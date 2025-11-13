Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 61

Новый комментарий
 
fxsaber:

Кастомный, свои Агенты, синхронизация без ошибок на реальных тиках. Советник для воспроизведения.


Результат.

По значению первой строки сразу становится понятно, что бредовое значение: не может так сильно отличаться от значений в других строках.


Ну и запуск одиночного


На 99% мусор в тиках при ГА-оптимизации. Дайте знать, смогли воспроизвести или нет.

Строка для поиска: Oshibka 005.
Не воспроизводится
 
fxsaber:

ЗЫ Кстати, по какой причине после закрытия Терминала Агенты продолжают висеть в памяти?

Не должны.

Долгое время висят? Несколько секунд допустимо.

Покажите логи терминала и тестера после закрытия терминала. И логи агентов после их закрытия.

 
Slava:

Не должны.

Долгое время висят? Несколько секунд допустимо.

Покажите логи терминала и тестера после закрытия терминала. И логи агентов после их закрытия.

Ждал минуты (не мог удалить папку Tester). В итоге прибил их руками. Повторно не воспроизвелось.

 
fxsaber:

...

Ув. админы, Сабер попал по видимому в автобан, разберитесь, пжалуйста. Он не может писать на форуме и вообще сайт для него заблокирован.

Спасибо.

 
Andrey Dik:

Ув. админы, Сабер попал по видимому в автобан, разберитесь, пжалуйста. Он не может писать на форуме и вообще сайт для него заблокирован.

Спасибо.

Если ещё не разобрались, посоветуйте перегрузить роутер. Он ведь не перечёркнут, значит не забанен.

 
Alexey Viktorov:

Если ещё не разобрались, посоветуйте перегрузить роутер. Он ведь не перечёркнут, значит не забанен.

ок

 
Alexey Viktorov:

Если ещё не разобрались, посоветуйте перегрузить роутер. Он ведь не перечёркнут, значит не забанен.

У меня была недавно при входе красная шапка, что я забанен на N лет, меня чуть инфаркт не хватил. Вовремя понял, что это из-за входа через мобильную связь. Попался забаненный динамический IP. Глупо банить по IP, зная, что они меняются, и более того, на одном адресе может быть куча народа.

 
Andrey Dik:

Ув. админы, Сабер попал по видимому в автобан, разберитесь, пжалуйста. Он не может писать на форуме и вообще сайт для него заблокирован.

Спасибо за помощь!

 
Slava:
Не воспроизводится

1. В папку с чистым Терминалом распаковать архив.


2. Запустить скрипт fxsaber\CreateSymbol.ex5.


Через несколько секунд появится график кастомного символа.


2. Открыть Тестер (CTRL+R) и выбрать помеченную настройку.



3. В появившемся окне Тестера нажать Старт.



4. После первых результатов Оптимизации нажать Стоп.


5. В Настройках Тестера поменять начальную дату интервала на 2019.11.01 и нажать Старт.


6. В результатах Оптимизации бредовые значения (из исходника видно, что они не могут отличаться между собой больше, чем на 50).


Неоднократно повторял эти шаги. 100% воспроизводилась проблема. Кто будет пробовать, дайте знать.

 
Предлагаю разрешить делать Оптимизацию из одного прохода. Сейчас минимум - два.
1...545556575859606162636465666768...101
Новый комментарий