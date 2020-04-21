Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Lebedev:

Выпустите плиз 2342 с закрытием следующего недостатка: функция ChartNavigate позволяет сдвинуть график вправо/влево, но не позволяет выровнить цену по вертикали - а такое вынавнивание весьма необходимо в целях адекватного автоматического  логирования событий и/или формирования торговых сигналов для канала в Телеграм. Ввиду отсутствия функционала  вертикального выравнивания/центрирования графика многие скрин-шоты оказываются в плохом качестве.

Подозреваю, что это можно реализовать через установку свойства графика CHART_SCALEFIX (у вас уже включена на скриншотах), а затем самостоятельно указать максимальную и минимальную границы графика через CHART_FIXED_MAX, CHART_FIXED_MIN.

 

почему тестер ограничивает значением INT_MAX значение ulong ?

input ulong param1 = 2147483646;


 

А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?

subscriptions

[Удален]  
Serhii Shevchuk:

А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?


билд 2340 - нет такого.

Но, подозреваю, что это подписки на датафиды. Подождем анонс.

В очередной раз надеюсь, что будет подписка на стакан, а у слепков стакана будет миллисекундное время прихода.

А если будет еще и история всего этого добра... эх... мечты...

 
Serhii Shevchuk:

А что такое "Подписки" в окне "Навигатор"?

Это мы готовим полноценный сервис для распространения платных подписок биржевых данных.

Сервис будут предоставлять брокеры и скорее всего мы тоже станем платными дата-провайдерами.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Это мы готовим полноценный сервис для распространения платных подписок биржевых данных.

Сервис будут предоставлять брокеры и скорее всего мы тоже станем платными дата-провайдерами.

Ренат, у слепков стакана там будет время? Или просто последовательность?

И если будет, соответственно, структура MqlBookInfo изменится?

 
Alexey Kozitsyn:

Ренат, у слепков стакана там будет время? Или просто последовательность?

И если будет, соответственно, структура MqlBookInfo изменится?

Пока изменений не планируется.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Пока изменений не планируется.

Московская биржа, например, предоставляет время у слепков стакана. Но получается так, что через реализуемые Вами "подписки" это время нельзя будет получить... как-то это печально.

Или, может будет другой, новый, формат для level2?

 
Alexey Kozitsyn:

Подозреваю, что это можно реализовать через установку свойства графика CHART_SCALEFIX (у вас уже включена на скриншотах), а затем самостоятельно указать максимальную и минимальную границы графика через CHART_FIXED_MAX, CHART_FIXED_MIN.

Возможно и можно, но это не решает проблему - во время трендовых движений цена будет уходить за рамки Fixed_Min/ Fixed_Max.
 

видимо сложные вопросы задаю https://www.mql5.com/ru/forum/333184/page7#comment_15165531

c ulong пока вопрос не ясен, попробую еще так спросить:

почему тестер ограничивает значением INT_MAX значение uint?

input uint param1 =  2147483647;



с чем связано это ограничение?

1234567891011121314...18
Новый комментарий