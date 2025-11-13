Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 101
Это происходит на разных компьютерах без какой либо закономерности.
Попробуйте удалить все агенты, перезагрузить компьютер. Заполнить это поле включить агенты, закрыть приложение по настройке, выключить/перезагрузить компьютер. Потом последить, будет ли опять появляться ошибка. Аккаунт надо вводить до запуска агентов.
Здравствуйте.
На нескольких моих компьютерах установлен MetaTrader 5 Strategy Tester и стоит галочка "Продавать мощности агентов". Так вот периодически в поле "Аккаунт" сам логин исчезает, и приходится прописывать его по новой. И спустя время он снова исчезает. При этом, как я понимаю, оплата за мощность не начисляется. Это происходит на разных компьютерах без какой либо закономерности.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как это исправить?
AVX больше не поддерживается.
Проверьте здесь:
Вчера как минимум полдня тестер постоянно чего-то считал на одном ядре с PR 188, но выхлоп составил сущие копейки, буквально несколько центов. В плюс, как говорится, не в минус, но КПД вчерашней работы не впечатлил, мягко говоря(
Я много раз видел, как группа агентов работала на моем компьютере более 24 часов, только для того, чтобы работа была отменена, и компьютер ничего не заработал за весь день — после того, как потребил более 6 кВт·ч электроэнергии. Нам платят только за выполненные пропуски. Иногда я думаю, не используют ли они вычислительную мощность для чего-то другого (что не связано с пропусками, например, для взлома хэшей), и мы не получаем надлежащую компенсацию за работу. Потому что я не могу представить себе ни одного законного отдельного пропуска, который бы занял около 24 часов, не говоря уже о том, чтобы длиться днями. К сожалению, пока агенты заняты такой работой, они не получают нормальную, оплачиваемую работу.
Я много раз видел, как группа агентов работала на моем компьютере более 24 часов, только для того, чтобы работа была отменена
Звучит несколько конспирологически;)
Но факт в том, чтобы что-то реально иметь с такой деятельности, необходимо тысячами агентов владеть на бесплатной розетке(
Столкнулся с глюком тестера. Глюк выражается в том, что на custom символе тестер выдает эксперту неверные цены в свечах.
Символ создается из баров M1 стороннего брокера. Создаю custom символ, ставлю все параметры, доступные из mql, затем
CustomTicksDelete, CustomRatesReplace. Тиков в базе нет, только бары.
2025.07.11 18:44:57.229 Ошибок low 101
Пара примеров: свечи слева - с графика терминала, справа - из визуализатора.То есть тестер для каких-то произвольных свечей
вместо open ставит их же close, и свеча схлопывается в ноль.
На "родных" символах тест работает, ошибок нет.
Кто-то с подобным сталкивался, что-то можете подсказать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: OnTickMulti
fxsaber, 2025.10.02 19:44
Демонстрация проблемы.
На скрине все данные для воспроизведения на MetaQuotes-Demo. Хорошо видно, что через OnTick тики не синхронизированы, а через OnTimer (жутко тормозной) - синхронизированы.