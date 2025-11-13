Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 30
В режиме по пипсам эквити берется с потолка.
Советник для воспроизведения.
К сообщению выше добавлю, что в бэктесте в отчёте чистая и общая прибыль так же пишется некорректно, и, как следствие, и матожидание. В логе final balance неправильный
И в ордерах и сделках прибыль и баланс тоже неверные. Может и где-то ещё, что сразу не заметил.
Похоже, где-то не производится/производится лишний пересчёт в/из пипсов и складываются кирпичи с батонами.
Я отправляю и в торговом запросе и в вызове функции один и тот же объем (остальные параметры тоже одинаковы). Но функция возвращает одно значение, а свободная маржа после выполнения торгового запроса уменьшается на другое значение. Никаких других отложенных ордеров и открытых позиций нет.
Пожалуйста mql5 код который можно скомпилировать и запустить. Описание на каком символе и на каком сервере, на какой дате.
Почему при разных лотах и одинаковых ценах открытия и закрытия позиций показывает одинаковую прибыль в визуальном тестере?
Потому что кто-то выставил параметр не подумав:
Код и скрины теста прилагаю. Брокер Открытие, Open-Demo: Демо-счет
Уточнение к #258:
При первом запуске терминал не появляется около 5 минут. По началу этого не было. Это происходит если был открыт тестер.
В VirtualBox поставил Win10, запустил в ней агента, но на хост-терминале не получается передавать задание на агента пишет что агент "ready" и оптимизация не идет, лог тестера:
.........................................................................................................
2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 connecting to 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:56.385 Tester result cache used 0 times
2019.11.22 18:32:56.385 Tester genetic optimization finished on pass 0 (of 158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 Statistics optimization done in 1 minutes 33 seconds
2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 connection closed
2019.11.22 18:32:56.385 Tester stopped by user
вот скрин агента на виртуалке и лог:
что я делаю не так?
почему в логах агента указан адрес 0.0.0.0 а не 192.168.1.5 как настроен агент в менеджере metatester64?