Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 7
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Выпустите плиз 2342 с закрытием следующего недостатка: функция ChartNavigate позволяет сдвинуть график вправо/влево, но не позволяет выровнить цену по вертикали - а такое вынавнивание весьма необходимо в целях адекватного автоматического логирования событий и/или формирования торговых сигналов для канала в Телеграм. Ввиду отсутствия функционала вертикального выравнивания/центрирования графика многие скрин-шоты оказываются в плохом качестве.
Подозреваю, что это можно реализовать через установку свойства графика CHART_SCALEFIX (у вас уже включена на скриншотах), а затем самостоятельно указать максимальную и минимальную границы графика через CHART_FIXED_MAX, CHART_FIXED_MIN.
почему тестер ограничивает значением INT_MAX значение ulong ?
А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?
А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?
билд 2340 - нет такого.
Но, подозреваю, что это подписки на датафиды. Подождем анонс.
В очередной раз надеюсь, что будет подписка на стакан, а у слепков стакана будет миллисекундное время прихода.
А если будет еще и история всего этого добра... эх... мечты...
А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?
Это мы готовим полноценный сервис для распространения платных подписок биржевых данных.
Сервис будут предоставлять брокеры и скорее всего мы тоже станем платными дата-провайдерами.
Это мы готовим полноценный сервис для распространения платных подписок биржевых данных.
Сервис будут предоставлять брокеры и скорее всего мы тоже станем платными дата-провайдерами.
Ренат, у слепков стакана там будет время? Или просто последовательность?
И если будет, соответственно, структура MqlBookInfo изменится?
Ренат, у слепков стакана там будет время? Или просто последовательность?
И если будет, соответственно, структура MqlBookInfo изменится?
Пока изменений не планируется.
Пока изменений не планируется.
Московская биржа, например, предоставляет время у слепков стакана. Но получается так, что через реализуемые Вами "подписки" это время нельзя будет получить... как-то это печально.
Или, может будет другой, новый, формат для level2?
Подозреваю, что это можно реализовать через установку свойства графика CHART_SCALEFIX (у вас уже включена на скриншотах), а затем самостоятельно указать максимальную и минимальную границы графика через CHART_FIXED_MAX, CHART_FIXED_MIN.
видимо сложные вопросы задаю https://www.mql5.com/ru/forum/333184/page7#comment_15165531
c ulong пока вопрос не ясен, попробую еще так спросить:
почему тестер ограничивает значением INT_MAX значение uint?
с чем связано это ограничение?