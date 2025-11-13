Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 87
Почему не работает функция ChartSaveTemplate() в визуальном тестере? В документации не нашел никаких упоминаний об этом.
А зачем это нужно?
Например, чтобы запустить этот продукт в тестере стратегий без необходимости вручную копировать лишний файл. Кроме того, в документации пишут, какие функции не работают в тестере, а про эту ничего нет.
Было бы неплохо, если бы оптимизатор в режиме "Максимальный баланс" считал бы результатом проходов, в которых OnInit() вернула INIT_PARAMETERS_INCORRECT, не 0 (как сейчас), а начальный баланс. Сейчас из-за этого точечный график с результатами проходов выглядит бесполезным
И как может функция сохранения шаблона запустить эту (не знаю как прилично назвать) без копирования лишнего файла?
А по поводу перечня функций какие не работают в тестере, можно просто понять, не работают никакие функции использующие ID чарта. А если и работают какие-то, то не факт, что никогда не будет сбоя.
Если не хватает знаний, то остается только поверить. Сразу хамить - не лучший вариант.
Бред. В визуальном тестере работают очень много функций, использующих ID чарта. "не факт, что никогда не будет сбоя" - спасибо, кэп, но это везде так, а не только с этими функциями.
Да и не думал хамить.
Ещё вопрос: вы думаете запустить это в тестере с визуализацией, сохранить шаблон и потом применить этот шаблон на графике?
Нет. Нужно сохранить шаблон и потом прочитать этот файл в программе. Вы разработчик MT, или есть идеи как это сделать?
У меня есть в CodeBase игра, там есть решение этого вопроса. И без тестера. Ведь сохранение шаблона не связано с историей тиков. Зачем нужен тестер в этом вопросе?
Эта ветка - про тестер. Вопрос открыт и не имеет никакого отношения к истории тиков.
Для решения вашего вопроса тестер не нужен. Так-что получается «Вопрос ребром поставили и так стоять оставили».
А потом читайте файл без тестера. А можете просто ждать…