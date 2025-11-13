Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 65

Andrey Khatimlianskii:

Почему сюда не прибегает модератор и не удаляет сообщение, оставив вместо него:

? Двойные стандарты?

Потому, что мы даём возможность получить помощь и общаться в нашей части форума любому человеку, независимо от его языка общения и страны проживания.

Потому, что нет ничего плохого в том, что мы видим исходный оригинальный текст на языке вопрошающего, вместо корявого и неточного автоматического перевода, приводящий к недопониманию.

Потому, что английский язык - язык международного общения, и каждый может при желании его знать (он простой). И каждый при желании помочь может перевести и помочь.

Потому, что "разруха в головах, а не клозетах" - кто хочет видеть "двойные стандарты", тот их увидит и будет писать пренебрежительное "прибегать".

Андрей, советую перечитать собственный профиль и пытаться ему соответствовать. Спасибо.

 
Потому что люди вынуждены заходить на форум Russiam, чтобы получить некоторую известность от Metaquotes.

Вы должны спросить их, почему это так?

 
Ни английский, ни русский не являются моим родным языком, поэтому мне нужно более или менее использовать программное обеспечение для перевода, чтобы размещать сообщения на форуме.


Если программное обеспечение для перевода показывает какие-либо явные ошибки или искажения при переводе моих слов на английский, я знаю, как их исправить, как могу.

Однако в процессе перевода с любого языка на русский, если есть какие-либо ошибки, я не могу ни найти, ни узнать, как их исправить.


Мне очень жаль, если кому-то причинены какие-либо неудобства.

Спасибо.


 
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译

 
Artyom Trishkin:

Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.

Модераторы живут по каким-то своим неписанным правилам, которые абсолютно не способствуют нормальному общению.

Спотыкаюсь об это периодически, ухожу на время в режим "Только чтение", потом опять попадаюсь на желании просто помочь проходящему новичку, и затягивает.

Пошли вы в пень со своими правилами.


Alain Verleyen:

Потому что люди вынуждены заходить на форум Russiam, чтобы получить некоторую известность от Metaquotes.

Вы должны спросить их, почему это так?

Я не против общения на любом языке в любой части форума. Очень жаль, что MQ мало читают английские ветки.

 
My comment not about you, but about moderators work. You're welcome to ask in English here.

 
Andrey Khatimlianskii:

My comment not about you, but about moderators work. You're welcome to ask in English here.

Он с китайского форума (он англ тоже не понимает).
В англ части мы (часто, но не всегда) нажимаем на edit на посте, делаем машинный перевод поста с его языка на англ встроенным переводчиком, потом жмем Update поста.
 
Andrey Khatimlianskii:

Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.

Ты сам нарвался на мой совет вот этим:

Почему сюда не прибегает модератор и не удаляет сообщение, оставив вместо него:

? Двойные стандарты?

посему не стоит воспринимать его как навязанное - первым начал поучать и выражать своё "фе" - никто тебя не просил показывать себя настоящего, а не написанного в профиле.

Откланяюсь - неприятно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.

Модераторы живут по каким-то своим неписанным правилам, которые абсолютно не способствуют нормальному общению.

Спотыкаюсь об это периодически, ухожу на время в режим "Только чтение", потом опять попадаюсь на желании просто помочь проходящему новичку, и затягивает.

Пошли вы в пень со своими правилами.


Я не против общения на любом языке в любой части форума. Очень жаль, что MQ мало читают английские ветки.

Бан на неделю

