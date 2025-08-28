Валюты / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen
173.173 JPY 0.593 (0.34%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Yen
Курс EURJPY за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.086 JPY за 1 EUR, а максимальная — 173.838 JPY.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EURJPY
- EUR/JPY растет второй день подряд, так как бычья структура нацелена на 178,00
- Пара EUR/JPY откатывается к 173,00 перед публикацией индекса экономических настроений ZEW в Германии
- Прогноз по EUR/JPY: тестирует поддержку на уровне 173,00 рядом с девятидневной EMA
- EUR/JPY пробивает уровень 173,00 после понижения кредитного рейтинга Франции агентством Fitch Ratings
EURJPY на Форуме Сообщества
- Нужен простейший скрипт.Кто нибудь реально может написать без рассуждений и демагогии? Готов оплатить. (79)
- Странное наблюдение ! (61)
- Могу ли я получить несколько соображений по поводу этих результатов бэктестов? (39)
- Среднесрочная_стабильная торговля (34)
- EURJPY от 100 до 300 пипс вниз. (25)
- Простой, вроде бы вопрос... (18)
- Где правда? (18)
- Обьясните знатоки торговли. (13)
- Эксперимент коллективного сознания 1 этап. Выбираем любимую валютную пару эксперимента для 2 этапа. (6)
- Написал советник. Вроде прибыльный, только смущает ОШИБКИ РАССОГЛОСОВАНИЯ ГРАФИКОВ. И вообще ваше мнение? Спасибо. (6)
- Тестирование эксперта при програмном запрете пары. (6)
- Вопос к "волкам" математики: Характеристики движения валютных пар: чем отличается EURJPY от USDJPY? (6)
Торговые приложения для EURJPY
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Экспертный Советник Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность. В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контроли
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Индикатор Magic Histogram MT5 универсальный инструмент, подходящий для скальпинга и среднесрочной торговли. Этот индикатор использует инновационную формулу и позволяет определить направление и силу тренда. Magic Histogram MT5 не перерисовываться, что позволяет оценить его эффектность на истории. Лучше всего использовать на таймфреймах: M15, M30, H1, H4. Версия Magic Histogram для терминала MetaTrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/23610 Преимущества индикатора Отличные сигн
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Scalper Pro – Профессиональный индикатор для скальпинга XAUUSD, EURUSD и JPY (M1/M5/M15) с объёмными всплесками и пробоями структуры рынка Торгуйте умнее. Торгуйте быстрее. Торгуйте с Scalper Pro. Scalper Pro — это высокопроизводительный индикатор скальпинга для MetaTrader 5 , созданный для профессиональных трейдеров , специализирующихся на скальпинге золота XAUUSD, внутридневной торговле EURUSD и стратегиях пробоя JPY . Разработан для точности на графиках M1 и поддерживает подтверждение сигнало
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Выбирайте лучший инструмент для торговли: Тренды и влияние новостей на курс валютной пары ! В качестве источника новостей можно использовать: Календарь терминала или сайт Investing.com Во втором случае дополнительно потребуется утилита Get News5 . Индикатор хорошо сочетается с утилитой Trade maker , обеспечивая мультивалютную торговлю. Рассчитывает: индексы влияния актуальных новостей на валютные пары с учетом ожиданий рынка. фактические направления трендов для 5 настраиваемых таймфреймов и уро
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
ТЕРМИНАТОР X HFT (Высокочастотная торговля - ИИ робот) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk https://www.youtube.com/@terminatorxea Экстремальный дизайн для GBPUSD, EURJPY, EURUSD на 1-минутных/2-минутных/3-минутных графиках для максимальной прибыли. Представляем 'Terminator X' - экспертный советник Экспертный советник Terminator X стоит на вершине автоматизированных торговых систем, разработанных для обеспечения высокой производительности на современных динамичных финансовых рынк
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Дневной диапазон
173.086 173.838
Годовой диапазон
154.788 173.902
- Предыдущее закрытие
- 173.76 6
- Open
- 173.53 8
- Bid
- 173.17 3
- Ask
- 173.20 3
- Low
- 173.08 6
- High
- 173.83 8
- Объем
- 36.335 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 6.87%
- Годовое изменение
- 8.33%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.