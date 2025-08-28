КотировкиРазделы
Валюты / EURJPY
EURJPY: Euro vs Yen

173.173 JPY 0.593 (0.34%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Yen

Курс EURJPY за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.086 JPY за 1 EUR, а максимальная — 173.838 JPY.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EURJPY

EURJPY на Форуме Сообщества

Дневной диапазон
173.086 173.838
Годовой диапазон
154.788 173.902
Предыдущее закрытие
173.76 6
Open
173.53 8
Bid
173.17 3
Ask
173.20 3
Low
173.08 6
High
173.83 8
Объем
36.335 K
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
6.87%
Годовое изменение
8.33%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.