная версия ex5
Какая-то хрень с этим профилированием:
1) Вчера пол ночи мучался заходя в Project настройки для включения и отключения оптимизации, профилировщик в режиме оптимизации запускал оптимизированный файл, а сам не работал.
2) Сегодня решил создать новый Project script, что бы доказать, что с включенной оптимизацией не работает профилировщик, но оказалось не тут то было - все работает как в режиме оптимизации так и без.
3) Вернулся в основной проект, тот что ночью мучал, с тех пор ни МТ ни МЕ не закрывались, а там "чудо" - профилировщик уже работает как надо с любым режимом оптимизации.
Единственное, что было сделано нестандартно - это закрытие прошлого проекта при создании нового (пункт №2) и компиляция основного файла прошлого проекта без фактического открытия самого проекта во вкладке навигации ME Projects.
2375.
Теперь при соединении с сервером - показывает билд сервера. Пример:
2020.03.05 13:11:39.973 Network '19332146': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 42.48 ms, build 2347)
Аналогично, сегодня днем заработало.
Может из-за обновления, скачалась новая версия, но еще не применял...
У меня все та же версия 2340.