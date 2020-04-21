Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 13
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Новая платформа MetaTrader 5 Build 2340: управление настройками аккаунта в тестере и расширенная интеграция с Python
Юрген Ротштейн , 2020.03.03 16:58Уважаемый MetaQuotes Software Corp.,
Существует огромная ошибка с платформой MetaTrader 5, когда возникает волатильность.
Цена Ask может застрять на некоторое время и разблокируется только после того, как рынок вернется к первоначальной цене, на которой он был заблокирован.
Это определенно исходит от сервера, потому что я наблюдал одну и ту же ошибку на разных платформах и в разных местах.
Видео ниже ясно показывает ошибку:
https://streamable.com/v3xnm
Сервер: AMPGlobalUSA-Демо
Кстати, это не первый раз, когда я видел эту ошибку, но в прошлый раз у меня не было записей, чтобы доказать это.
С уважением
Юрген Ротштейн
Уважаемый MetaQuotes Software Corp.,
Существует огромная ошибка с платформой MetaTrader 5, когда возникает волатильность.
Цена Ask может застрять на некоторое время и разблокируется только после того, как рынок вернется к первоначальной цене, на которой он был заблокирован.
Это определенно исходит от сервера, потому что я наблюдал одну и ту же ошибку на разных платформах и в разных местах.
Видео ниже ясно показывает ошибку:
https://streamable.com/v3xnm
Сервер: AMPGlobalUSA-Демо
Кстати, это не первый раз, когда я видел эту ошибку, но в прошлый раз у меня не было записей, чтобы доказать это.
С уважением
Юрген Ротштейн
Дайте, пожалуйста, точные шаги для воспроизведения.
Потому что не воспроизводится.
Уважаемый MetaQuotes Software Corp.,
Существует огромная ошибка с платформой MetaTrader 5, когда возникает волатильность.
Цена Ask может застрять на некоторое время и разблокируется только после того, как рынок вернется к первоначальной цене, на которой он был заблокирован.
Это определенно исходит от сервера, потому что я наблюдал одну и ту же ошибку на разных платформах и в разных местах.
Видео ниже ясно показывает ошибку:
https://streamable.com/v3xnm
Сервер: AMPGlobalUSA-Демо
Кстати, это не первый раз, когда я видел эту ошибку, но в прошлый раз у меня не было записей, чтобы доказать это.
С уважением
Юрген Ротштейн
По какой цене строится инструмент на видео, по bid или по last?
На Вашем видео нет Market Watch. Почему?
У Вас есть возможность получить тики за этот период. Вы получили их, чтобы проанализировать то, что Вы видели в терминале?
Вы задавали вопрос Вашему брокеру? Что он ответил?
Профиль? Или как и что сохранить?
Сохранение графиков "по месту"
Кажется, решено. Спасибо за ваше внимание.
Моя проблема в том, что результаты генетической оптимизации были ложными (не нули ... очень большие и ложные результаты). Кажется, теперь работает нормально. Еще раз спасибо.
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It seems resolved. Thanks for your attention.
My problem is that the results in genetic optimization were false (not zeros ... false gains). It seems to work fine now. Thanks once again.
EN: Everything points to the provision of data by the broker. Try another broker or open a demo account from MetaQuotes.
-----------------
DE: Alles deutet auf die Bereitstellung von Daten durch den Broker hin. Versuchen Sie es mit einem anderen Broker oder eröffnen Sie ein Demo-Konto von MetaQuotes.
-----------------
RU: Все указывает на предоставление данных брокером. Попробуйте другого брокера или откройте демо-счет из MetaQuotes.
Сохранение графиков "по месту"
Спасибо, но об этом Я знал что можно сохранить профиль.
Задача в другом, чтобы шло автосохранение профиля предположим через каждые 10 минут работы терминала. Профиль создать с названием "AutoSave"
Это можно реализовать? Это-же прекрасная и нужная штука получилась-бы.
Спасибо, но об этом Я знал что можно сохранить профиль.
Задача в другом, чтобы шло автосохранение профиля предположим через каждые 10 минут работы терминала. Профиль создать с названием "AutoSave"
Это можно реализовать? Это-же прекрасная и нужная штука получилась-бы.
Мы подумаем
EN: Everything points to the provision of data by the broker. Try another broker or open a demo account from MetaQuotes.
-----------------
DE: Alles deutet auf die Bereitstellung von Daten durch den Broker hin. Versuchen Sie es mit einem anderen Broker oder eröffnen Sie ein Demo-Konto von MetaQuotes.
-----------------
RU: Все указывает на предоставление данных брокером. Попробуйте другого брокера или откройте демо-счет из MetaQuotes.
Спасибо за участие.
Мы должны решить этот вопрос с Юргеном именно в заданном контексте
Билд 2345.
При использовании таймера, при оптимизации OnTimer не срабатывает. Ошибку описывают на en форуме: #4
Проверяется легко: в OnTimer ставится ExpertRemove - но оптимизация отрабатывает. Если бы сработал OnTimer, тогда сработал бы и ExpertRemove и все тесты при оптимизации дали бы нулевой баланс.