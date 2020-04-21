Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное так спешили успеть до 23 февраля, что немного накосячили с интерфейсом
Еще интерсно как у форекс брокеров происходит "Margin Call"
проверил... да не работают в MetaTrader 5 x64 build 2340
библиотеки на C# , а в терминале без проблем все запускается и работает, код под build 2340 перекомпилировал, в тестере пишет:
И правда муть какая-то. Добавил расширение .ех5, и сразу тестер заработал.
И правда муть какая-то. Добавил расширение .ех5, и сразу тестер заработал.
а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import
ничего не получилось, ну максимум если в коде в #import заменить то компидируется без проблем, а в тестере будет запись имя_советника не найден
а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import
ничего не получилось, ну максимум если в коде в #import заменить то комп
а куда добавили? я пробовал .dll на .ex5 заменять и в имени файла и в коде #import
ничего не получилось, ну максимум если в коде в #import заменить то компидируется без проблем, а в тестере будет запись имя_советника не найден
Просто саму библиотеку переименовал в вид <...>.dll.ex5, но тут сразу другая проблема возникает. Если эта дллка обращается к другим библиотекам, то связь с ними теряется. В общем это частичное временное.
При всем при этом естественно в самом терминале на графике советник с такой библиотекой перестает работать. В общем это конкретный косяк.
Уважаемые разработчики!
Коль скоро Вы не даете API с северу МТ5, пожалуйста,
сделайте "облегченную" версию терминала, т.е
только торговый функционал.
MetaQuotes:
Tester: Улучшено управление графиком результатов оптимизации. При увеличении масштаба обычного графика оптимизации появилась возможность его прокручивать. Двойной клик на точке графика теперь выделяет соответствующий результат в таблице проходов.
При масштабировании этого графика (клавиши плюс/минус) с определенного момента скроллинг происходит, но значения абсциссы (Passes) не меняются.
2D-график совсем без какой-либо всплывающей и интерактивной составляющей.
Для обычного графика предложение. Сейчас абсцисса Passes. Просьба сделать ее тем значением, по которому пользователь сортирует таблицу Оптимизации.
Сейчас почти никакого смысла в этом графике (по Passes) нет. Однако, если бы абсцисса была, например, балансом (с сортировкой), то график был бы куда нагляднее.
Сейчас можно менять opt-файл, где Passes сортировать по-своему, но это решение одного человека.
ЗЫ На скрине видно, что всплывающее значение не соответствует абсциссе.
Видимо, Passes - это что-то свое (скорее всего, индекс записи в opt-файле).Строка для поиска: Uluchshenie 010.
Просто саму библиотеку переименовал в вид <...>.dll.ex5, но тут сразу другая проблема возникает. Если эта дллка обращается к другим библиотекам, то связь с ними теряется. В общем это частичное временное.
При всем при этом естественно в самом терминале на графике советник с такой библиотекой перестает работать. В общем это конкретный косяк.
проверил в билде 2320, там все без проблем работало (ну и естественно терминал взял и обновился до 2340, качал с разных брокеров, фсё... )
В 2340 (релиз!) там действительно нашкодил программер и к расширению .dll влепил еще .ex5 , пробовал добавлять расширение файла чтобы получить .dll.ex5 - не взлетает тестер
в общем релиз 2340 как бета получился
UPD: ассоциации расширений файлов пропадают после удаления 2340 билда, .mqh и .mql5 было 2 файла на рабочем столе, теперь ни иконки, ни вызова МЕ по клику
После обновления слетели все индикаторы и все рисунки на всех графиках.
В чем проблема?
В пятницу 21 февраля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor:
Как это работает
Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете сразу создать первую таблицу и определить список ее полей.
Создав базу, вы перейдете в новый раздел "Навигатора". Из него происходит вся работа с данными.
В левой части отображаются таблицы базы данных. Для быстрого запроса первой 1 000 записей дважды нажмите на имя таблицы. Здесь же вы можете создавать и открывать другие базы, а также работать с таблицами.
В основной части редактора происходит работа с базой: заполняйте таблицу данными, делайте поиск и выборки, вводите SQL-запросы и т.д.
Более подробно о работе с базами данных в MetaTrader 5 читайте в статье "SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5".
Для запуска скрипта в редакторе нажмите "Компилировать":
Для работы с Python не забудьте указать путь к нему в разделе "Настройки / Компиляторы" в MetaEditor. А для работы с библиотекой MetaTrader 5 установите ее командой:
Новое именование команд
Имеющиеся команды были переименованы:
MT5Shutdown -> shutdown
MT5TerminalInfo -> terminal_info
MT5Version -> version
MT5CopyRatesFrom -> copy_rates_from
MT5CopyRatesFromPos -> copy_rates_from_pos
MT5CopyRatesRange -> copy_rates_range
MT5CopyTicksFrom -> copy_ticks_from
MT5CopyTicksRange -> copy_tick_range
Новые команды
Список поддерживаемых команд значительно расширен. Добавлены функции торговли и работы с торговой историей, получения информации о финансовых инструментах и текущем счете.
Запуск скриптов Python на графиках
Теперь скрипты на Python можно запускать прямо на графиках в платформе, аналогично обычным MQL5-программам. В "Навигаторе" они будут отображаться специальными иконками.
Сообщения скрипта будут выводиться в раздел "Инструменты / Эксперты". Если в скрипте используется библиотека MetaTrader 5, то он сможет получать информацию об инструменте, счете и торговать.
Python-скрипты можно запускать на одном и том же графике параллельно с другими MQL5-скриптами и советниками. Для остановки скрипта, если его исполнение зациклено, просто удалите его с графика.
Дополнительная защита
Чтобы дополнительно защитить ваши счета при использовании сторонних библиотек Python, в настройки терминала добавлена опция "Отключить автоматическую торговлю через внешний Python API".
Скриптам на Python будут разрешены торговые операции только при явном отключении этой опции.
DatabaseImport
Импортирует в таблицу данные из файла.
DatabaseExport
Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл. Файл создается в кодировке UTF-8.
DatabasePrint
Печатает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнал экспертов.
Новая функция позволит реализовать удобное взаимодействие пользователя с MQL5-программой.
Общие настройки
В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.
Маржа
Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:
Комиссия
В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
проверил в билде 2320, там все без проблем работало (ну и естественно терминал взял и обновился до 2340, качал с разных брокеров, фсё... )
В 2340 (релиз!) там действительно нашкодил программер и к расширению .dll влепил еще .ex5 , пробовал добавлять расширение файла чтобы получить .dll.ex5 - не взлетает тестер
в общем релиз 2340 как бета получился
UPD: ассоциации расширений файлов пропадают после удаления 2340 билда, .mqh и .mql5 было 2 файла на рабочем столе, теперь ни иконки, ни вызова МЕ по клику