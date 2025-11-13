Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 3
После оптимизации обнаружил такое
У двух проходов, где прибыль и просадка очень близки, фактор восстановления отличается очень сильно.
ЗЫ Сырой режим "по пипсам". Пока не рекомендую им пользоваться. Особенно, если проводите Оптимизацию.
В MT5-оптимизаторе нет такой MT4-фишки.
Поэтому приходится делать так.
А иначе будет очень плохо и долго.
После Оптимизации Агенты некоторое время (приличное количество минут) не выгружаются, находясь в боевой готовности. Это, действительно, классное решение.
Иногда Агенты выжирают много памяти, которая нужна после Оптимизации. Поэтому решил освободить ее отключив их.
Однако, они, не выгрузились.
Возможно ли сделать их выгрузку по пункту меню "Отключить" или создать пункт меню "Выгрузить принудительно"?
Производительность.
SSD
RAM-Drive
SSD/RAM-Drive
Virtual
Virtual
Одиночные прогоны делались "на горячую" - после первого одиночного прохода запускался сразу второй.
Что-то надо делать с тормозами одиночного прогона. В 2.5 раза медленнее, чем в Оптимизаторе.
И дело не только в избыточных логах. Virtual ничего не логирует, но все равно заметно быстрее в Оптимизаторе.
Разве это хорошее решение, что полностью скрыты диапазоны изменения входных параметров, когда выбран одиночный прогон?
Когда загружаю сет-файл, то раньше было сразу видно, из какой оптимизации он был выбран. Теперь - нет.
ЗЫ Пока галочку не поставишь, не видишь диапазон. Очень неудобно стало. А когда галочка стоит, не видишь дефолтного значения.
Ребята, меня задрали логи одиночного прохода. Абсолютно невозможно работать с RAM-Drive из-за них. Гигабайты мусора за несколько одиночных проходов. Лютая гадость. RAM-Drive забивается очень быстро.
Пользуюсь Virtual. С ним никаких проблем в этом плане нет. Но все же хочу радикально решить эту проблему через WinAPI.
Подскажите, автоматически грохнуть перед запуском одиночного прогона Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log файлы? Хочу написать один раз решение и забыть про эту гадость навсегда.
Проблема в том, что даже вручную эти файлы не удалить - заняты Терминалом. Есть вариант Unlocker. Надо смотреть, есть ли консольный вариант.
В общем, прошу любой помощи в этом деле.
ЗЫ И что стоило сделать макс. ограничение на размер логов....
Запретить запись в папку логов?
Запретить запись в папку логов?
Такой вариант не срабатывает.
Запускаю такой батник в папке Терминала один раз после перезагрузки компа.
После этого log-файлы не создаются. На глаз пока не заметил тормозов со стороны Тестера. Вроде, рабочее решение.
Такой вариант не срабатывает.
Как запрещаете запись?