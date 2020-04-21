Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 3

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Наверное так спешили успеть до 23 февраля, что немного накосячили с интерфейсом


Еще интерсно как у форекс брокеров происходит "Margin Call" 

 
Igor Makanu:

проверил... да не работают в MetaTrader 5 x64 build 2340 

библиотеки на C# , а в терминале без проблем все запускается и работает, код под  build 2340 перекомпилировал, в тестере пишет: 


И правда муть какая-то. Добавил расширение .ех5, и сразу тестер заработал.

 
Artem Evdokimov:

И правда муть какая-то. Добавил расширение .ех5, и сразу тестер заработал.

а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import 

ничего не получилось, ну максимум если в коде в  #import заменить то компидируется без проблем, а в тестере будет запись имя_советника не найден

 
Igor Makanu:

а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import 

ничего не получилось, ну максимум если в коде в  #import заменить то комп

Igor Makanu:

а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import 

ничего не получилось, ну максимум если в коде в  #import заменить то компидируется без проблем, а в тестере будет запись имя_советника не найден

Просто саму библиотеку переименовал в вид <...>.dll.ex5, но тут сразу другая проблема возникает. Если эта дллка обращается к другим библиотекам, то связь с ними теряется. В общем это частичное  временное.

При всем при этом естественно в самом терминале на графике советник с такой библиотекой перестает работать. В общем это конкретный косяк.

 

Уважаемые разработчики!

Коль скоро Вы не даете API с северу МТ5, пожалуйста,

сделайте "облегченную" версию терминала, т.е

только торговый функционал

Документация по MQL5: Торговые функции
Документация по MQL5: Торговые функции
  • www.mql5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция: Ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк...
 

MetaQuotes:

Tester: Улучшено управление графиком результатов оптимизации. При увеличении масштаба обычного графика оптимизации появилась возможность его прокручивать. Двойной клик на точке графика теперь выделяет соответствующий результат в таблице проходов.

При масштабировании этого графика (клавиши плюс/минус) с определенного момента скроллинг происходит, но значения абсциссы (Passes) не меняются.


2D-график совсем без какой-либо всплывающей и интерактивной составляющей.


Для обычного графика предложение. Сейчас абсцисса Passes. Просьба сделать ее тем значением, по которому пользователь сортирует таблицу Оптимизации.

Сейчас почти никакого смысла в этом графике (по Passes) нет. Однако, если бы абсцисса была, например, балансом (с сортировкой), то график был бы куда нагляднее.


Сейчас можно менять opt-файл, где Passes сортировать по-своему, но это решение одного человека.


ЗЫ На скрине видно, что всплывающее значение не соответствует абсциссе.

Видимо, Passes - это что-то свое (скорее всего, индекс записи в opt-файле).

Строка для поиска: Uluchshenie 010.
 
Artem Evdokimov:

Просто саму библиотеку переименовал в вид <...>.dll.ex5, но тут сразу другая проблема возникает. Если эта дллка обращается к другим библиотекам, то связь с ними теряется. В общем это частичное  временное.

При всем при этом естественно в самом терминале на графике советник с такой библиотекой перестает работать. В общем это конкретный косяк.

проверил в билде 2320, там все без проблем работало (ну и естественно терминал взял и обновился до 2340, качал с разных брокеров, фсё... )

В 2340 (релиз!) там действительно нашкодил программер и к расширению .dll влепил еще .ex5  , пробовал добавлять расширение файла чтобы получить .dll.ex5 - не взлетает тестер

в общем релиз 2340 как бета получился 



UPD: ассоциации расширений файлов пропадают после удаления 2340 билда, .mqh и .mql5 было 2 файла на рабочем столе, теперь ни иконки, ни вызова МЕ по клику
 
Как будто скорость компиляции увеличилась. Возможно, ошибаюсь.
 

После обновления слетели все индикаторы и все рисунки на всех графиках.

В чем проблема?

MetaQuotes:

В пятницу 21 февраля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. MetaEditor: Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных.

    В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor:

    • Создание и подключение к базам данных
    • Просмотр таблиц и быстрый запрос данных
    • Составление и выполнение SQL-запросов, откат изменений

    Как это работает
    Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете сразу создать первую таблицу и определить список ее полей.




    Создав базу, вы перейдете в новый раздел "Навигатора". Из него происходит вся работа с данными.

    В левой части отображаются таблицы базы данных. Для быстрого запроса первой 1 000 записей дважды нажмите на имя таблицы. Здесь же вы можете создавать и открывать другие базы, а также работать с таблицами.

    В основной части редактора происходит работа с базой: заполняйте таблицу данными, делайте поиск и выборки, вводите SQL-запросы и т.д.



    Более подробно о работе с базами данных в MetaTrader 5 читайте в статье "SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5".

