Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 2
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после обновления перестали подключаться dll в тестере стратегий.
2020.02.22 11:22:05.581 Tester file MQL5\Libraries\pymt.dll.ex5 open error [2]
нужно включить чтото или с релизом вопросы?
после обновления перестали подключаться dll в тестере стратегий.
2020.02.22 11:22:05.581 Tester file MQL5\Libraries\pymt.dll.ex5 open error [2]
нужно включить чтото или с релизом вопросы?
ERROR_FILE_NOT_FOUND - проверьте точное наличие файла, пожалуйста
А на биржевых данных работает комиссия?
Ставлю такие настройки, не работает. Кто может подсказать, что не так делаю?
Заработала с такими настройками:
"fxsaber- Нулевые поля не заполнены." спасибо! навел на мысль.
ERROR_FILE_NOT_FOUND - проверьте точное наличие файла, пожалуйста
Увидел в чем ошибка - в тестере стратегий выдает файл с расширением - ".dll.ex5", а сам файл с раcширением "dll"
В терминале работает. Импорт dll написан стандартно "#import "<>.dll"".
Как сделать чтобы в тестере не добавлялся префикс "ex5" ?
На Build 2340 тестер в режиме "All symbols selected in MarketWatch" неправильно работает. При первой попытке получаются нули. Повторное нажатие на Start ничего не меняет.
Одиночный тест из вкладки "Optimization Results" проходил нормально.
И после одиночного теста вроде всё нормализуется. Проверил на разных МТ5, независимо от того реальные тики скачаны или нет. В журнале нормально.
MQl спасибо за обновление и новые возможности интеграции с Питоном, скажите, а можно ли позиции/ордера по индексу доставать, не зная тикета, например посмотреть все открытые позиции/ордера? /А то я смотрю в ф-ции нужен тикет: Positions_get(symbol, ticket)
проверил... да не работают в MetaTrader 5 x64 build 2340
библиотеки на C# , а в терминале без проблем все запускается и работает, код под build 2340 перекомпилировал, в тестере пишет:
2020.02.23 15:42:03.955 Tester file C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF075\MQL5\Libraries\winformsmt5.dll.ex5 open error [2]