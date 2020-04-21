Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 16

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Slava:

И это всё описание проблемы? Где детали? Как можно воспроизвести?

Профилировщик работает и с Вашим индикатором тоже. После нажатия кнопки стоп кое-что происходит

Может проблема в этом ???

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Ошибки, баги, вопросы

Sergey Dzyublik, 2020.03.04 23:25

Баг МТ5 (build 2345) долго не мог понять почему профайлер запускается, отрабатывает, но результаты ни где не отображаются.
Оказывается, профайлер для проекта скрипта отображает результат только в случаи выключенной оптимизации, если оптимизация включена - все запустится, отработает, но без какого-либо результата.

 
Sergey Dzyublik:

Может проблема в этом ???


Нет. Для профилировки готовится специальный ex5, его компиляция никак не зависит от флага оптимизации в ini-файле.

У меня вообще никак не установлен этот флаг (то есть, по умолчанию оптимизация кода включена)

Или под оптимизацией Вы понимаете что-то другое?

 
Slava:

В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):


 
Sergey Dzyublik:

В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):

Никогда не пользовался проектами. Эта настройка влияет на производительность советников, по сравнению с классической компиляцией mq5?

 
Sergey Dzyublik:

В моем случаи речь шла о "проекте скрипта" МТ5 (build 2345):


Индикатор был представлен в виде одного исходника mq5. То есть, при обычной компиляции при отсутствии файла проекта и при отсутствии флага в metaeditor.ini - максимальная оптимизация.

Но повторяю, при компиляции профайловой версии программы этот флаг игнорируется, просто не опрашивается и не принимается в расчёт. Так как готовится специальная версия ex5

 
fxsaber:

Никогда не пользовался проектами. Эта настройка влияет на производительность советников, по сравнению с классической компиляцией mq5?

Если "Maximum optimization" выключен, то компиляция будет происходить аналогично наличию Optimaze=0 из ini файла.

[Удален]  
Slava:

И это всё описание проблемы? Где детали? Как можно воспроизвести?

Профилировщик работает и с Вашим индикатором тоже. После нажатия кнопки стоп кое-что происходит


Мистика... сегодня запустилось. Предыдущие два дня после нажатия кнопки стоп ничего не происходило абсолютно. Профилирование заканчивалось, окно профайлера в тулбоксе не открывалось, линий строках редактора не появлялось.

Причем проверял также на стардартном индикатора (ama вроде) - все было норм.

 
Slava:

Но повторяю, при компиляции профайловой версии программы этот флаг игнорируется, просто не опрашивается и не принимается в расчёт. Так как готовится специальная версия ex5

Какая-то хрень с этим профилированием:
1) Вчера пол ночи мучался заходя в Project настройки для включения и отключения оптимизации, профилировщик в режиме оптимизации запускал оптимизированный файл, а сам не работал.
2) Сегодня решил создать новый Project script, что бы доказать, что с включенной оптимизацией не работает профилировщик, но оказалось не тут то было - все работает как в режиме оптимизации так и без.
3) Вернулся в основной проект, тот что ночью мучал, с тех пор ни МТ ни МЕ не закрывались, а там "чудо" - профилировщик уже работает как надо с любым режимом оптимизации.
Единственное, что было сделано нестандартно - это закрытие прошлого проекта при создании нового (пункт №2) и компиляция основного файла прошлого проекта без фактического открытия самого проекта во вкладке навигации ME Projects.

 

2375.

Теперь при соединении с сервером - показывает билд сервера. Пример:

2020.03.05 13:11:39.973 Network '19332146': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 42.48 ms, build 2347)
[Удален]  
Sergey Dzyublik:

Аналогично, сегодня днем заработало.
Может из-за обновления, скачалась новая версия, но еще не применял...

У меня все та же версия 2340.

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