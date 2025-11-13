Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 71
opt-файлы оптимизации по всем символам не открываются в Тестере. Обычная оптимизация - нормально.
Можно подробности? Шаг за шагом
Провел оптимизацию по всем символам.
Тестер->Обзор->Предыдущие результаты->выбираю любой opt-файл с оптимизацией по всем символам.
Ничего не происходит.
Походу оптимизатор сломался полностью. Пытаюсь прогнать гинетику, и он 500 сетов выдаёт из 10000 и померает. Только время оптимизации увеличивается. В агентах задания добавляются, а вот выполнение стоит на месте.
Уже всё вычистил. Несколько раз переустановил всё и серовно.
Никто не знает, что у Вас в советнике. У себя проблем не заметил.
"Всё равно" пишется. И, пожалуйста, не выражайтесь. Удалил грубости из вашего поста.
Почему на одном советнике график бэктеста в Терминале показывает сделки стрелками с ареолами?
А другой советник - без ареолов?
кнопка вид яп.свечи / бары по разному нажаты
кнопка вид яп.свечи / бары по разному нажаты
Спасибо, не знал.