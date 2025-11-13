Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 30

Новый комментарий
 

В режиме по пипсам эквити берется с потолка.


Советник для воспроизведения.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); }
 

К сообщению выше добавлю, что в бэктесте в отчёте чистая и общая прибыль так же пишется некорректно, и, как следствие, и матожидание. В логе final balance неправильный

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0)                             
deal #2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2)                                
deal performed [#2 buy 1.00 PLZL at 6659.0]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2 buy 1.00 PLZL at 6659.0]                         

position closed due end of test at 7093.0 [#2 buy 1.00 PLZL 6659.0]                             
deal #3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3)                               
deal performed [#3 sell 1.00 PLZL at 7093.0]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3 sell 1.00 PLZL at 7093.0]                               
final balance 104340.00 pips                            

И в ордерах и сделках прибыль и баланс тоже неверные. Может и где-то ещё, что сразу не заметил.

Похоже, где-то не производится/производится лишний пересчёт в/из пипсов и складываются кирпичи с батонами.

Файлы:
zfpcvs5fjq.png  16 kb
 
Ivan Titov:
Я отправляю и в торговом запросе и в вызове функции один и тот же объем (остальные параметры тоже одинаковы). Но функция возвращает одно значение, а свободная маржа после выполнения торгового запроса уменьшается на другое значение. Никаких других отложенных ордеров и открытых позиций нет.

Пожалуйста mql5 код который можно скомпилировать и запустить. Описание на каком символе и на каком сервере, на какой дате.

 

Почему при разных лотах и одинаковых ценах открытия и закрытия позиций показывает одинаковую прибыль в визуальном тестере?



 
Ivan Titov:

Почему при разных лотах и одинаковых ценах открытия и закрытия позиций показывает одинаковую прибыль в визуальном тестере?



Потому что кто-то выставил параметр не подумав:


 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста mql5 код который можно скомпилировать и запустить. Описание на каком символе и на каком сервере, на какой дате.

Код и скрины теста прилагаю. Брокер Открытие, Open-Demo: Демо-счет


Файлы:
TestOrderCalcMargin.mq5  4 kb
 

Уточнение к #258:

При первом запуске терминал не появляется около 5 минут. По началу этого не было. Это происходит если был открыт тестер.

 

В VirtualBox поставил Win10, запустил в ней агента, но на хост-терминале не получается передавать задание на агента пишет что агент "ready" и оптимизация не идет, лог тестера:

.........................................................................................................

2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:56.385 Tester result cache used 0 times

2019.11.22 18:32:56.385 Tester genetic optimization finished on pass 0 (of 158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 Statistics optimization done in 1 minutes 33 seconds

2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 connection closed

2019.11.22 18:32:56.385 Tester stopped by user

вот скрин агента на виртуалке и лог:

что я делаю не так?

почему в логах агента указан адрес 0.0.0.0 а не 192.168.1.5 как настроен агент в менеджере metatester64?

 
@Vladimir Karputov, просьба ускорить рассмотрение проблемы, от этого зависит сдача крупной работы.
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
  • 2019.11.21
  • www.mql5.com
В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ...
 
Просьба при просмотре истории торгов одиночного прохода выводить миллисекунды.
1...232425262728293031323334353637...101
Новый комментарий