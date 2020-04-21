Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 9
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2340: после аварийной перезагрузки win10 (выключил длительным удержанием кнопки), пропали все данные о счетах и брокерах. даже список брокеров пропал:
Что-то случилось с оптимизацией.
Оптимизация в на старом Build занимала 20 часов, а на новом Build 2340, с теми же параметрами, занимает 6 000 часов...
Где можно скачать старый build 2320 ?
2340: после аварийной перезагрузки win10 (выключил длительным удержанием кнопки), пропали все данные о счетах и брокерах. даже список брокеров пропал:
Это точно не относится к проблемам с терминалом.
Что-то случилось с оптимизацией.
Оптимизация в на Build 2320 занимала 20 часов, а на новом Build 2340, с теми же параметрами, занимает 6 000 часов...
Где можно скачать старый build 2320 ?
Это точно не относится к проблемам с терминалом.
все пароли в браузере (например, к этому форуму) и в других приложениях (тот же скайп) сохранились. только МТ5 обнулился, при чём не просто разлогинился, он потерял данные. в дополнение - потерялся текущий профиль наполовину(! - часть графиков "помнили" последние изменения, другая нет), метаэдитор "забыл" последние открытые файлы (список, сами файлы остались). когда-то МТ именно так себя вел при обновлениях системы, так что не однозначно, что не имеет к нему отношения - я просто информирую разработчиков, мне не трудно :)
Это точно не относится к проблемам с терминалом.
Вы зря так категорично отвечаете. В терминале есть проблемы. Если терминал повис - он "забыл" все действия, которые пользователь совершал за последнюю сессию. Давно уже пора сделать "автосохранение" через N минут. Также терминал может "забыть" некоторые графики после зависания.
Также не раз и не два на форуме были сообщения от людей, которые теряли данные после зависания метаэдитора. Сам так данные терял.
Вы зря так категорично отвечаете. В терминале есть проблемы. Если терминал повис - он "забыл" все действия, которые пользователь совершал за последнюю сессию. Давно уже пора сделать "автосохранение" через N минут.
Также не раз и не два на форуме были сообщения от людей, которые теряли данные после зависания метаэдитора. Сам так данные терял.
Эта печаль длится годами. Настроил всё, накидал индикаторов, открыл нужные окна, скомпилировал программу и терминал завис. После перезапуска терминала ничего уже нет и нужно настраивать заново.
Да, это необходимо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
Alexey Kozitsyn, 2020.03.02 10:34
Вы зря так категорично отвечаете. В терминале есть проблемы. Если терминал повис - он "забыл" все действия, которые пользователь совершал за последнюю сессию. Давно уже пора сделать "автосохранение" через N минут. Также терминал может "забыть" некоторые графики после зависания.
Также не раз и не два на форуме были сообщения от людей, которые теряли данные после зависания метаэдитора. Сам так данные терял.
Вы зря так категорично отвечаете. В терминале есть проблемы. Если терминал повис - он "забыл" все действия, которые пользователь совершал за последнюю сессию. Давно уже пора сделать "автосохранение" через N минут.
Также не раз и не два на форуме были сообщения от людей, которые теряли данные после зависания метаэдитора. Сам так данные терял.
Тут причиной было аварийное завершение работы системы, активизированное самим пользователем. Вина не терминала, и не редактора, а пользователя.
В такой ситуации вероятность пропажи несохранённых данных весьма велика, и относится ко всему, что установлено, запущено и работает на момент "длительного удержания кнопки".
Странно как-то взваливать вину за собственные действия на разработчиков терминала. Другой разговор, если бы это происходило в штатном режиме.
Тут причиной было аварийное завершение работы системы, активизированное самим пользователем. Вина не терминала, и не редактора, а пользователя.
В такой ситуации вероятность пропажи несохранённых данных весьма велика, и относится ко всему, что установлено, запущено и работает на момент "длительного удержания кнопки".
Странно как-то взваливать вину за собственные действия на разработчиков терминала. Другой разговор, если бы это происходило в штатном режиме.
Еще раз повторяю, при зависании (и последующем аварийном завершении работы системы, активированном самим пользователем) могут пропасть также ранее СОХРАНЕННЫЕ данных. Привел пример с графиками. Не исключаю, что также могут пропасть и логины/пароли или другая информация.