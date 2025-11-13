Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 73
новый выкрутас в режиме все символы:
сделал 31 проход (по журналу тоже) в таблице только 24 строки.
31 - перестали самостоятельно добавляться новые
робот не перекомпилировался.
ДОБАВЛЕНО: с этим разобрался - там array out of range по нескольким символам. не замечал раньше, что такие проходы пропускаются. на одиночном проходе нет ошибок, тест проходит до конца...
Используются для пересчета в прибыли или маржи в валюту депозита (их тестер добавляет автоматом при открытии позиции)?
нет, там вообще экзотика типа SGDNOK, PLNTRY
А на каких идет оптимизация? Что в их спецификации?
Если "считать прибыль в пунктах", появляются доп. символы?
Оптимизатор от одиночного отличается отсутствием логов на каждый пук. Скорее всего, лог большую долю тормозов создает.
В Терминале один советник из корзины в 20 советников работает отлично.
перестало воспроизводится (не перезагружался! в спящем режиме комп ночевал)... новый день, новые шутки: array out of range при групповом проходе отсутствует на одиночном... буду разбираться, наблюдать как все эти шутки воспроизводятся.
А так обычные символы, метод расчета прибыли - FX
ДОБАВЛЕНО:
Делал одиночные тесты на USDRUB, заметил 3 новых символа:
как видно, общее у них CHF, но USDRUB и
ранее не обращал внимания: в спецификации к символу:
а тестер не стесняется открывать в 0:00, т.е. на котировочном, но неторговом баре
добавлять соответствующий набор значений (без названий) входных параметров?
Интересная особенность генетики. В недрах алгоритма умножение на единицу заменил на оптимизируемый коэффициент, в диапазон оптимизации которого входит все та же единица.
Когда в генетику включил оптимизацию еще и этого параметра, то не смог и близко подобраться к результату, который показывался генетикой до ввода параметра.
Правильно ли понимаю, что в такой ситуации ввод нового параметра добавляет такое количество новых локальных экстремумов, что на "старый" максимум выйти уже никак? Т.е. это говорит, что параметр зашумляет, а не вносит что-то ясное.
Правильно при таком раскладе считать, что новый входной параметр - мусор?