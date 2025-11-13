Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 71

fxsaber:
opt-файлы оптимизации по всем символам не открываются в Тестере. Обычная оптимизация - нормально.
Можно подробности? Шаг за шагом
 
Slava:
Можно подробности? Шаг за шагом

Провел оптимизацию по всем символам.

Тестер->Обзор->Предыдущие результаты->выбираю любой opt-файл с оптимизацией по всем символам.

Ничего не происходит.

 
Походу оптимизатор сломался полностью. Пытаюсь прогнать гинетику, и он 500 сетов выдаёт из 10000 и померает. Только время оптимизации увеличивается. В агентах задания добавляются, а вот выполнение стоит на месте.
Беда какая-то. Когда поправят. На днях было вроде всё норм. А сегодня уже не как. 
Anatoliy Dzhumko:
Походу оптимизатор сломался полностью. Пытаюсь прогнать гинетику, и он 500 сетов выдаёт из 10000 и померает. Только время оптимизации увеличивается. В агентах задания добавляются, а вот выполнение стоит на месте.
Беда какая-то. Когда поправят. На днях было вроде всё норм. А сегодня уже не как. 
Уже всё вычистил. Несколько раз переустановил всё и серовно. 
 
Anatoliy Dzhumko:
Уже всё вычистил. Несколько раз переустановил всё и серовно. 

Никто не знает, что у Вас в советнике. У себя проблем не заметил.

 
Anatoliy Dzhumko:
Уже всё вычистил. Несколько раз переустановил всё и серовно. 

"Всё равно" пишется. И, пожалуйста, не выражайтесь. Удалил грубости из вашего поста.

 
Прошу прощения у всех. Запустил другую сову. Всё норм. Видно от переутамления, уже загоняюсь. 
 

Почему на одном советнике график бэктеста в Терминале показывает сделки стрелками с ареолами?


А другой советник - без ареолов?

 
fxsaber:

Почему на одном советнике график бэктеста в Терминале показывает сделки стрелками с ареолами?


А другой советник - без ареолов?

кнопка вид яп.свечи / бары по разному нажаты


 
Igor Makanu:

кнопка вид яп.свечи / бары по разному нажаты

Спасибо, не знал.

