Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 2

Новый комментарий
 
В редакторе в питоновских скриптах не подсвечивается синтаксис. Не то что бы очень нужно, но было заявлено...
 

после обновления перестали подключаться dll  в тестере стратегий.

2020.02.22 11:22:05.581    Tester    file MQL5\Libraries\pymt.dll.ex5 open error [2]

нужно включить чтото или с релизом вопросы?

 
Leozx:

после обновления перестали подключаться dll  в тестере стратегий.

2020.02.22 11:22:05.581    Tester    file MQL5\Libraries\pymt.dll.ex5 open error [2]

нужно включить чтото или с релизом вопросы?

ERROR_FILE_NOT_FOUND - проверьте точное наличие файла, пожалуйста

 
Valentin Dobroletov:

А на биржевых данных работает комиссия? 

Ставлю такие настройки, не работает. Кто может подсказать, что не так делаю?

Заработала с такими настройками:

"fxsaberНулевые поля не заполнены." спасибо! навел на мысль.


 
MetaQuotes:

ERROR_FILE_NOT_FOUND - проверьте точное наличие файла, пожалуйста

Увидел в чем ошибка - в тестере стратегий выдает файл с расширением - ".dll.ex5", а сам файл с раcширением "dll"

В терминале работает. Импорт dll написан стандартно "#import "<>.dll"".


Как сделать чтобы в тестере не добавлялся префикс "ex5" ?
 

На Build 2340 тестер в режиме "All symbols selected in MarketWatch" неправильно работает. При первой попытке получаются нули. Повторное нажатие на Start ничего не меняет.

Одиночный тест из вкладки "Optimization Results" проходил нормально. 

И после одиночного теста вроде всё нормализуется. Проверил на разных МТ5, независимо от того реальные тики скачаны или нет. В журнале нормально.



 
Нововведения и впрямь отменны, однако уточните два пункта:
  1. Соответствуют ли какие либо поля в конфигурационном файле ново добавленным настройкам торговли (комиссия и тому подобное) ?
  2. Когда будет устранена проблема с dll в тестере ? У меня терминал (как и у многих) перестал подгружать пользовательские библиотеки. Как минимум C# dll  точно не тянет, с С++ не проверял. 
 

MQl спасибо за обновление и новые возможности интеграции с Питоном, скажите,  а можно ли позиции/ордера по индексу доставать, не зная тикета, например посмотреть все открытые позиции/ордера? /А то я смотрю в ф-ции нужен тикет: Positions_get(symbol, ticket

 
Andrey Azatskiy:
  1. Когда будет устранена проблема с dll в тестере ? У меня терминал (как и у многих) перестал подгружать пользовательские библиотеки. Как минимум C# dll  точно не тянет, с С++ не проверял. 

проверил... да не работают в MetaTrader 5 x64 build 2340 

библиотеки на C# , а в терминале без проблем все запускается и работает, код под  build 2340 перекомпилировал, в тестере пишет: 

2020.02.23 15:42:03.955 Tester file C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF075\MQL5\Libraries\winformsmt5.dll.ex5 open error [2]


 
почему-то функция ArrayInsert не работает
123456789...18
Новый комментарий