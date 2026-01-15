Ошибки, баги, вопросы - страница 2486

Igor Kalinin:

сравнивая входы в рынок, разницы нет, сам советник использует одни и те же точки входа.

Есть разница. 8-9 сделки идут в разной последовательности и по разным ценам.

 
fxsaber:

Всё правильно. Это закрытие усреднения и выход разный по цене разный, по времени разница 40 секунд. Причина разного выхода (закрытия сделок) по цене и есть огромная разница в свопах. Вход в рынок это сделки 3 и 5. Там цена и дата входа одинаковая.

К примеру сделка 3 лотом 0,62 была в рынке 10 календарных дней и в итоге в новом терминале начисленный своп -202,25 против -52,78. Получается, что в новом (Build 2085) своп составляет -20,225 доллара на лот 0,62 в сутки. Такого свопа нет.

 
Igor Kalinin:

Безусловно, проблема со свопами присутствует. Посмотрите 4-ю сделку, там профит в пунктах совпадает, но не в деньгах.

А лучше бы сделали нормальные отчеты в виде MT4. На скринах не видно, кто что закрывает.

 
Igor Kalinin:

Истории свопов вроде как нет, используются текущие свопы на всей истории.

Прогоните в старом билде советника сейчас, результат должен совпасть.

 

Здравствуйте, помоги разобраться, при попытке загрузки индикатора, появляется сообщение, Файл собран для профилировки

Сам индикатор не загружается. С чем это связанно?

 
Aleksandr Goryachev:

компилируйте в МЕ нажав кнопку компиляция Ф7 , а не  кнопку-треугольник "профилирование" или Ф5

 
Igor Makanu:

Благодарю, заработало... даже и не подумал бы о таких тонкостях

 

18.06.2019 17:53

Запрашиваю тики по RTS-9.20.

За сегодня ни одного тика:

Хотя на графике за сегодня есть один бар в 17:48.

Тиков со сменой цен ask & bid тоже не видно, хотя в стакане цена меняется.


Брокер "Открытие".

Смена сервера не помогает.

 

Обновление:

Тики стали приходить. Видимо с момента попытки подгрузить тики через окно "Символы".

Но часть, соответствующая времени с открытия рынка до 18:05 до сих пор отсутствует.


Билд терминала 2085

 
Slava:


Это запись о том что у вас стартовал одиночный тест, выбранный из вкладки результатов оптимизации. Так было всегда.

Что тут нужно исправлять?

Покажите более подробные логи. У вас есть локальные агенты? Какой из агентов выбран для одиночного тестирования? Покажите логи агентов. Вы ведь вообще никаких подробностей не приводите

Где взять более подробные логи? и какая дополнительное инфо нужна?

Я думал не только у меня такая проблемма. Поэтому прошу отписаться у кого так же.

В папочке логс ничего не пишется в файл логов когда в терминале пишет такой лог


2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started

2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started


Т.е. пишет такеой лог при этом тест не стартует, а кнопка старт не заменяестя на стоп.


Есть лог до проблемы вот. Терминал выключен почти сразу при появлении проблемы.

Повторю это возникает когда из окна оптимизации пытаешься запустить тест кликнув на результат.


CQ 0 21:15:23.814 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

PS 0 21:15:35.607 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

OG 0 21:16:12.092 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPUSD,H4) loaded succesfully

JH 0 21:16:12.195 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPUSD,H4) removed

HM 0 21:16:26.931 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPUSD,H4) loaded succesfully

GQ 0 21:16:26.931 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPUSD,H4) removed

KD 0 21:18:21.534 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPCHF,H4) loaded succesfully

JK 0 21:18:22.452 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPCHF,H4) removed

LS 0 21:18:33.969 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPCHF,H4) loaded succesfully

LD 0 21:18:33.971 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (GBPCHF,H4) removed

JK 0 21:18:40.698 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

RL 0 21:18:41.113 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

LP 0 21:19:04.024 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

LG 0 21:19:04.025 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

IJ 0 21:23:55.294 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

OO 0 21:25:35.138 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

NP 0 21:25:35.141 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

QD 0 21:26:42.229 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

LK 0 21:26:42.232 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

IR 0 21:26:48.544 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

HR 0 21:26:48.546 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

QK 0 21:27:00.288 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) loaded succesfully

FL 0 21:27:00.288 Indicators custom indicator colormarsi-trigger (USDJPY,H4) removed

NN 0 21:27:14.862 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

ND 0 21:27:14.899 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

PQ 0 21:27:14.938 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

OO 0 21:27:14.997 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

JD 0 21:27:15.071 Indicators custom indicator colorjlaguerre (EURUSD,H1) removed

JR 0 21:27:15.131 Indicators custom indicator colorjlaguerre (USDJPY,H1) removed

DH 0 21:27:15.169 Indicators custom indicator colorjlaguerre (AUDCAD,H1) removed

KF 0 21:27:15.222 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

DL 0 21:27:15.263 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

CJ 0 21:27:15.300 Indicators custom indicator colorjlaguerre (AUDCAD,H1) removed

DG 0 21:27:15.359 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

JM 0 21:27:15.409 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

GK 0 21:27:15.443 Indicators custom indicator colorjlaguerre (AUDCAD,H1) removed

OQ 0 21:27:15.493 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPUSD,H1) removed

GN 0 21:27:15.544 Indicators custom indicator colorjlaguerre (GBPCHF,H1) removed

ME 0 21:27:15.594 Indicators custom indicator colorjlaguerre (USDCHF,H1) removed

QO 0 21:27:24.686 Terminal exit with code 0

LE 0 21:27:25.675 Network '15011097': disconnected from Alpari-MT5

QN 0 21:27:29.173 Terminal stopped


вот опять/выключил терминал сразу


LJ 0 21:52:37.677 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

CO 0 21:55:51.047 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) loaded succesfully

JR 0 21:55:51.047 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) removed

NE 0 21:55:58.474 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) loaded succesfully

PD 0 21:55:58.475 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) removed

RK 0 21:56:05.130 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) loaded succesfully

MO 0 21:56:05.132 Indicators custom indicator colorschaffmomentumtrendcycle (USDCAD,H4) removed

IP 0 21:56:27.605 Terminal exit with code 0

HF 0 21:56:28.551 Network '15011097': disconnected from Alpari-MT5

HM 0 21:56:31.377 Terminal stopped


В предыдущих версиях такого никогда не видел. А тут постоянно каждые 5-10 минут

