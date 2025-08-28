Scalper Pro – Профессиональный индикатор для скальпинга XAUUSD, EURUSD и JPY (M1/M5/M15) с объёмными всплесками и пробоями структуры рынка Торгуйте умнее. Торгуйте быстрее. Торгуйте с Scalper Pro. Scalper Pro — это высокопроизводительный индикатор скальпинга для MetaTrader 5 , созданный для профессиональных трейдеров , специализирующихся на скальпинге золота XAUUSD, внутридневной торговле EURUSD и стратегиях пробоя JPY . Разработан для точности на графиках M1 и поддерживает подтверждение сигнало