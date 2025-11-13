Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 73

новый выкрутас в режиме все символы:  

сделал 31 проход (по журналу тоже) в таблице только 24 строки. 

31 - перестали самостоятельно добавляться новые

робот не перекомпилировался.

ДОБАВЛЕНО: с этим разобрался - там array out of range по нескольким символам. не замечал раньше, что такие проходы пропускаются. на одиночном проходе нет ошибок, тест проходит до конца...

 
Andrey Khatimlianskii:

Используются для пересчета в прибыли или маржи в валюту депозита (их тестер добавляет автоматом при открытии позиции)?

нет, там вообще экзотика типа SGDNOK, PLNTRY

 
Оптимизировал советника, который открывает огромное кол-во позиций. С опцией "Считать прибыль в пунктах (для ускорения...)" получается не ускорение, а замедление оптимизации...
 
Igor Zakharov:

нет, там вообще экзотика типа SGDNOK, PLNTRY

А на каких идет оптимизация? Что в их спецификации?

Если "считать прибыль в пунктах", появляются доп. символы?

 
fxsaber:

Оптимизатор от одиночного отличается отсутствием логов на каждый пук. Скорее всего, лог большую долю тормозов создает.

В Терминале один советник из корзины в 20 советников работает отлично.

Синхронный вывод? Вполне возможно. Вопрос метаквотам. 
 
Вопрос разработчикам: как организован вывод на печать журнала тестирования: напрямую (DNS), или отложено (WTO)? 
 
Andrey Khatimlianskii:

А на каких идет оптимизация? Что в их спецификации?

Если "считать прибыль в пунктах", появляются доп. символы?

перестало воспроизводится (не перезагружался! в спящем режиме комп ночевал)... новый день, новые шутки: array out of range при групповом проходе отсутствует на одиночном... буду разбираться, наблюдать как все эти шутки воспроизводятся.

А так обычные символы, метод расчета прибыли - FX

ДОБАВЛЕНО: 

Делал одиночные тесты на USDRUB, заметил 3 новых символа:

как видно, общее у них CHF, но USDRUB и 

 

ранее не обращал внимания: в спецификации к символу:

а тестер не стесняется открывать в 0:00, т.е. на котировочном, но неторговом баре

 
Возможно ли в такие строки подробного лога Оптимизации 
        genetic pass (0, 199) returned result 0 in 0:00:00.292

добавлять соответствующий набор значений (без названий) входных параметров?

 

Интересная особенность генетики. В недрах алгоритма умножение на единицу заменил на оптимизируемый коэффициент, в диапазон оптимизации которого входит все та же единица.


Когда в генетику включил оптимизацию еще и этого параметра, то не смог и близко подобраться к результату, который показывался генетикой до ввода параметра.


Правильно ли понимаю, что в такой ситуации ввод нового параметра добавляет такое количество новых локальных экстремумов, что на "старый" максимум выйти уже никак? Т.е. это говорит, что параметр зашумляет, а не вносит что-то ясное.


Правильно при таком раскладе считать, что новый входной параметр - мусор?

