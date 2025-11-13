Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 64
It seems that when starting the test (ie by clicking "Start" in the Strategy Tester), the Tester agent is not copying the required files (including the DLL) to its internal MQL \ Libraries folder. I've identified two events:
If I have a "Test.dll" file in my EA, then
1) Strategy Tester complains that the Test.dll.ex5 file is not found
2) The Test agent does not copy Test.dll to its internal folder and thus, the Strategy Tester complains that Test.dll cannot be found
% appdata% \ Roaming \ MetaQuotes \ Tester \ <MT5 ID> \ Agent-127.0.0.1-3000 \ MQL5 \ Libraries \
Бана не было
Была жесткая блокировка по IP - сервер недоступен. Через анонимайзер невозможно было залогиниться - якобы пароль неверный.
В общем, стандартная автоматическая защита от недобросовестных юзеров.
У меня такае же ошибка в тестере стратегий!
2020.02.25 02:03:35.725 Tester file ***.dll.ex5 open error [2]
если переименовать библиотеку (добавить расширение .ex5), выдает другую ошибку:
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 Cannot call 'Receive_Information', '***.dll' is not loaded
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 unresolved import function call
Воспроизвёл именно с нажатием стопа.
Если нужно сделать ответственную оптимизацию, то, наверное, лучше делать это после перезапуска Терминала, без нажатий на кнопку Стоп.
Возможно. Но мы не должны от этого зависеть.
Это поведение (с нажатим кнопки стоп) исправили, и исправление вошло в последний релиз
Тогда нужно искать снова причину, почему оптимизационный проход не совпадает с одиночным.
Тестовый эксперт, подсчитывающий миллисекунды тиков, даёт расхождения?
На нём и поймали проблему, потом этим же экспертом и проверяли
Этот советник в 2340 не показывал больше расхождений.
Не совпадение проходов возникло в боевом советнике. Буду использовать метод, зарекомендовавший себя хорошо в прошлый раз.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.02.20 08:57
Сопоставил стейт, полученный через фрейм во время ГА-оптимизации. И стейт одиночного прохода.
Во фрейм-стейте исполнение идет по тикам, которых нет в истории: сразу обратил внимание, что очень много сделок/ордеров, которые совершаются по времени ровно в секунду.
Например, одиночный проход в истории имеет запись в 2019.06.04 02:00:00.206, а фрейм-проход - 2019.06.04 02:00:00.000 (история тиков не имеет тика в это время).
Времени на это уходит немало...
But in the vast majority of cases, all the results returned by the optimization task are wrong.
P: quantity of real pending orders
