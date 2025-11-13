Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 61
Кастомный, свои Агенты, синхронизация без ошибок на реальных тиках. Советник для воспроизведения.
Результат.
По значению первой строки сразу становится понятно, что бредовое значение: не может так сильно отличаться от значений в других строках.
Ну и запуск одиночного
На 99% мусор в тиках при ГА-оптимизации. Дайте знать, смогли воспроизвести или нет.Строка для поиска: Oshibka 005.
ЗЫ Кстати, по какой причине после закрытия Терминала Агенты продолжают висеть в памяти?
Не должны.
Долгое время висят? Несколько секунд допустимо.
Покажите логи терминала и тестера после закрытия терминала. И логи агентов после их закрытия.
Ждал минуты (не мог удалить папку Tester). В итоге прибил их руками. Повторно не воспроизвелось.
Ув. админы, Сабер попал по видимому в автобан, разберитесь, пжалуйста. Он не может писать на форуме и вообще сайт для него заблокирован.
Спасибо.
Если ещё не разобрались, посоветуйте перегрузить роутер. Он ведь не перечёркнут, значит не забанен.
ок
У меня была недавно при входе красная шапка, что я забанен на N лет, меня чуть инфаркт не хватил. Вовремя понял, что это из-за входа через мобильную связь. Попался забаненный динамический IP. Глупо банить по IP, зная, что они меняются, и более того, на одном адресе может быть куча народа.
Ув. админы, Сабер попал по видимому в автобан, разберитесь, пжалуйста. Он не может писать на форуме и вообще сайт для него заблокирован.
Спасибо за помощь!
Не воспроизводится
1. В папку с чистым Терминалом распаковать архив.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
fxsaber, 2020.02.20 14:57
2. Запустить скрипт fxsaber\CreateSymbol.ex5.
Через несколько секунд появится график кастомного символа.
2. Открыть Тестер (CTRL+R) и выбрать помеченную настройку.
3. В появившемся окне Тестера нажать Старт.
4. После первых результатов Оптимизации нажать Стоп.
5. В Настройках Тестера поменять начальную дату интервала на 2019.11.01 и нажать Старт.
6. В результатах Оптимизации бредовые значения (из исходника видно, что они не могут отличаться между собой больше, чем на 50).
Неоднократно повторял эти шаги. 100% воспроизводилась проблема. Кто будет пробовать, дайте знать.