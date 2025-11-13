Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 66
Он с китайского форума (он англ тоже не понимает).
В англ части мы (часто, но не всегда) нажимаем на edit на посте, делаем машинный перевод поста с его языка на англ встроенным переводчиком, потом жмем Update поста.
А вот этого делать категорически не нужно, это очень вредно для читающих. Проявление инициативы - часто наказуемо.
Тогда совет: пишите на родном языке и ниже - его перевод на английский. Так будет легче читающему исправить ошибки машинного перевода.
Then advice: write in your native language and below - its translation into English. This will make it easier for the reader to correct machine translation errors.
2345 - сломали тестерные кеши. В названии соответствующих файлов перестало участвовать имя советника (на скрине перед выделенным точками).
По этой причине средствами GUI посмотреть результаты предыдущих оптимизаций не представляется возможным - отсутствуют в выпадающем списке выбора.
Внутри файлов так же нули вместо названия советника.
opt.
tst.
Диск Z?
Используете ли вы также средство Windows mklink, чтобы соединить папку тестера MT5 с папкой на оперативной памяти?
Может ли это быть причиной странных ошибок, которые преследуют нас так долго?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2019.09.16 14:11
Запускаю такой батник в папке Терминала один раз после перезагрузки компа.
После этого log-файлы не создаются. На глаз пока не заметил тормозов со стороны Тестера. Вроде, рабочее решение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сервисы. Уже работают?
fxsaber, 2019.06.07 06:37Написал полезный сервис
При запуске Терминала сразу появляется предупреждение, если папка Tester отсутствует.
Здорово помогает, если Tester на RAMDrive должен быть.
Возникает постоянно следующий баг. У кого так же?
После запуска генетики появляюстя результаты оптимизации.
Тыкая в результаты оптимизации по каждому результату запускаются одиночный прогон этого результата в тестере, чтобы глянуть плавность кривой и тп
После нескольких запусков одиночек из именно "результатов оптимизации", ломается одиночный прогон и помогает только перегрузка терминала То есть, прогон одиночный не запускается, кнопка старт не реагирует(нет действий при нажатии на неё). При этом в лог обычный пишет что то вроде - pass ( и тут "номер" например pass 14 ,pass 255 и тп.).КУже 3 года такое наблюдаю, до жути надоело когда иногда после 4-8 прогонов по 1 результату генетики уже приходится перезапускать терминал, загружать заново историю результата теста и опять запускать из нее прогоны.Любой может воспроизвести судя по тому что у меня выходит- Сделать генетику, и потыкать одиночные прогоны в результатах генетики. Бывает что быстро отваливается тестер бывает что и десятки раз робит(но реже).
Любой может воспроизвести судя по тому что у меня выходит- Сделать генетику, и потыкать одиночные прогоны в результатах генетики. Бывает что быстро отваливается тестер бывает что и десятки раз робит(но реже).
Много работаю с Тестером. Но такого поведения не помню.
Я также частый пользователь тестеров стратегий.
Я не сталкивался с ситуацией, которую вы упомянули.
Проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что в большинстве случаев я не мог получить правильные результаты теста из задачи оптимизации.
Однако все отдельные тесты верны.
Это не имеет ничего общего с генетической оптимизацией или полной оптимизацией, большинство задач оптимизации просто возвращают нелепые результаты.
Возможно, связанный с каким-то механизмом управления кэшем или механизмом управления памятью, начиная с версии до 2280, у тестера стратегий была одна или несколько серьезных ошибок в функции оптимизации.
I am also a frequent user of strategy testers.
I haven't come across the situation you mentioned either.
The problem I ran into was that in most cases, I couldn't get the right test results from the optimization task.
However, all individual tests are correct.
It has nothing to do with genetic optimization or full optimization, most optimization tasks just return ridiculous results.
Possibly related to some sort of cache management mechanism or memory management mechanism, starting with a version before 2280, the strategy tester had one or more serious bugs in the optimization feature.
Повторно проверяю сейчас на скорую руку и отпишу чуть подробнее. Сам достаточно давно не тестировал большие объёмы.
Возможно в последних версиях стало стабильнее, обнаружить не смог, на старой версии(2085) достаточно быстро повторил. Правда стартовать не совсем прекратилось, просто к некоторым строчкам- результатам тестирования не запускались никак.
Повторюсь это не совсем та проблема о которой писал выше, но как вариант.
Вот например на 2085 билде выдывало так/
Может кто может расшифровать что пишет в журнал агента?
Я так понял проблема может с агентами была.
да вот тот случай по логам
Вот писал тут ранее о проблеме:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 по 2093 билду