  2. MetaEditor: Продолжается работа по добавлению поддержки мультиязычных проектов. В этой версии мы расширили функции для работы со скриптами на Python:

    • Теперь их можно удобно создавать через "Мастер MQL5", сразу включая в код зависимости от необходимых библиотек.
    • В навигаторе для них добавлены специальные иконки, в редакторе — подсветка синтаксиса.
    • При запуске скрипта через MetaEditor сообщения из консоли Python (stdout, stderr) выводятся в раздел "Ошибки".




    Для запуска скрипта в редакторе нажмите "Компилировать":





    Для работы с Python не забудьте указать путь к нему в разделе "Настройки / Компиляторы" в MetaEditor. А для работы с библиотекой MetaTrader 5 установите ее командой:
    pip install MetaTrader 5
    Подробнее об интеграции с Python читайте в документации.

  3. MQL5: Полностью переработана интеграция с Python. Добавлено множество новых функций и изменено именование команд.

    Новое именование команд
    Имеющиеся команды были переименованы:
    MT5Initialize       -> initialize
    MT5Shutdown         -> shutdown
    MT5TerminalInfo     -> terminal_info
    MT5Version          -> version
    MT5CopyRatesFrom    -> copy_rates_from
    MT5CopyRatesFromPos -> copy_rates_from_pos
    MT5CopyRatesRange   -> copy_rates_range
    MT5CopyTicksFrom    -> copy_ticks_from
    MT5CopyTicksRange   -> copy_tick_range

    Новые команды
    Список поддерживаемых команд значительно расширен. Добавлены функции торговли и работы с торговой историей, получения информации о финансовых инструментах и текущем счете.

    • account_info() — получение информации о текущем счете. Аналог AccountInfoInteger , AcountInfoDouble и AccountInfoString.
    • positions_total() — получение количества открытых позиций. Аналог PositionsTotal.
    • positions_get(symbol, ticket) — получение открытых позиций по символу или тикету.
    • orders_total() — получение количества ордеров. Аналог OrdersTotal.
    • orders_get(symbol, ticket) — получение открытых ордеров по символу или тикету.
    • history_orders_total(from, to) — получение количества ордеров в истории в заданном промежутке времени.
    • history_orders_get(from, to, position, ticket) — получение ордеров из истории в заданном промежутке по тикету или с фильтрацией по позиции.
    • history_deals_total() — получение количества сделок в истории. Аналог HistoryDealsTotal.
    • history_deals_get(from, to, position, ticket) — получение сделок из истории в заданном промежутке по тикету или с фильтрацией по позиции.
    • symbol_info(symbol) — получение информации о финансовом инструменте. Аналог SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble, SymbolInfoString.
    • symbol_info_tick(symbol) — получение последнего тика по символу. Аналог SymbolInfoTick.
    • symbol_select(symbol, enable) — включение/выключение символа в "Обзоре рынка". Аналог SymbolSelect.
    • order_check(request) — проверка маржи для ордера. Аналог OrderCheck.
    • order_send(request) — отправка ордера на сервер. Аналог OrderSend.
    • order_calc_margin(action, symbol, volume, price) — расчет маржи для ордера. Аналог OrderCalcMargin.
    • order_calc_profit(action, symbol, volume, price_open, price_close) — расчет прибыли. Аналог OrderCalcProfit.

    Запуск скриптов Python на графиках
    Теперь скрипты на Python можно запускать прямо на графиках в платформе, аналогично обычным MQL5-программам. В "Навигаторе" они будут отображаться специальными иконками.



    Сообщения скрипта будут выводиться в раздел "Инструменты / Эксперты". Если в скрипте используется библиотека MetaTrader 5, то он сможет получать информацию об инструменте, счете и торговать.

    Python-скрипты можно запускать на одном и том же графике параллельно с другими MQL5-скриптами и советниками. Для остановки скрипта, если его исполнение зациклено, просто удалите его с графика.

    Дополнительная защита
    Чтобы дополнительно защитить ваши счета при использовании сторонних библиотек Python, в настройки терминала добавлена опция "Отключить автоматическую торговлю через внешний Python API".




    Скриптам на Python будут разрешены торговые операции только при явном отключении этой опции.

  4. MQL5: Значительно ускорен повторный запуск MQL5-программ и повторное создание пользовательских индикаторов из MQL5-программ. В некоторых случаях скорость повысилась в сотни раз.
  5. MQL5: Добавлены функции для работы с базами данных:

    DatabaseImport
    Импортирует в таблицу данные из файла.

    DatabaseExport
    Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл. Файл создается в кодировке UTF-8.

    DatabasePrint
    Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов.
  6. MQL5: Добавлена функция FileSelectDialog, которая вызывает системный диалог создания/открытия файла или папки.
    Новая функция позволит реализовать удобное взаимодействие пользователя с MQL5-программой.

