Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему сюда не прибегает модератор и не удаляет сообщение, оставив вместо него:
? Двойные стандарты?
Потому, что мы даём возможность получить помощь и общаться в нашей части форума любому человеку, независимо от его языка общения и страны проживания.
Потому, что нет ничего плохого в том, что мы видим исходный оригинальный текст на языке вопрошающего, вместо корявого и неточного автоматического перевода, приводящий к недопониманию.
Потому, что английский язык - язык международного общения, и каждый может при желании его знать (он простой). И каждый при желании помочь может перевести и помочь.
Потому, что "разруха в головах, а не клозетах" - кто хочет видеть "двойные стандарты", тот их увидит и будет писать пренебрежительное "прибегать".
Андрей, советую перечитать собственный профиль и пытаться ему соответствовать. Спасибо.
Почему сюда не прибегает модератор и не удаляет сообщение, оставив вместо него :
? Двойные стандарты?
Потому что люди вынуждены заходить на форум Russiam, чтобы получить некоторую известность от Metaquotes.
Вы должны спросить их, почему это так?
Если программное обеспечение для перевода показывает какие-либо явные ошибки или искажения при переводе моих слов на английский, я знаю, как их исправить, как могу.
Мне очень жаль, если кому-то причинены какие-либо неудобства.
Спасибо.
Если программное обеспечение для перевода показывает какие-либо явные ошибки или искажения при переводе моих слов на английский, я знаю, как их исправить, как могу.
Мне очень жаль, если кому-то причинены какие-либо неудобства.
Спасибо.
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.
Модераторы живут по каким-то своим неписанным правилам, которые абсолютно не способствуют нормальному общению.
Спотыкаюсь об это периодически, ухожу на время в режим "Только чтение", потом опять попадаюсь на желании просто помочь проходящему новичку, и затягивает.
Пошли вы в пень со своими правилами.
Потому что люди вынуждены заходить на форум Russiam, чтобы получить некоторую известность от Metaquotes.
Вы должны спросить их, почему это так?
Я не против общения на любом языке в любой части форума. Очень жаль, что MQ мало читают английские ветки.
Если программное обеспечение для перевода показывает какие-либо явные ошибки или искажения при переводе моих слов на английский, я знаю, как их исправить, как могу.
Мне очень жаль, если кому-то причинены какие-либо неудобства.
Спасибо.
My comment not about you, but about moderators work. You're welcome to ask in English here.
My comment not about you, but about moderators work. You're welcome to ask in English here.
В англ части мы (часто, но не всегда) нажимаем на edit на посте, делаем машинный перевод поста с его языка на англ встроенным переводчиком, потом жмем Update поста.
...
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译 -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Sergey Golubev, 2020.02.27 13:35
Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.
Ты сам нарвался на мой совет вот этим:
Почему сюда не прибегает модератор и не удаляет сообщение, оставив вместо него:
? Двойные стандарты?
посему не стоит воспринимать его как навязанное - первым начал поучать и выражать своё "фе" - никто тебя не просил показывать себя настоящего, а не написанного в профиле.
Откланяюсь - неприятно.
Спасибо, в твоих советах не нуждаюсь.
Модераторы живут по каким-то своим неписанным правилам, которые абсолютно не способствуют нормальному общению.
Спотыкаюсь об это периодически, ухожу на время в режим "Только чтение", потом опять попадаюсь на желании просто помочь проходящему новичку, и затягивает.
Пошли вы в пень со своими правилами.
Я не против общения на любом языке в любой части форума. Очень жаль, что MQ мало читают английские ветки.
Бан на неделю