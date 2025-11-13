Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 67
Чтобы эффективнее решать вопросы/багрепорты в Тестере, нужны его логи и логи всех Агентов. Сохранить их все в архив и выложить сюда довольно тяжело для многих людей. Особенно, кто не владеет файл-менеджерами.
Предлагаю в это меню
добавить пункт "Сохранить все логи в архив". Чтобы сохранялся ZIP-архив со всеми логами, включая пути к подпапкам.
Строка для поиска: Uluchshenie 013.
@Slava что значит этот лог в логе агентов? Это полный фрагмени с запуска по окончание.
Произошёл обрыв связи. При обрыве связи тестер должен завершить работу.
При следующем входящем коннекте от клиентского терминала оказалось, что тестер ещё не завершил работу. Поэтому входящий коннект был отклонён.
Бана не было
Рашид, проверьте сейчас пожалуйста. fxsaber говорит, что его опять автозабанило.
Нет у него никакого бана.
Я удалил настройку соединения Jamdisk в папке тестера MT5.
С версией 2347 похоже, что тестер стратегий теперь может нормально запускать тесты оптимизации.
Результаты всех оптимизационных тестов теперь точно такие же, как и у отдельных тестов.
I have removed the ramdisk junction link setting of the MT5 tester folder.
With version 2347, it looks like the strategy tester can now run optimization tests normally.
The results of all the optimization tests are now exactly the same as those of the individual tests.
@fxsaber @Slava
Сейчас все нормализовалось. Проблемная ситуация выглядит так.
Оба раза в нее попадал во время долгого набора большого поста с подгрузкой картинок.
Долгий - наверное, больше часа (отвлекался много раз, потом возвращался). Возможно, срабатывает система защиты при таком поведении.
Уточню, что сайт становится недоступным в течение многих часов. Картинка выше.
403 ошибка это не бан
у меня была в прошлом году 403 ошибка на ПК, но с Андроида без проблем читал форум, и так было часов 5
перегрузил модем, сразу все стало работать нормально
403 ошибка это не бан
у меня была в прошлом году 403 ошибка на ПК, но с Андроида без проблем читал форум, и так было часов 5
перегрузил модем, сразу все стало работать нормально
Андройд, наверное, был с другим IP.
Роутер после перезагрузки не обязан менять IP. Ну и понятно, что блокировка по IP происходит.