  7. MQL5: В перечисление ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE добавлено значение DEAL_FEE — оплата за проведение сделки. Фактически, это отдельный вид комиссии, которая может взиматься брокером.

  8. Tester: Добавлена возможность задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы получаете еще больше возможностей для моделирования различных торговых условий у брокеров.




    Общие настройки
    В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.


    Маржа
    Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:

    • Управление рисками — модель управления рисками: внебиржевые и биржевые, с неттингом и хеджингом. Подробная информация о них доступна в справке.
    • Уровень "Margin call" — уровень средств на счете, при достижении которого он переходит в состояние Margin call.
    • Уровень "Stop out" — уровень средств, при достижении которого на счете принудительно снимаются ордера и закрываются торговые позиции. Оба уровня можно указывать в деньгах и в процентах. В первом случае уровни определяются как значение показателя "Средства" на счету. При выборе опции "В процентах" уровни определяются как значение показателя "Уровень маржи" на счету (Средства/Маржа*100).
    • Нереализованная — в данном поле указывается, каким образом будет учитываться текущая незафиксированная прибыль/убыток в свободной марже:
      • Не использовать нереализованную прибыль/убыток — не учитывать открытые позиции при расчете.
      • Использовать нереализованную прибыль/убыток — использовать при расчете убыток и прибыль по открытым позициям.
      • Использовать нереализованную прибыль — использовать только прибыль.
      • Использовать нереализованный убыток — использовать только убыток.
    • Дневная фиксированная — в данном поле указывается, каким образом будет учитываться прибыль/убыток, зафиксированный трейдером в течение торгового дня, в свободной марже:
      • Использовать дневную фиксированную прибыль/убыток — учитывать прибыль и убыток, зафиксированные в течение торгового дня, в свободной марже.
      • Использовать дневной фиксированный убыток — учитывать только убыток, зафиксированный в течение торгового дня, в свободной марже. В течение дня накопленная прибыль фиксируется в отдельном поле счета ("Заблокировано"). По окончании торгового дня накопленная прибыль освобождается (обнуляется) и отражается на балансе счета (учитывается в свободной марже).
    • Освобождать накопленную прибыль в конце дня — данная опция доступна только при включении опции "Использовать дневной фиксированный убыток". Если она включена, то в конце торгового дня прибыль, накопленная в течение дня, будет освобождаться и записываться на баланс (а соответственно учитываться в свободной марже). В ином случае — не будет.


    Комиссия
    В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций.

    • Комиссии могут быть одноуровневыми и многоуровневыми, т.е. взиматься в одинаковом размере независимо от объема сделки/оборота или разниться в зависимости от их величины. Соответствующая информация выводится в спецификации.
    • Комиссии могут взиматься сразу при совершении сделки или в конце торгового дня/месяца.
    • Комиссии могут взиматься в зависимости от направления сделки: за вход, за выход или за оба типа операций.
    • Комиссии могут взиматься за каждый лот или за каждую сделку.
    • Комиссии могут взиматься в разных величинах: в деньгах, процентах или пунктах.



  9. Tester: Оптимизирована и значительно ускорена работа в режиме "Сканирование рынка", когда производится несколько проходов тестирования по всем символам из "Обзора рынка".
  10. Tester: При расчете прибыли в пипсах теперь учитывается размер сделки или позиции. Ранее расчет велся без учета объема — как для одного лота.
  11. Tester: Улучшено управление графиком результатов оптимизации. При увеличении масштаба обычного графика оптимизации появилась возможность его прокручивать. Двойной клик на точке графика теперь выделяет соответствующий результат в таблице проходов.
  12. MetaEditor: Добавлен показ файлов баз данных SQLite (*.db;*.sdb;*.sqlite;*.db3;*.s3db;*.sqlite3) в "Навигаторе".
  13. MetaEditor: Исправлены ошибки при сохранении свойств проекта.
  14. Обновлена документация.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 
Igor Makanu:

проверил в билде 2320, там все без проблем работало (ну и естественно терминал взял и обновился до 2340, качал с разных брокеров, фсё... )

В 2340 (релиз!) там действительно нашкодил программер и к расширению .dll влепил еще .ex5  , пробовал добавлять расширение файла чтобы получить .dll.ex5 - не взлетает тестер

в общем релиз 2340 как бета получился 



UPD: ассоциации расширений файлов пропадают после удаления 2340 билда, .mqh и .mql5 было 2 файла на рабочем столе, теперь ни иконки, ни вызова МЕ по клику
Я сделал ход конем ). Один файл оставил с родным расширением .dll , а другой такой же, но с расширением .dll.ex5 и оба в папке Libraries. Завелся и тестер и в терминале сова работает. Ждём исправлений, а то это какое-то извращение ))).
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