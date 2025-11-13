Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 62
1. В папку с чистым Терминалом распаковать архив.
2. Запустить скрипт fxsaber\CreateSymbol.ex5.
Через несколько секунд появится график кастомного символа.
2. Открыть Тестер (CTRL+R) и выбрать помеченную настройку.
3. В появившемся окне Тестера нажать Старт.
4. После первых результатов Оптимизации нажать Стоп.
5. В Настройках Тестера поменять начальную дату интервала на 2019.11.01 и нажать Старт.
6. В результатах Оптимизации бредовые значения (из исходника видно, что они не могут отличаться между собой больше, чем на 50).
Неоднократно повторял эти шаги. 100% воспроизводилась проблема. Кто будет пробовать, дайте знать.
Попробую.
Вы в свою очередь попробуйте с теми тиками, с которыми я пытался воспроизвести. Сервер MetaQuotes-Demo
1. Создал из диалога терминала кастомный символ на основе CHFJPY (поменял только имя)
2. Экспортировал тики CHFJPY за несколько лет в csv-файл
3. Импортировал эти тики в CHFJPY.custom
4. Запустил вашего эксперта на генетическую оптимизацию. В разных комбинациях
Воспроизводится. С таким диапазоном входных
Результаты не должны отличаться больше, чем на 50, друг от друга.
Отсортируйте по-возрастанию, а потом сравните самую верхнюю и нижнюю строки.
ЗЫ Повторил шаги 3-6 отсюда. С теми же датами.
На MQ-Demo попробовал оригинальный CHFJPY. Воспроизвел!
Делаю всё то же самое. Не воспроизводится.
Давайте логи тестерных агентов!
Приложил все логи.
Вы воспроизвели проблему на обычном форексном CHFJPY, даже не на кастомном
Да, на обычном. Стало интересно, что за тики там в проходах, поэтому добавил несколько строк в советник.
Затем взял два файла и сравнил через скрипт.
Результат.
Оптимизация проводилась с 2019.06.01. В результатах отлично видно, что первые тики идут с другой даты. И эти даты отличаются друг от друга.
ЗЫ Сделал дополнительную проверку. Записанные тики в каждом бредовом проходе не меняются: первый тик равен последнему. В общем, ГА-проходы идут по каким-то странным последовательностям тиков.
В общем, ГА-проходы идут по каким-то странным последовательностям тиков.
Воспроизвел в режиме полного перебора. Проблема касается всех режимов Оптимизации.
Эффект проявляется только при досрочном завершении предыдущей оптимизации от кнопки "Стоп"? Или при обычном завершении тоже?
Перед нажатием на Стоп вижу в логах и в таблице Оптимизации, что уже посчитались ошибочные проходы. Тогда и жму Стоп, т.к. продолжать нет смысла.
Неправильно понял вопрос.
Да, как правило, нужно хотя бы один раз нажать Стоп на предыдущей Оптимизации. Но как только нарываешься на ошибочную Оптимизацию, то все следующие так же становятся ошибочными (не меняю уже временной интервал).
Возможно, кто-то подключится к воспроизведению. Странно, что у Вас не получается, а у меня на чистом Терминале быстро воспроизводится.
ЗЫ Хорошо бы какую-нибудь закрытую бету с максимальным количеством логов на стороне Агентов. Тогда логи на моей машине, может быть, локализовали проблему.